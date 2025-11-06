Παράθυρο logo
Confabulations for Critical Localities στο Sic - Έναρξη με Weierstall και Πελλαπαϊσιώτη
Δημοσιεύθηκε 06.11.2025 07:31
© Χάρης Πελλαπαϊσιώτης.

Ο Πελλαπαϊσιώτης μεταμορφώνει τον χώρο σε μια κάμερα obscura, η οποία θα καταγράφει περφόρμανς του Weierstall που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στις 12:30, ενώ ο δεύτερος συνυφαίνει ήχο, κείμενο και υλικό σε μια εγκατάσταση που αναστοχάζεται τη διασυνδεσιμότητα.

Την έναρξη του πεντάμηνου προγράμματος, Confabulations for Critical Localities, ανακοινώνει το Sic. Contemporary Culture. Πρώτη δράση το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025, από τις 11.00 - 14.00 με το The Long Journey of Small Acts, των Horst Weierstall και Χάρης Πελλαπαϊσιώτη.

The Long Journey of Small Acts

Το 1989, οι Horst Weierstall και Χάρης Πελλαπαϊσιώτης ξεκίνησαν μια συνεργασία που οδήγησε στη φωτογραφική καταγραφή της περφόρμανς «Momentum VI» του Weierstall. Περφόρμερ και φωτογράφος συνεργάζονται χρησιμοποιώντας εργαλεία καταγραφής, για να κατασκευάσουν μια οπτική αφήγηση που διαρκεί πέρα από τα χρονικά όρια της ζωντανής δράσης. Η σύμπραξή τους καταγράφει μια μεταβατική στιγμή στην τοπική καλλιτεχνική σκηνή, κατά την οποία η σχέση σώματος–χώρου απομακρύνεται από το αναπαραστατικό μοντέλο και στρέφεται σε πρακτικές επιτέλεσης και βιωματικής παρουσίας.

© Horst Weierstall 

 

 

Η «Momentum» είναι μια σειρά εφήμερων δράσεων που εξερευνούν τη σχέση του σώματος με όρια, άκρα και τοποθεσίες που χαρακτηρίζονται από περιορισμούς, όπως η Πράσινη Γραμμή.  Ο Πελλαπαϊσιώτης, φωτογράφος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για περιπατητικές αφηγήσεις και χαρτογραφήσεις συγκινησιακών εντάσεων, χρησιμοποίησε την κάμερα και τις δυνατότητες της φωτογραφικής επεξεργασίας για να δημιουργήσει ντοκουμέντα που εισάγουν ζητήματα αισθητικής του χώρου και διαμεσολάβησης.

Καλεσμένοι από το Sic. Contemporary Culture να επανεξετάσουν αυτή την περίοδο και να επεκτείνουν την αρχική τους συνάντηση, οι δύο καλλιτέχνες ενεργοποιούν τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους της γκαλερί μέσω μεθόδων διαλόγου, επανεκτέλεσης και καταγραφής. Ο Πελλαπαϊσιώτης μεταμορφώνει τον χώρο σε μια κάμερα obscura, η οποία θα καταγράφει περφόρμανς του Weierstall που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στις 12:30, ενώ ο δεύτερος συνυφαίνει ήχο, κείμενο και υλικό σε μια εγκατάσταση που αναστοχάζεται τη διασυνδεσιμότητα.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Confabulations for Critical Localities διαρκεί πέντε μήνες (Νοέμβριος 2025 - Μάρτιος 2026) και περιλαμβάνει φιλοξενίες, εκθέσεις, συζητήσεις, εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εκδόσεις. Εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους επινοούμε ιστορίες προκειμένου να συνδεθούμε, να κατοικήσουμε και να δημιουργήσουμε εντοπιότητες, ενώ παράλληλα πραγματεύεται τις επιγεύσεις που αφήνουν πίσω τους αυτές οι αφηγήσεις, πικρές, γλυκές ή αλμυρές. Εξερευνά τις γκρίζες ζώνες, τις εκκρεμότητες και τις τακτικές αναπαράστασης, ενώ ενεργοποιεί μεθοδολογίες αποαρχειοποίησης, επαναχρησιμοποίησης και συνεργασίας.

Το Confabulations αναφέρεται στην πράξη της δημιουργίας κοινής νοηματοδότησης όταν η μνήμη αναπόφευκτα κλονίζεται: μια ευφάνταστη συρραφή από θραύσματα, υποθέσεις και μερικές αλήθειες. Πρόκειται για μια αφηγηματική παρόρμηση, ένα είδος γνωστικής πλάνης, αλλά όχι για εξαπάτηση: είναι ένας τρόπος για να μπορέσει το μυαλό να γεμίσει τα κενά, να συνδέσει τις χρονικές και χωρικές ασυνέχειες και να δημιουργήσει συνοχή εκεί όπου δεν υπάρχει βεβαιότητα. Ο όρος αναγνωρίζει ότι οι ιστορίες δεν είναι σταθερές καταγραφές του παρελθόντος, αλλά μεταβαλλόμενες κατασκευές, διαμορφωμένες από την επιθυμία, τη διαίσθηση και τον τόπο. Είναι σε αυτές τις ασταθείς ζώνες – ανάμεσα στο γεγονός και το συναίσθημα, την ανάμνηση και την επινόηση – που μπορούν να γίνουν αισθητές, να δοκιμαστούν και να μοιραστούν νέες μορφές τοπικότητας.

