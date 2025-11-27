Παράθυρο logo
Crafting Cyprus | Νέα σειρά ταινιών μικρού μήκους από το ΓΤΠ για την Κυπριακή χειροτεχνική πρακτική
Δημοσιεύθηκε 27.11.2025 07:29
Κάθε μία από τις ταινίες επικεντρώνεται ξεχωριστά σε έναν τομέα, στοχεύοντας στην ανάδειξη τόσο του πλούσιου παρελθόντος, όσο και την δυναμική με την οποία καλλιεργείται και προωθείται στις μέρες μας η αριστοτεχνία από σύγχρονους δημιουργούς.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών παρουσιάζουν τη σειρά ταινιών μικρού μήκους #craftingcyprus

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουν τη σειρά ταινιών μικρού μήκους με τον γενικό τίτλο #craftingcyprus, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Filep Motwary, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατόπιν ανάθεσης από την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας και το ΓΤΠ. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Θέατρο Παλλάς.

Πρόκειται για μια παραγωγή ταινιών της Υπηρεσίας προκειμένου να παρουσιαστούν με μια σύγχρονη αντίληψη όλοι οι βασικοί τομείς της χειροτεχνικής πρακτικής που έχουν σχέση με το κέντημα, την ύφανση, τον πηλό, το κόσμημα, το ξύλο και την πέτρα. Κάθε μία από τις ταινίες επικεντρώνεται ξεχωριστά σε έναν τομέα, στοχεύοντας στην ανάδειξη τόσο του πλούσιου παρελθόντος, όσο και την δυναμική με την οποία καλλιεργείται και προωθείται στις μέρες μας η αριστοτεχνία από σύγχρονους δημιουργούς.

Με εμπνευσμένες συνεντεύξεις επιλεγμένοι καλλιτέχνες/αριστοτέχνες, ιστορικοί, αρχαιολόγοι και επιστήμονες από διαφορετικές γενιές, διαφορετική παιδεία και βιωματική εμπειρία προσκαλούν τον θεατή να ανακαλύψει μέσα από την δημιουργική τους διαδικασία τον τόπο και το τοπίο, την ιστορία και την παράδοση, απαντώντας στις προκλήσεις του παρόντος και βηματίζοντας προς το μέλλον. Ένας δημιουργικός διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα αποτελεί ουσιαστικά μια μοναδική συνθήκη που ενθαρρύνει την μεταλαμπάδευση δεξιοτήτων, την εκπαίδευση και την συνέργεια, ενώ δίνει χώρο σε νέους στόχους και οραματισμούς.

Μέσα από τις ταινίες #craftingcyprus και τη σκηνοθετική ματιά του Filep Motwary, η Κεντητική, η Υφαντική, η Κεραμική, η Καλαθοπλεκτική, η Αργυροχρυσοχοΐα, η Επιπλοποιία, η Ξυλογλυπτική, οι νέες ενδυματολογικές προτάσεις σχεδιασμού, καθώς και η δημιουργία ψηφιδωτών, όλα, αφενός αναδεικνύουν τις διαχρονικές αξίες επεξεργασίας υλικών για την δημιουργία

έργων με αισθητική ποιότητα και αφετέρου μας επανασυνδέουν με έναν άμεσο τρόπο με τις παραδοσιακές, αλλά και τις σύγχρονες χειροτεχνικές πρακτικές, εξοικειώνοντάς μας ταυτόχρονα στις εκδοχές της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά
