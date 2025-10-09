Το Nicosia Book Fest ανοίγει αύριο τις πύλες του – 10 χρόνια πολιτισμού, δημιουργίας και έμπνευσης

Δημοσιεύθηκε 09.10.2025 15:01

Το Nicosia Book Fest, η μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου και του πολιτισμού στην Κύπρο, επιστρέφει δυναμικά από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025 στο Πάρκο Ακρόπολης στον Στρόβολο, για να γιορτάσει 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Από το 2016, το Nicosia Book Fest έχει καθιερωθεί ως ένας θεσμός που φέρνει το βιβλίο στο επίκεντρο της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Στην επετειακή του φετινή διοργάνωση, το φεστιβάλ αναμένεται να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες όλων των ηλικιών σε ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Περισσότεροι από 200 συγγραφείς, δημιουργοί και ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό θα συμμετάσχουν σε πάνω από 70 παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις και πολιτιστικές δράσεις, που θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις διαφορετικούς χώρους του φεστιβάλ. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά αγαπημένους συγγραφείς, να παρακολουθήσουν ζωντανές συζητήσεις και να συμμετάσχουν σε δράσεις γύρω από τη λογοτεχνία, την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παραμυθένιες αφηγήσεις, παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους και διαδραστικές δράσεις για παιδιά, καθιστώντας το φεστιβάλ έναν φιλόξενο χώρο για όλη την οικογένεια. Παράλληλα, οι δεκάδες εκθέτες και οργανισμοί που συμμετέχουν θα παρουσιάσουν το έργο τους στα περίπτερα του φεστιβάλ, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέες εκδόσεις, να αγοράσουν βιβλία και να συνομιλήσουν με ανθρώπους του χώρου.

Φέτος, το φεστιβάλ τιμά τη Γαλλία ως τιμώμενη χώρα, με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στη γαλλική λογοτεχνία, τους συγγραφείς και την πολιτιστική της κληρονομιά. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις, συζητήσεις, εργαστήρια και δράσεις εμπνευσμένες από τη γαλλική δημιουργία.

Για τη δική τους απόλαυση, οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να απολαύσουν φαγητό και ποτό σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία φεστιβάλ σε ένα ζεστό, ανοιχτό και φιλικό περιβάλλον.

Το Nicosia Book Fest είναι μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας και υλοποιείται σε συνεργασία με πλήθος πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων της Κύπρου και του εξωτερικού.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.