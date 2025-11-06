Παράθυρο logo
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 06.11.2025 11:18
«ΑΞΙΟΣ ΕΣΤΙ – 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης»

Το μουσικό αφιέρωμα που συγκίνησε την Κύπρο επιστρέφει για δύο μοναδικές βραδιές.

Μετά από τρεις παραστάσεις που γνώρισαν θερμή ανταπόκριση και συγκίνησαν το κοινό σε όλη την Κύπρο, το σπουδαίο μουσικό αφιέρωμα «Άξιος Εστί» του Δημήτρη Φανή επιστρέφει για δύο ακόμα μοναδικές συναυλίες, αφιερωμένες στον ανεπανάληπτο Μίκη Θεοδωράκη.

Ένα έργο – ύμνος στον Μίκη Θεοδωράκη

Το «Άξιος Εστί» αποτελεί ένα μουσικό προσκύνημα στη ζωή και το έργο του μεγάλου δημιουργού που με τη μουσική και το πνεύμα του σφράγισε τον ελληνισμό.

Μια μυσταγωγική μουσική εμπειρία, με τραγούδια που έγιναν σύμβολα:

«Δραπετσώνα», «Μαργαρίτα Μαργαρώ», «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου», «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ» και τόσα άλλα που παραμένουν ζωντανά και συγκινητικά, δεμένα με τις μνήμες και τα όνειρα του λαού μας.

Παραστάσεις

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 | 20:30

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 | 20:30

Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας “Γ. Λυκούργος”

Συντελεστές

• Ρίτα Αντωνοπούλου

• Δημήτρης Φανής

• Κώστας Χατζηχριστοδούλου

• Γιώργος Ιωάννου

Μουσική διεύθυνση & ενορχήστρωση: Νεοκλής Νεοφυτίδης

Ορχήστρα: Συμμετέχει εκλεκτό μουσικό σύνολο από κορυφαίους Κύπριους μουσικούς

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Φανής

 

 

 

Προπώληση: TICKETMASTER CY

Διαθέσιμα και σε όλα τα καταστήματα ACS.

 

 

Πληροφορίες : 99650187

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ