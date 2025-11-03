Παράθυρο logo
Ατζέντα
Εικαστικά
Relocations - H Νέα Ατομική Έκθεση του Ζήνων Τζέπρα στην Alpha C.K. Art Gallery
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 03.11.2025 14:25
Relocations - H Νέα Ατομική Έκθεση του Ζήνων Τζέπρα στην Alpha C.K. Art Gallery

Η Alpha C.K. Art Gallery παρουσιάζει τη νέα δουλειά του Κύπριου ζωγράφου Ζήνων Τζέπρα με τίτλο «Relocations», η οποία εγκαινιάζεται την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου. Η έκθεση περιλαμβάνει δεκατέσσερα έργα ζωγραφικής μεγάλων διαστάσεων, αποτελώντας τη συνέχεια μιας ενότητας που πρωτοπαρουσιάστηκε στην ατομική έκθεση του καλλιτέχνη στο Λονδίνο τον περασμένο Ιούνιο.

Στη νέα του πρόταση, ο Τζέπρας διερευνά το θέμα της μετακίνησης και αναπροσαρμογής του ανθρώπου, είτε ως αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής είτε ως αναγκαστική πράξη. Με τον ιδιαίτερο αφηγηματικό του τρόπο, αποτυπώνει μορφές και οικογένειες που αλλάζουν τόπους ζωής, κουβαλώντας μνήμες, βιώματα και συναισθήματα, ενώ προσπαθούν να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα.

Όπως σημειώνει ο ίδιος στον πρόλογο του καταλόγου: «Η σχέση ανάμεσα στη μνήμη, την ταυτότητα και τα καθημερινά αντικείμενα που προσωποποιούμε και φορτίζουμε συναισθηματικά, συχνά χάνεται μέσα στην προσπάθεια για επιτυχία ή επιβίωση, για να φτάσουμε στον προορισμό. Το να ζωγραφίζεις είναι το να ξεπακετάρεις. Μια εικόνα μπορεί να αποκαλύψει την ομορφιά και τις παραδοξότητες των ταξιδιών που κάνουμε για να βρούμε ασφαλή διέξοδο μέσα από τις υπαρξιακές απειλές και αγωνίες που μας κατακλύζουν κάθε μέρα, είτε πραγματικές είτε φανταστικές.»

Οι εικόνες του Τζέπρα, βαθιά προσωπικές και βιωματικές, μεταφέρουν οικουμενικά συναισθήματα και εμπειρίες που αγγίζουν κάθε θεατή. Μέσα από τη ζωγραφική του, ο καλλιτέχνης πραγματεύεται την ανθρώπινη ανάγκη για ασφάλεια, ταυτότητα και αντοχή απέναντι στη διαρκή μεταβολή του κόσμου.

Ο Ζήνων Τζέπρας γεννήθηκε στο Κάρντιφ της Ουαλίας το 1969. Σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών της Γλασκόβης, από όπου αποφοίτησε με διάκριση. Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε περισσότερες από είκοσι ατομικές εκθέσεις και σε πολλές ομαδικές σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.

Εγκαίνια: Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Διάρκεια έκθεσης: 7-17 Νοεμβρίου 2025

Πληροφορίες επικοινωνίας τηλ.: +357 22751325 και στο email: info@ackgallery.com

Ο κατάλογος της έκθεσης είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα www.ackgallery.com.




 

Tags

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΓΚΑΛΕΡΙ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Με φωτογράφηση στους δρόμους της Πάφου ο 11ος Φωτομαραθώνιος Κύπρου

04.11.2025 10:20

Post thumbnail or placeholder

Κύπριοι λογοτέχνες μιλούν για το έργο τους στην «Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης»

04.11.2025 10:10

Post thumbnail or placeholder

Τα πιο εμβληματικά δημόσια ρολόγια του κόσμου - Όταν η ώρα γίνεται παγκόσμιο τοπόσημο (φώτος)

03.11.2025 21:58

Post thumbnail or placeholder

Στην Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Πολιτισμού ΕΕ η Β. Κασσιανίδου

03.11.2025 16:20

Post thumbnail or placeholder

Ο «Τρελαντώνης» της Πηνελόπης Δέλτα στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

03.11.2025 14:46

Post thumbnail or placeholder

Relocations - H Νέα Ατομική Έκθεση του Ζήνων Τζέπρα στην Alpha C.K. Art Gallery

03.11.2025 14:25

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ