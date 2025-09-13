Η Γερμανία διέκοψε τις σχέσεις με το Φεστιβάλ Βελγίου: Υπό τη διεύθυνση του Σάνι η Φιλαρμονική Ισραήλ και Μονάχου

Δημοσιεύθηκε 13.09.2025 10:42

Το φεστιβάλ δικαιολόγησε την ακύρωση της συναυλίας, που ήταν προγραμματισμένη για τις 18 Σεπτεμβρίου, επισημαίνοντας ότι ο Σάνι, ο οποίος έχει γεννηθεί στο Τελ Αβίβ, είναι επίσης ο μουσικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ισραήλ.

Η πρεσβεία της Γερμανίας στο Βέλγιο τερμάτισε τη συνεργασία της με το Φεστιβάλ της Φλάνδρας στη Γάνδη μετά την ξαφνική ακύρωση μιας συναυλίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μονάχου υπό τη διεύθυνση του Ισραηλινού μαέστρου Λαχάβ Σάνι.

Εκπρόσωπος της πρεσβείας είπε σήμερα στο Γερμανικό Πρακτορείο πως το λογότυπο της πρεσβείας αφαιρέθηκε από τον ιστότοπο του φεστιβάλ και οι αναφορές στις συναυλίες διαγράφηκαν από τους διαύλους της πρεσβείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το φεστιβάλ δικαιολόγησε την ακύρωση της συναυλίας, που ήταν προγραμματισμένη για τις 18 Σεπτεμβρίου, επισημαίνοντας ότι ο Σάνι, ο οποίος έχει γεννηθεί στο Τελ Αβίβ, είναι επίσης ο μουσικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ