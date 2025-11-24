Παράθυρο logo
Πέθανε ο Jimmy Cliff: O καλλιτέχνης που σύστησε τη ρέγκε στον κόσμο
Δημοσιεύθηκε 24.11.2025 14:55
Πέθανε ο Jimmy Cliff: O καλλιτέχνης που σύστησε τη ρέγκε στον κόσμο

Yπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ρέγκε, μαζί με τον Μπομπ Μάρλεϊ.

Ο Τζίμι Κλιφ (Jimmy Cliff), ο τραγουδιστής και ηθοποιός που με τη χαρακτηριστική, ζεστή φωνή του βοήθησε να γίνει η ρέγκε παγκόσμιο φαινόμενο, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Την είδηση ανακοίνωσε η σύζυγός του, Λατίφα Τσέιμπερς, με ανάρτησή της στο Instagram: «Με βαθιά θλίψη μοιράζομαι ότι ο σύζυγός μου, Τζίμι Κλιφ, έφυγε από τη ζωή ύστερα από επιδείνωση της υγείας του, εξαιτίας της πνευμονίας. Ευχαριστώ την οικογένεια, τους φίλους, τους συναδέλφους του, και πάνω απ’ όλα τους θαυμαστές του. Η στήριξή σας ήταν η δύναμή του σε όλη την καριέρα του».

Το μήνυμά της συνυπέγραφαν και τα παιδιά τους, Lilty και Aken.

Ένα σύμβολο της Τζαμάικα

Με κλασικά τραγούδια όπως «You Can Get It If You Really Want», «I Can See Clearly Now» και «Wonderful World», «Beautiful People», ο Κλιφ έγινε παγκόσμιο είδωλο, μεταφέροντας το αισιόδοξο, φωτεινό ύφος της ρέγκε σε κοινό που ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια της Καραϊβικής, «μητέρα» της μουσικής.

Παράλληλα, η ερμηνεία του στην ταινία–ορόσημο «The Harder They Come (1972)» τον καθιέρωσε και ως ηθοποιό, με πολλούς να θεωρούν την ταινία θεμέλιο λίθο του τζαμαϊκανού κινηματογράφου.

Για τη συνολική του προσφορά, ο Τζίμι Κλιθ είχε τιμηθεί με το Τάγμα της Τζαμάικα, μια από τις υψηλότερες διακρίσεις της χώρας, τιμή που έχουν λάβει ελάχιστοι καλλιτέχνες, ανάμεσά τους και ο Μπομπ Μάρλεϊ.

Ο Κλιφ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της τζαμαϊκανής κουλτούρας. Η μουσική του πέρασε σύνορα, γενιές και μουσικά είδη, επηρεάζοντας καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο και συμβάλλοντας όσο λίγοι στη διάδοση της ρέγκε.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Με πληροφορίες από τον Guardian

