Θέλει το Ριάλτο ο Δήμος Λεμεσού

Δημοσιεύθηκε 15.09.2025 06:01

Γράφει ο Γιάννης Πάζουρος



Έντονο ενδιαφέρον φαίνεται να υπάρχει από τον Δήμο Λεμεσού σχετικά με το Θέατρο Ριάλτο, με τον δήμο της πόλης να έχει εκφράσει το τελευταίο διάστημα την επιθυμία να αναλάβει το ιστορικό θέατρο της Λεμεσού. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο Δήμος Λεμεσού έχει προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα σε συγκεκριμένες ενέργειες αλλά και συναντήσεις προς αυτόν τον σκοπό. Ο Δήμος Λεμεσού έχει αναλάβει την εν λόγω πρωτοβουλία επικοινωνώντας με σημαντικούς δρώντες που βρίσκονται στον κύκλο του Θεάτρου Ριάλτο, κυρίως για να διερευνήσει αρχικά τις προθέσεις και αν η επιλογή αυτή τους βρίσκει σύμφωνους. Ταυτόχρονα όμως, έγιναν και οι πρώτες συναντήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών, έπειτα από επίσημη επιστολή του Δήμου Λεμεσού όπου καταγράφεται το αίτημα, προκειμένου να γίνει μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει η εν λόγω διαδικασία. Το Θέατρο Ριάλτο ανήκει σήμερα στην ΚΕΔΙΠΕΣ αφού από την ίδρυσή του ήταν ιδιοκτησία του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού και μετά την πώληση του Συνεργατισμού στην Ελληνική Τράπεζα το ακίνητο του θεάτρου στην Πλατεία Ηρώων πέρασε στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Από το 2018 και μετά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ριάλτο, υπάρχει μία ασάφεια ως προς το νομικό καθεστώς λειτουργίας του. Συχνά μάλιστα (όπως και αυτή την περίοδο) δημιουργούνται ζητήματα και δημόσια συζήτηση σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση την οποία λαμβάνει, η οποία δίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και ουσιαστικά αντικατέστησε τη χορηγία που λάμβανε το θέατρο από το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού. Υπό το πρίσμα αυτό και δεδομένης της δημόσιας συζήτησης για το Ριάλτο, φαίνεται διάφοροι φορείς να προκρίνουν την εμπλοκή του δήμου καθώς αποτελεί αδιαμφησβήτητα μία καλή επιλογή για να περάσει η ιδιοκτησία του θεάτρου -τόσο το ακίνητο όσο και ο οργανισμός- δίνοντας μάλιστα και διέξοδο στο άλυτο πρόβλημα των τελευταίων ετών και «απαλλάσσοντας» το κράτος από τη μία και αποδίδοντάς το ξανά πίσω στην πόλη από την άλλη. Ο Δήμος Λεμεσού, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, έχει δείξει εδώ και καιρό το ενδιαφέρον του και ουσιαστικά πλέον το μπαλάκι περνά στην κυβέρνηση που έχει την ιδιοκτησία του θεάτρου μέσω της ΚΕΔΙΠΕΣ. Το αποτύπωμα πάντως του Ριάλτο στη Λεμεσό είναι αδιαμφισβήτητο με την απόφαση του τότε Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού να το αγοράσει και να το «σώσει» να αλλάζει ουσιαστικά την ιστορία της πόλης και ιδιαίτερα της κακόφημης μέχρι τότε Πλατείας Ηρώων, η οποία παρεμπιπτόντως σήμερα αναδιαμορφώνεται με επίκεντρο αναφοράς το Ριάλτο.

«Βεβαίως μας ενδιαφέρει»

Ο «Π» επικοινώνησε με τον δήμαρχο Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη, σχετικά με το θέμα, με τον δήμαρχο να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του δήμου για το Ριάλτο, σημειώνοντας ότι «το Θέατρο Ριάλτο ανήκει στους Λεμεσιανούς, σίγουρα ο δήμος ενδιαφέρεται για αυτό και ήδη έχουμε κάνει συγκεκριμένες ενέργειες». Ο δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι «το Ριάλτο πρέπει και αξίζει να στηρίζεται με κάθε τρόπο», προσθέτοντας ότι η επιθυμία του Δήμου Λεμεσού είναι να βρεθεί η χρυσή τομή, μέσω συνεννόησης, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε μελλοντική αβεβαιότητα για τη λειτουργία του και κυρίως για το πολιτιστικό προϊόν που παράγει το Ριάλτο, καταλήγοντας ότι «εμείς ως δήμος θέλουμε το καλό του Ριάλτο και το καλό της πόλης και είμαστε πρόθυμοι να ενεργήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο».