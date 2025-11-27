Παράθυρο logo
Ελλάδα: Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής - Ερευνάται για πλήθος πλαστών έργων
Δημοσιεύθηκε 27.11.2025 11:23
Ελλάδα: Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής - Ερευνάται για πλήθος πλαστών έργων

Εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου δύο Έλληνες, ηλικίας 42 και 57 ετών, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, για δοσοληψία πλήθους πλαστών πινάκων ζωγραφικής, ενώ ο 57χρονος κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, σε επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, όπου συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 481 έργα τέχνης - πίνακες ζωγραφικής,
  • 2 έγγραφα - πιστοποιητικά γνησιότητας,
  • 4 πιστόλια και 6 γεμιστήρες,
  • 370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,
  • 5 θήκες πιστολιών,
  • 2 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΦΩΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ/Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/STR

