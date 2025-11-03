Ο «Τρελαντώνης» της Πηνελόπης Δέλτα στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

Δημοσιεύθηκε 03.11.2025 14:46

Ένα έργο που μας θυμίζει ότι παιδικότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα.

Σε έναν κόσμο που τρέχει πιο γρήγορα απ’ όσο μπορεί να ακολουθήσει ένα παιδί, το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 παρουσιάζει, μια δική του παραγωγή, τον αγαπημένο «Τρελαντώνη» της Πηνελόπης Δέλτα - μια φρέσκια, τρυφερή και γεμάτη ενέργεια θεατρική παραγωγή που μιλά στην καρδιά μικρών και μεγάλων.

Ο σκηνοθέτης Παναγιώτης Λάρκου και ο συνθέτης Γιώργος Χατζηπιερής φέρνουν στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας τον ατίθασο Αντώνη και τα αδέρφια του, σε μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, φαντασία, σκανταλιές και βαθιά συναισθήματα. Ένα ταξίδι πίσω στην εποχή που η σκανταλιά ήταν τρόπος να γνωρίσεις τον κόσμο και η συγγνώμη, κομμάτι της αγάπης.

«Ζούμε σε πια εποχή που η παιδικότητα έχει εκλείψει», τονίζει ο σκηνοθέτης Παναγιώτης Λάρκου. Υπογραμμίζοντας την πρόθεση να επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία της αυθεντικής παιδικότητας, προσθέτει: «Γονείς απελπιστικά απόντες, ακολουθούν εξοντωτικά ωράρια. Παιδιά στα οποία δεν επιτρέπεται να περάσουν χρόνο στο δρόμο για παιχνίδι, είναι διαρκώς κλεισμένα σε ένα δωμάτιο παρέα με μια ηλεκτρονική συσκευή, αιχμαλωτίζοντας τη φαντασία στα 25 δευτερόλεπτα ενός βίντεο. Θέλουμε στη θεατρική σκηνή να δείξουμε στους ανήλικους θεατές μας την παιδικότητα που δικαιούνται να ζήσουν. Γι’ αυτό και διαλέξαμε τον Τρελαντώνη και τα αδέρφια του. Παιδιά που παίζουν, κάνουν λάθη και μαθαίνουν, κάνουν αταξίες, πετάνε πέτρες, σπάνε κεφάλια, γίνονται σκληρά, ζητούν συγγνώμη, πληγώνουν και πληγώνονται, προσφέρουν την αγάπη τους χωρίς όρους και χρειάζονται αγάπη για να ανθίσουν. Παιδιά που χρειάζονται να τα αποδεχτούμε γι’ αυτό ακριβώς που είναι και όχι γι’ αυτό που θα θέλαμε εμείς να είμαστε».

Η ιστορία

Ο «Τρελαντώνης», που πρωτοεκδόθηκε το 1932, είναι ένα έργο εμπνευσμένο από την παιδική ηλικία της Πηνελόπης Δέλτα και τα καλοκαίρια που πέρασε μαζί με τα αδέρφια της στον Πειραιά. Ένα έργο-ωδή στη ζωντάνια, στη φαντασία, ένα λογοτεχνικό ταξίδι στην παιδική ηλικία και τις αναμνήσεις.

Η αφήγηση εξελίσσεται γύρω από τα τέσσερα αδέλφια: την υπεύθυνη Αλεξάνδρα, τη σκεπτόμενη Πουλουδιά, τον μικρό Αλέξανδρο και τον ατίθασο Αντώνη, τον Τρελαντώνη. Τα παιδιά φιλοξενούνται για τις καλοκαιρινές διακοπές από το θείο Ζωρζή και τη θεία Μαριέττα, στην Καστέλα και φέρνουν τα πάνω κάτω στη ζωή των ενηλίκων. Ο Αντώνης βρίσκεται συνέχεια σε μπελάδες, είναι ο πιο σκανδαλιάρης από όλους, αλλά δεν λέει ποτέ ψέματα και παραδέχεται με θάρρος όλες του τις σκανδαλιές γνωρίζοντας πως θα ακολουθήσει η τιμωρία.

Ο «Τρελαντώνης» είναι μια υπενθύμιση, ότι τα παιδιά χρειάζονται χρόνο, χώρο, φαντασία, εμπειρίες, σφάλματα και αποδοχή. Ότι η αλήθεια βρίσκεται συχνά στα λάθη και τα γδαρμένα γόνατα, στις ζαβολιές, στην άνευ όρων αγάπη. Ο Τρελαντώνης μάς δείχνει πώς να είμαστε ξανά παιδιά, ή τουλάχιστον να τους επιτρέψουμε να είναι.

Λίγα λόγια για τους δημιουργούς

Η Πηνελόπη Δέλτα ήταν Ελληνίδα συγγραφέας έργων για παιδιά και νέους, αλλά και προσωπικότητα με έντονη συμμετοχή στα εθνικά θέματα και τα γεγονότα του καιρού της. Πλούτισε την παιδική και νεανική λογοτεχνία με πρωτότυπα παραμύθια. Στο πεζογραφικό έργο της προσπάθησε να επιτύχει τόσο την ψυχαγωγία των μικρών αναγνωστών της όσο και την ιστορική και ηθική διαπαιδαγώγησή τους, ενώ παράλληλα με τη λογοτεχνία ασχολήθηκε και με τις παιδαγωγικές μελέτες.

Ο Παναγιώτης Λάρκου είναι σκηνοθέτης και ηθοποιός με πλούσια δραστηριότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς οργανισμούς όπως το Εθνικό Θέατρο, ο ΘΟΚ, η ΕΘΑΛ και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι συνιδρυτής της θεατρικής ομάδας bUilt-uP aRea και έχει σκηνοθετήσει πλήθος παραστάσεων για μικρούς και μεγάλους.

Ο Γιώργος Χατζηπιερής είναι συνθέτης και στιχουργός, γνωστός στο κοινό για τα έργα «Η Μικρή Γαλέρα», «Ο Τεμπέλης Δράκος» και «Η Επιστροφή του Τεμπέλη Δράκου». Με αγάπη για τη μουσική και τη λογοτεχνία, δημιουργεί ήχους που αγγίζουν μικρούς και μεγάλους.

Παραστάσεις

Θα πραγματοποιηθούν επτά παραστάσεις ως εξής:

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 | 10:30 & 16:30

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 | 10:30 & 16:00

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 | 10:30 & 16:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 | 16:30

Συντελεστές

Θεατρική διασκευή: Γλυκερία Καλαϊτζή

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Λάρκου

Μουσική: Γιώργος Χατζηπιερής

Σκηνικά: Γιώργος Τενέντες

Κοστούμια: Ρέα Ολυμπίου

Παίζουν: Ιωάννα Κορδάτου, Γιώργος Κυριάκου, Άντρεα Μαύρου, Αλεξία Νικολάου, Αντρέας Πατσιάς, Αθηνά Σάββα, Άγγελος Χατζημιχαήλ

Διάρκεια: 90΄

Ηλικίες: Κατάλληλο

Εισιτήρια:

Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: €14/ €16

ΖΩΝΗ A: €12/ €14

ZΩΝΗ B: €12

ZΩΝΗ Γ: €12

ZΩΝΗ Δ: €10

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, άνεργοι, πολύτεκνοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) &

http://bit.ly/3VjZ0ZG