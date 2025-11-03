Relocations - H Νέα Ατομική Έκθεση του Ζήνων Τζέπρα στην Alpha C.K. Art Gallery

Δημοσιεύθηκε 03.11.2025 14:25

Η Alpha C.K. Art Gallery παρουσιάζει τη νέα δουλειά του Κύπριου ζωγράφου Ζήνων Τζέπρα με τίτλο «Relocations», η οποία εγκαινιάζεται την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου. Η έκθεση περιλαμβάνει δεκατέσσερα έργα ζωγραφικής μεγάλων διαστάσεων, αποτελώντας τη συνέχεια μιας ενότητας που πρωτοπαρουσιάστηκε στην ατομική έκθεση του καλλιτέχνη στο Λονδίνο τον περασμένο Ιούνιο.

Στη νέα του πρόταση, ο Τζέπρας διερευνά το θέμα της μετακίνησης και αναπροσαρμογής του ανθρώπου, είτε ως αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής είτε ως αναγκαστική πράξη. Με τον ιδιαίτερο αφηγηματικό του τρόπο, αποτυπώνει μορφές και οικογένειες που αλλάζουν τόπους ζωής, κουβαλώντας μνήμες, βιώματα και συναισθήματα, ενώ προσπαθούν να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα.

Όπως σημειώνει ο ίδιος στον πρόλογο του καταλόγου: «Η σχέση ανάμεσα στη μνήμη, την ταυτότητα και τα καθημερινά αντικείμενα που προσωποποιούμε και φορτίζουμε συναισθηματικά, συχνά χάνεται μέσα στην προσπάθεια για επιτυχία ή επιβίωση, για να φτάσουμε στον προορισμό. Το να ζωγραφίζεις είναι το να ξεπακετάρεις. Μια εικόνα μπορεί να αποκαλύψει την ομορφιά και τις παραδοξότητες των ταξιδιών που κάνουμε για να βρούμε ασφαλή διέξοδο μέσα από τις υπαρξιακές απειλές και αγωνίες που μας κατακλύζουν κάθε μέρα, είτε πραγματικές είτε φανταστικές.»

Οι εικόνες του Τζέπρα, βαθιά προσωπικές και βιωματικές, μεταφέρουν οικουμενικά συναισθήματα και εμπειρίες που αγγίζουν κάθε θεατή. Μέσα από τη ζωγραφική του, ο καλλιτέχνης πραγματεύεται την ανθρώπινη ανάγκη για ασφάλεια, ταυτότητα και αντοχή απέναντι στη διαρκή μεταβολή του κόσμου.

Ο Ζήνων Τζέπρας γεννήθηκε στο Κάρντιφ της Ουαλίας το 1969. Σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών της Γλασκόβης, από όπου αποφοίτησε με διάκριση. Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε περισσότερες από είκοσι ατομικές εκθέσεις και σε πολλές ομαδικές σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.

Εγκαίνια: Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Διάρκεια έκθεσης: 7-17 Νοεμβρίου 2025

Πληροφορίες επικοινωνίας τηλ.: +357 22751325 και στο email: info@ackgallery.com

Ο κατάλογος της έκθεσης είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα www.ackgallery.com.







