Παράθυρο logo
Εικαστικά
Πόλη - Εξοχή
Με φωτογράφηση στους δρόμους της Πάφου ο 11ος Φωτομαραθώνιος Κύπρου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 04.11.2025 10:20
Με φωτογράφηση στους δρόμους της Πάφου ο 11ος Φωτομαραθώνιος Κύπρου

H Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου – Τμήμα Πάφου διοργανώνει τον 11ο Φωτομαραθώνιο Κύπρου, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, και καλεί το φωτογραφικό κοινό για συμμετοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΦΕΚ – Τμήμα Πάφου, η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς όλο το κοινό (φωτογράφους και μη, παιδιά, οικογένειες) κι έχει ως σκοπό να δώσει την ευκαιρία δημιουργικής έκφρασης μέσα από μια ευχάριστη φωτογραφική πρόκληση μέσα στην καρδιά της πόλης.

Όπως αναφέρεται, θα δοθούν 4 θέματα στην εκκίνηση από την κριτική επιτροπή και ο κάθε συμμετέχοντας θα έχει στη διάθεσή του 4 ώρες να φωτογραφήσει, περπατώντας ελεύθερα και ανεξάρτητα από τους άλλους, στους δρόμους της Πάφου με το δικό του ρυθμό.

Οι πρώτοι 3 νικητές από κάθε θέμα θα λάβουν αναμνηστική πλακέτα, ενώ οι 6 πρώτοι από κάθε θέμα θα πάρουν τιμητικό δίπλωμα.

Όλες οι συμμετοχές θα προβληθούν σε εκδήλωση που θα γίνει το Δεκέμβρη 2025.

Σημειώνεται πως η κριτική επιτροπή, αποτελείται από τον Γιώργο Χαραλάμπους, φωτογράφο, τον Πέτρο Στυλιανάκη, φωτογράφο και την Δώρα Ζάγγουλου, φωτογράφος, Γραμματέα Δ.Σ. ΦΕΚ-Τμήμα Πάφου.

Tags

Τελευταία νέα

Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Οι θησαυροί του Τουταγχαμών παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό (βίντεο)

04.11.2025 19:42

Post thumbnail or placeholder

ΘΟΚ: «Mία από τις πιο τρυφερές και γενναιόδωρες φωνές του Θεάτρου» - Το «αντίο» στην Αλεξία Παπαλαζάρου

04.11.2025 17:14

Post thumbnail or placeholder

«Υπήρξε αγωνίστρια της ζωής»: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Προέδρου για την Αλεξία Παπαλαζάρου

04.11.2025 16:42

Post thumbnail or placeholder

Απεβίωσε η σπουδαία Κύπρια σκηνοθέτιδα και μέντορας, Αλεξία Παπαλαζάρου - Λίγα λόγια για την πορεία της

04.11.2025 13:32

Post thumbnail or placeholder

COMING OUT: Επετειακή προβολή σε διοργάνωση Ινστιτούτου Γκαίτε και queer wave με τη στήριξη του Styx Film Encounters

04.11.2025 13:24

Post thumbnail or placeholder

Με φωτογράφηση στους δρόμους της Πάφου ο 11ος Φωτομαραθώνιος Κύπρου

04.11.2025 10:20

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ