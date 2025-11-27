Παράθυρο logo
«Face Forward …into my home» |Η έκθεση στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2025
Δημοσιεύθηκε 27.11.2025 11:15
Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφικά πορτραίτα του Γιάννη Κούρτογλου και ιστορίες προσφύγων και μεταναστών από την Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και ξανακτίζουν τη ζωή τους στην Κύπρο.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2025 ολοκληρώνεται ο κύκλος της έκθεσης του προγράμματος «Face Forward …into my home», στον 1ο όροφο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας.

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφικά πορτραίτα του Γιάννη Κούρτογλου και ιστορίες προσφύγων και μεταναστών από την Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και ξανακτίζουν τη ζωή τους στην Κύπρο. Αποτελεί μέρος του προγράμματος ένταξης μεταναστών που διοργάνωσε η Λευκωσία 2030 σε συνεργασία με το ΕΜΣΤ | Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Αθήνας και με την ευγενική υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε αρχικά από το ΕΜΣΤ το 2017 σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα. Από το 2017 μέχρι σήμερα έχει ταξιδέψει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η ιδέα, η υλοποίηση και η επιμέλεια της έκθεσης – προγράμματος ανήκουν στη Μαρίνα Τσέκου, Επιμελήτρια Εκπαίδευσης του ΕΜΣΤ, και στον Γιάννη Βασταρδή, φωτογράφο και ειδικό θεραπευτή.

Στην Κύπρο το πρόγραμμα επιμελήθηκαν οι Γιώργος Παπαγεωργίου και Νικολίνα Στυλιανού και υποστηρίχθηκε από τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, την Υπηρεσία Ασύλου του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

*Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2025, Δευτέρα – Παρασκευή, μεταξύ 10:00–13:00, καθώς και μία ώρα πριν από κάθε παράσταση που πραγματοποιείται στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

 

 

 

