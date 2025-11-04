Παράθυρο logo
Λογοτεχνία
Κύπριοι λογοτέχνες μιλούν για το έργο τους στην «Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 04.11.2025 10:10
Κύπριοι λογοτέχνες μιλούν για το έργο τους στην «Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης»

Έξι Κύπριοι λογοτέχνες συνομιλούν με τον Γιάννη Μηλίδη για τη λογοτεχνία τους στην «Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης», του Κοινοτικού Ραδιοσταθμού 3ΖΖΖ

Σε έξι ραδιοφωνικά προγράμματα ακούστε κάθε έναν από αυτούς τους λογοτέχνες της Κύπρου να διαβάζει αποσπάσματα και να μιλά για το έργο του, στο κυπριακό πρόγραμμα του Κοινοτικού Ραδιοσταθμού 3ΖΖΖ, 92.3 FM, κάθε Τρίτη, στις 6 μ.μ. (9 π.μ. ώρα Κύπρου),  αρχίζοντας από την Τρίτη,  11 Νοεμβρίου 2025. Το πρόγραμμα ακούγεται και παγκόσμια από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα https://www.3zzz.com.au/ 

Κ. Λυμπουρής (11/11/2025), Ε. Περικλέους, (18/11/2025), Λ. Πλουτάρχου (25/11/2025), Ε. Ζορπίδου (2/12/2025), Χ. Τσιαήλης (9/12/2025) και Σ. Ρωτού (16/12/2025) 

Ο Κώστας Λυμπουρής μάς μεταφέρει αναπάντεχες στιγμές από το δράμα και τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Η Ευρυδίκη Περικλέους δίνει φωνή στις τραγικές γυναίκες-θύματα της εισβολής και στον αγώνα τους για την επιβίωση του έθνους. Η Στέλλα Ρωτού εστιάζει στον μετέωρο φόβο - μετά την εισβολή – ο οποίος σημάδεψε τα παιδιά των προσφύγων, αναδεικνύοντας πώς ο φόβος, το σκοτάδι και το φως διαμόρφωσαν τη συνείδησή τους και τις ανθρώπινες σχέσεις τους. 

Ανάμεσα στις νεότερες φωνές της κυπριακής λογοτεχνίας, ο Λευτέρης Πλουτάρχου γράφει για την παιδεία και την καλλιέργεια αξιών όπως η δικαιοσύνη, η αγάπη, η ειρήνη και η αλήθεια. Η Εύη Ζορπίδου εξερευνά τον ρόλο του έρωτα στην ανθρώπινη ύπαρξη, καλώντας τον άνθρωπο σε ενδοσκόπηση και αναζήτηση της ελευθερίας και της αισθητικής της ζωής. Ο Χρίστος Τσιαήλης, με βαθύ ανθρωπισμό, αποτυπώνει τις αντιφάσεις και τις αλλοτριώσεις της σύγχρονης ζωής, ερευνώντας τις υπαρξιακές συγκρούσεις και την ανάγκη για έναν αληθινότερο άνθρωπο και ανθρωπισμό. 

 

Tags

Τελευταία νέα

Με φωτογράφηση στους δρόμους της Πάφου ο 11ος Φωτομαραθώνιος Κύπρου

04.11.2025 10:20

Post thumbnail or placeholder

Κύπριοι λογοτέχνες μιλούν για το έργο τους στην «Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης»

04.11.2025 10:10

Post thumbnail or placeholder

Τα πιο εμβληματικά δημόσια ρολόγια του κόσμου - Όταν η ώρα γίνεται παγκόσμιο τοπόσημο (φώτος)

03.11.2025 21:58

Post thumbnail or placeholder

Στην Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Πολιτισμού ΕΕ η Β. Κασσιανίδου

03.11.2025 16:20

Post thumbnail or placeholder

Ο «Τρελαντώνης» της Πηνελόπης Δέλτα στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

03.11.2025 14:46

Post thumbnail or placeholder

Relocations - H Νέα Ατομική Έκθεση του Ζήνων Τζέπρα στην Alpha C.K. Art Gallery

03.11.2025 14:25

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ