Στον συγγραφέα Γιάννη Κιουρτσάκη το ελληνογαλλικό Λογοτεχνικό Βραβείο
Δημοσιεύθηκε 27.11.2025 16:10
Στον συγγραφέα Γιάννη Κιουρτσάκη το ελληνογαλλικό Λογοτεχνικό Βραβείο

Στον συγγραφέα Γιάννη Κιουρτσάκη, για το έργο του «Καμύ και Σεφέρης: Μια υπόθεση φωτός» απονεμήθηκε φέτος, κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Γαλλία, το ελληνογαλλικό Λογοτεχνικό Βραβείο.

Όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα της η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, η μικτή ελληνογαλλική κριτική επιτροπή, η οποία απένειμε το βραβείο, εξετίμησε ιδιαίτερα τον φανταστικό διάλογο που υφαίνει ο συγγραφέας ανάμεσα στον Αλμπέρ Καμύ (1913–1960) και τον Γιώργο Σεφέρη (1900–1971), οι οποίοι ουδέποτε στην πραγματικότητα συναντήθηκαν, αλλά έχουν έχουν και οι δύο τιμηθεί με Νόμπελ λογοτεχνίας.

Ο Γιάννης Κιουρτσάκης τους φέρνει σε έναν διάλογο υψηλής έντασης, σύμφωνα με κάτι που αποκαλεί «τραγικό αίσθημα της Ιστορίας», τροφοδοτούμενο από το «βίωμα μιας διπλής πατρίδας μεταμορφωμένης σε διπλή εξορία», επισημαίνει στο δημοσίευμα της η γαλλική εφημερίδα.

Καταλήγοντας η εφημερίδα αναφέρει ότι στο βιβλίο του, ο συγγραφέας Γιάννης Κιουρτσάκης, γεννημένος στην Αθήνα το 1941, «αναδεικνύει δεσμούς ανάμεσα στον Γάλλο συγγραφέα και τον Έλληνα ποιητή, εξετάζει τους αγώνες τους, την πολιτική τους σκέψη, καθώς και τις ανησυχίες τους απέναντι στη βία, η οποία αντιπαρατίθεται στη κοινή αγάπη τους Χωρίς να παραλείπεται η αγάπη του Καμύ για την Ελλάδα».

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ