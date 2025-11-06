Παράθυρο logo
Δημοσιεύθηκε 06.11.2025 15:01
Οι Παράλληλες Εκδηλώσεις της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου 2025

Dance Throughout The Year: 25 YEARS REVISIT

Η Στέγη Χορού Λεμεσού με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση “Dance Throughout The Year: 25 YEARS REVISIT”, των παράλληλων εκδηλώσεων της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου 2025. Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την πρώτη Πλατφόρμα, το φετινό πρόγραμμα τιμά την πορεία του σύγχρονου χορού στην Κύπρο, ανατρέχει στο παρελθόν, συνδέεται με το παρόν και ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον. Στο πλαίσιο τριών ημερών, το κοινό καλείται να παρακολουθήσει παραστάσεις, συζητήσεις και εργαστήρια από Κύπριους καλλιτέχνες που έχουν συμβάλει στην εξέλιξη της σύγχρονης χορογραφικής σκηνής του νησιού. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 

END-LESSNESS II - Echo Arts – Αριάννα Οικονόμου 

19:30 — Παράσταση & Συζήτηση (Q&A) 

@Art Studio 55 

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 

NOTHING - Μιλένα Ούγκρεν Κούλας 

10:00–12:00 — Εργαστήριο Ρεπερτορίου “NOTHING”* 

@Δημοτικό Κέντρο Χορού 

19:30 — Παράσταση 

@Art Studio 55 

 

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 

Between Crisis and Revival 

10:00–11:30 — Long Table Συζήτηση & Σνακς 

@Art Studio 55 

 

 Το WET είναι ήταν ένα παιχνίδι με το νερό- Πέτρος Κονναρής 

16:00–20:00 — Παράσταση μακράς διαρκείας & Έκθεση 

@Art Studio 55 

Είσοδος Ελεύθερη σε όλες τις δράσεις. 

*Για το Εργαστήριο Ρεπερτορίου απαιτείται κράτηση. Πατήστε εδώ: 

https://forms.gle/cgHnPbcLhX8bjtko8 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις: 

https://dancehouse.com.cy/dance-throughout-the-year-25-years-revisit/ 

 

Διοργάνωση: Στέγη Χορού Λεμεσού σε συνεργασία με το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο. 

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μαρίνα Κακουλλή 

Συντονισμός: Ελεάνα Χαραλάμπους 

Τεχνική Υποστήριξη: Γιάγκος Χατζηγιάννης 

FB: Open House Festival 

IG: @dancehouselemesos 

Πληροφορίες: 25340618 / admin@dancehouselemesos.com 

 

 

 

 

 

