Mουσικοί του δρόμου, που φυλακίστηκαν επειδή τραγούδησαν κατά του Κρεμλίνου, εγκατέλειψαν τη Ρωσία

Δημοσιεύθηκε 24.11.2025 13:03

Δύο νεαροί μουσικοί του δρόμου, οι οποίοι φυλακίστηκαν για πάνω από ένα μήνα στη Ρωσία επειδή ερμήνευσαν τραγούδια κατά του Κρεμλίνου, εγκατέλειψαν τη χώρα μετά την αποφυλάκισή τους, σύμφωνα με πληροφορίες των ρωσικών μέσων ενημέρωσης.

Η 18χρονη Ρωσίδα μουσικός του δρόμου Ντιάνα Λογκινόβα, γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Ναόκο, και ο 18χρονος κιθαρίστας Αλεξάντρ Ορλόφ τέθηκαν υπό κράτηση στις 15 Οκτωβρίου στην κεντρική Αγία Πετρούπολη, όταν έγινε viral στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης το δημοφιλές τραγούδι "Swan Lake Cooperative" του εξόριστου Ρώσου ράπερ και δριμύ επικριτή του Κρεμλίνου Noize MC, το οποίο ερμήνευσαν μαζί με το συγκρότημά τους, το Stoptime.

Ο ντράμερ του συγκροτήματος, ο Βλάντισλαβ Λεοντίεφ, επίσης συνελήφθη.

Επικαλούμενη πηγές, η εφημερίδα της Αγίας Πετρούπολης Fontanka έγραψε ότι η Λογκινόβα εγκατέλειψε τη Ρωσία την Κυριακή, όταν αποφυλακίστηκε.

Άλλη πηγή είπε στην εφημερίδα Kommersant ότι τόσο η Λογκινόβα όσο και ο Ορλόφ βρίσκονται εκτός χώρας. Ωστόσο καμία από τις δύο εφημερίδες δεν ανέφερε πού βρίσκονται.