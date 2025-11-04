Κύπριοι λογοτέχνες μιλούν για το έργο τους στην «Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης»

Δημοσιεύθηκε 04.11.2025 10:10

Σε έξι ραδιοφωνικά προγράμματα ακούστε κάθε έναν από αυτούς τους λογοτέχνες της Κύπρου να διαβάζει αποσπάσματα και να μιλά για το έργο του, στο κυπριακό πρόγραμμα του Κοινοτικού Ραδιοσταθμού 3ΖΖΖ, 92.3 FM, κάθε Τρίτη, στις 6 μ.μ. (9 π.μ. ώρα Κύπρου), αρχίζοντας από την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025. Το πρόγραμμα ακούγεται και παγκόσμια από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα https://www.3zzz.com.au/

Κ. Λυμπουρής (11/11/2025), Ε. Περικλέους, (18/11/2025), Λ. Πλουτάρχου (25/11/2025), Ε. Ζορπίδου (2/12/2025), Χ. Τσιαήλης (9/12/2025) και Σ. Ρωτού (16/12/2025)

Ο Κώστας Λυμπουρής μάς μεταφέρει αναπάντεχες στιγμές από το δράμα και τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Η Ευρυδίκη Περικλέους δίνει φωνή στις τραγικές γυναίκες-θύματα της εισβολής και στον αγώνα τους για την επιβίωση του έθνους. Η Στέλλα Ρωτού εστιάζει στον μετέωρο φόβο - μετά την εισβολή – ο οποίος σημάδεψε τα παιδιά των προσφύγων, αναδεικνύοντας πώς ο φόβος, το σκοτάδι και το φως διαμόρφωσαν τη συνείδησή τους και τις ανθρώπινες σχέσεις τους.

Ανάμεσα στις νεότερες φωνές της κυπριακής λογοτεχνίας, ο Λευτέρης Πλουτάρχου γράφει για την παιδεία και την καλλιέργεια αξιών όπως η δικαιοσύνη, η αγάπη, η ειρήνη και η αλήθεια. Η Εύη Ζορπίδου εξερευνά τον ρόλο του έρωτα στην ανθρώπινη ύπαρξη, καλώντας τον άνθρωπο σε ενδοσκόπηση και αναζήτηση της ελευθερίας και της αισθητικής της ζωής. Ο Χρίστος Τσιαήλης, με βαθύ ανθρωπισμό, αποτυπώνει τις αντιφάσεις και τις αλλοτριώσεις της σύγχρονης ζωής, ερευνώντας τις υπαρξιακές συγκρούσεις και την ανάγκη για έναν αληθινότερο άνθρωπο και ανθρωπισμό.