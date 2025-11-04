Με φωτογράφηση στους δρόμους της Πάφου ο 11ος Φωτομαραθώνιος Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 04.11.2025 10:20

H Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου – Τμήμα Πάφου διοργανώνει τον 11ο Φωτομαραθώνιο Κύπρου, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, και καλεί το φωτογραφικό κοινό για συμμετοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΦΕΚ – Τμήμα Πάφου, η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς όλο το κοινό (φωτογράφους και μη, παιδιά, οικογένειες) κι έχει ως σκοπό να δώσει την ευκαιρία δημιουργικής έκφρασης μέσα από μια ευχάριστη φωτογραφική πρόκληση μέσα στην καρδιά της πόλης.

Όπως αναφέρεται, θα δοθούν 4 θέματα στην εκκίνηση από την κριτική επιτροπή και ο κάθε συμμετέχοντας θα έχει στη διάθεσή του 4 ώρες να φωτογραφήσει, περπατώντας ελεύθερα και ανεξάρτητα από τους άλλους, στους δρόμους της Πάφου με το δικό του ρυθμό.

Οι πρώτοι 3 νικητές από κάθε θέμα θα λάβουν αναμνηστική πλακέτα, ενώ οι 6 πρώτοι από κάθε θέμα θα πάρουν τιμητικό δίπλωμα.

Όλες οι συμμετοχές θα προβληθούν σε εκδήλωση που θα γίνει το Δεκέμβρη 2025.

Σημειώνεται πως η κριτική επιτροπή, αποτελείται από τον Γιώργο Χαραλάμπους, φωτογράφο, τον Πέτρο Στυλιανάκη, φωτογράφο και την Δώρα Ζάγγουλου, φωτογράφος, Γραμματέα Δ.Σ. ΦΕΚ-Τμήμα Πάφου.