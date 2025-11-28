Παράθυρο logo
Οι εργασίες συντήρησης στον Άγιο Σωζόμενο στον Δαυλό της Καρπασίας
Δημοσιεύθηκε 28.11.2025 14:20
Οι εργασίες συντήρησης στον Άγιο Σωζόμενο στον Δαυλό της Καρπασίας

Σε ένα τόπο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Το έργο υλοποιήθηκε μέσα από την αγαστή συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκύπριων αρχαιολόγων και συντηρητών, την οικονομική συνδρομή της ΕΕ, υπό την τεχνική επίβλεψη της UNDP.

Ο Σώτος Κτωρής, Επικεφαλής της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, μοιράστηκε στα ΜΚΔ εικόνες από τις εργασίες συντήρησης στο ξωκλήσι Άγιου Σωζόμενου στο Δαυλό, Καρπασίας.

Το ξωκλήσι του Άγιου Σωζόμενου στο Δαυλό, Καρπασίας βρίσκεται περίπου δύο μίλια ανατολικά του χωριού κοντά στην θάλασσα.  Σύμφωνα με την παράδοση το εκκλησάκι κτίστηκε στη τοποθεσία αυτή μετά που βρέθηκε η εικόνα του Αγίου Σωζομένου στα βράχια που φαίνονται μπροστά από το εκκλησάκι κοντά στην θάλασσα. Η εκκλησία άρχισε να κτίζεται στη θέση που βρέθηκε η εικόνα, αλλά κατά παράδοξο τρόπο όταν οι κτίστες πήγαιναν την επόμενη μέρα γιά να συνεχίσουν το κτίσιμο, έβρισκαν χαλασμένο ότι είχαν κτίσει την προηγούμενη μέρα. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι που ένας από τους κτίστες είδε στο όνειρο του τον 'Αγιο Σωζόμενο να του λέει ότι δεν θέλει την εκκλησία του εκεί που την κτίζουν τώρα, αλλά στο υψίπεδο πάνω από τα βράχια όπου βρέθηκε η εικόνα του. Ο κτίστης το πρωί διηγήθηκε το όνειρο του στους συναδέλφους του και μετά από αυτό άλλαξαν τη θέση που έκτιζαν την εκκλησία στη σημερινή της θέση, σύμφωνα με την υπόδειξη του Αγίου και έτσι η εκκλησία στέριωσε.

Ο Άγιος Σωζόμενος, όπως αναφέρεται στην τοπική εκκλησιαστική παράδοση της Καρπασίας, θεωρείται ασκητής ο οποίος ασκήτεψε στην περιοχή.Οι πιστοί τον θεωρούν ικανό για θαύματα, κυρίως θεραπεία από ασθένειες (π.χ. λεπρών) και δαιμονισμένων — κάτι που αυξάνει τη σημασία του εκκλησιού για ντόπιους και προσκυνητές.

Το ξωκλήσι Αγίου Σωζόμενου πριν τις εργασίες συντήρησης, 2016.Φωτογραφίες:Γιώργος Κωνσταντίνου

 

