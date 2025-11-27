Παράθυρο logo
Τελευταίες Παραστάσεις για το έργο «Μια φορά και…μια χώρα»
Δημοσιεύθηκε 27.11.2025 11:10
Τελευταίες Παραστάσεις για το έργο «Μια φορά και…μια χώρα»

H νέα οικογενειακή παράσταση του θέατρο Piccolo με 3D ολόγραμμα στη σκηνή, μια μοναδική θεατρική εμπειρία που ενώνει τρεις πολιτισμούς

Τρία παραμύθια από την Ιταλία (Το Καπέλο του Πεπίτο), την Ινδία (Το Τύμπανο) και την Κίνα (Ο Σπόρος) ζωντανεύουν επί σκηνής, δημιουργώντας μια παράσταση γεμάτη φαντασία, χιούμορ και συγκίνηση, με την ξεχωριστή σφραγίδα του Θέατρο Piccolo.

Με σκηνικό ένα τεράστιο βιβλίο, που ανοίγει για να αποκαλύψει τις ιστορίες, η παράσταση μας ταξιδεύει στους τρεις πολιτισμούς με ένα μοναδικό τρόπο, συνδυάζοντας ηθοποιούς, σύγχρονες τεχνικές κούκλας, αφήγηση και οπτικοακουστική μαγεία.

Τα ήθη, οι παραδόσεις και ο πολιτισμός της κάθε χώρας ξεδιπλώνονται μπροστά μας, μέσα από σοφούς και καθημερινούς χαρακτήρες, δημιουργώντας έναν κόσμο γεμάτο σοφία, χιούμορ, θάρρος, αγάπη, τόλμη και καλοσύνη.

Μια παράσταση που μας θυμίζει πως κάθε λαός έχει τις δικές του ιστορίες, μα όλοι στο βάθος ψάχνουμε το ίδιο πράγμα…

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Βασιλική Ανδρέου, Μάριος Στυλιανού

Διασκευή παραμυθιών: Μάριος Στυλιανού

Σκηνικά / κουστούμια: Λάκης Γενεθλής

Κούκλες: Βασιλική Ανδρέου

Κινησιολογία: Εύα Καλομοίρη

Μουσική: Στέλιος Γερασίμου

Φωτισμός: Κ. Σιαμπτάνης

Παίζουν: Μάριος Στυλιανού, Σάββας Μενοίκου, Βασιλική Ανδρέου, Μαρία

Λοïζίδου

Παραστάσεις:

Λευκωσία: 30/11 και 6, 7/12 στο Θέατρο Πάνθεον

Σάββατο στις 15:30 και Κυριακή στις 11:00

Λάρνακα: 18/1 στις 11:00 Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας

Προπώληση εισιτηρίων:

Ticketmaster (παιδικά) www.ticketmaster.cy/showEventInformation.html?idEvent=7309

Τηλέφωνο: 94 409100

Γενική είσοδος: 12 Ευρώ

Ισχύει δωρεάν είσοδος για ΑΜΕΑ, καλλιτέχνες, άνεργους

Μειωμένο εισιτήριο: Πολύτεκνοι, Μέλη Παγκύπριας Οργάνωσης Κωφών

Ιδανικό για όλες τις ηλικίες

Στις παραστάσεις θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην νοηματική

 

 

 

