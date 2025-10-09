«On the Island of Circe»| 'Εκθεση του Κωνσταντίνου Κυρτή στη γκαλερί Stand In Line

Δημοσιεύθηκε 09.10.2025 10:28

Η γκαλερί Stand In Line ανακοινώνει τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης του καταξιωμένου Κύπριου εικαστικού, Κωνσταντίνου Κυρτή, με τίτλο «On the Island of Circe»

Ο Κωνσταντίνος Κυρτής γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1974. Σπούδασε Ζωγραφική, Σχέδιο και Γλυπτική στο Laguna College of Art and Design (LCAD) στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Τα επιτεύγματά του περιλαμβάνουν το βραβείο Best of Fine Arts στο LCAD (δευτεροετής και τελευταίος χρόνος), την 1η θέση στο βραβείο Young Artist of Cyprus (2006), φιναλίστ στον 10ο Διεθνή Διαγωνισμό Figurativas στο Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) στη Βαρκελώνη της Ισπανίας (2019) και φιναλίστ στο Art Renewal Center, International Salon Competition, ΗΠΑ (2016 & 2019). Ως καλλιτέχνης, έχει αναλάβει την δημιουργία πορτρέτων διάσημων προσωπικοτήτων σε όλο τον κόσμο, όπως του 33ου Προέδρου της Βελγικής Γερουσίας, του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Αντιπροέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρώην Προέδρου της Τράπεζας Κύπρου, του πορτρέτου του Γεωργίου Παρασκευαΐδη, Κύπριου φιλάνθρωπου και επιχειρηματία και πολλών άλλων.

Ο Κωνσταντίνος είχε την τιμή να είναι μέλος της κριτικής επιτροπής στον έγκριτο διαγωνισμό τέχνης Figurativas 2021, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο στο Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Έργα του βρίσκονται στις μόνιμες συλλογές του Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) στη Βαρκελώνη, στο Μουσείο του Βελγικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης στη Λευκωσία, στη Συλλογή Τέχνης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές.Η Σόφη Φετοκάκη, γράφει για τον Κωνσταντίνο Κυρτή και την έκθεση:Το Νησί της Κίρκης

Η οριοθετημένη μορφή του νησιού υποδηλώνει επανάληψη. Μέσα στα αρχιπελάγη, τα νησιά εμφανίζονται ως επαναλαμβανόμενες μορφές σκορπισμένες στη θάλασσα, καθεμία ξεχωριστή αλλά μέρος ενός χωρικού ρυθμού. Στον μύθο και τη μυθοπλασία, τα νησιά είναι τόποι επιστροφής, αφηγηματικές παρεμβάσεις που επαναλαμβάνονται σε επικά ταξίδια ως χώροι καθυστέρησης, δοκιμασίας, μεταμόρφωσης, μέθης. Στα «Έρημα Νησιά», ο Gilles Deleuze παρουσιάζει το νησί ως τη μορφή της «εκ νέου έναρξης». Είτε μέσω της δημιουργικής ενέργειας της ηφαιστειακής ανάδυσης είτε της επιβίωσης του «θραύσματος που αποκόπηκε από το σύνολο, η μορφή του νησιού δεν είναι μορφή δημιουργίας, αλλά αναδημιουργίας - «όχι η αρχή αλλά μια επαν-αρχή».Στη νέα του συλλογή έργων, ο Κωνσταντίνος Κυρτής αντλεί έμπνευση από την Αίαια της Κίρκης, ένα νησί του οποίου το ίδιο το «όνομα διαμορφώνεται από την επανάληψη, που παράγεται από την κυκλική άνοδο και πτώση της γλώσσας στο στόμα. Η Κίρκη κάνει την πιο διάσημη εμφάνισή της ως η μάγισσα της Ομήρου Οδύσσειας, όπου μεταμορφώνει τους συντρόφους του Οδυσσέα σε γουρούνια και αποπλανάει τον Οδυσσέα ώστε να περάσει έναν χρόνο στο νησί της, πριν τελικά τον καθοδηγήσει στο επόμενο στάδιο του ταξιδιού του. Στις χιλιετίες που ακολούθησαν, οι αναγνώστες και οι μελετητές έχουν ερμηνεύσει την ιστορία της Κίρκης ως μια αλληγορία για τους κινδύνους της γυναικείας σεξουαλικότητας, στην οποία η μεταμόρφωση των ανδρών σε γουρούνια σηματοδοτεί τη σωματική και ηθική υποβάθμιση που προκαλείται από την ερωτική επιθυμία. Πίσω από αυτή την ερμηνεία βρίσκεται ο κλασικός και χριστιανικός δυϊσμός που χωρίζει τα εδάφη άνδρα/γυναίκας και ανθρώπου/ζώου, με αφηγήσεις όπως αυτή του Ομήρου να χρησιμεύουν ως προειδοποιητική ιστορία ενάντια στο θόλωμα αυτών των ορίων.

O Κυρτής ακολουθεί μια εναλλακτική γενεαλογία στη φαντασίωση του μαγεμένου νησιού. Στρυμωγμένες στο αφηρημένο φύλλωμα του κήπου της Κίρκης, οι στοχαστικές φιγούρες του Κυρτή φαίνεται να υφίστανται μεταμορφικούς κύκλους που υπερβαίνουν τις δυαδικές διακρίσεις και τα γραμμικά χρονοδιαγράμματα. Καθισμένες, ξαπλωμένες και κατοικώντας στα χαμηλά δέντρα, είναι ψυχές που, όπως συλλογίστηκε ο φιλόσοφος Πορφύριος της Τύρου του 3ου αιώνα, «προσέχουν τον εαυτό τους», ξεκινώντας ένα «κυκλικό ταξίδι» μεταμόρφωσης και παλιγγενεσίας. Είτε κοιτάζουν επίμονα είτε αποστρέφουν το βλέμμα τους από τον θεατή, οι πρωταγωνιστές του Κυρτή είναι σκεπτικοί, βυθισμένοι σε ονειροπόληση, σε μυστηριώδη κοινωνία με το περιβάλλον τους. Εδώ, η φιγούρα που γνωρίζαμε ως η γητεύτρα αντηχεί τη σύγχρονη αφήγηση της Μαντλίν Μίλερ, στην οποία η Κίρκη μετατρέπει την Αία σε ιερό μαγείας, μεταμορφώνοντας τη μοναξιά της σε δύναμη και τον κήπο του νησιού της σε φυτώριο αναγέννησης. Ο Ντελέζ, επίσης, φαντάστηκε μια τέτοια σημασία για το νησί της Κίρκης. «Άλλωστε», γράφει, «η αρχή ξεκίνησε από τον Θεό και από ένα ζευγάρι, αλλά όχι η νέα αρχή, η αρχή ξανά, που ξεκινά από ένα αυγό: η μυθολογική μητρότητα είναι συχνά μια παρθενογένεση». Σε αυτές τις ποικίλες επαναλήψεις, η Κίρκη δεν φαντάζεται ως δόλωμα ή «εμπόδιο», αλλά ως φορέας ριζικής μεταμόρφωσης.Στο τρίο των πινάκων Rebirth, ο Κυρτής φέρνει αυτόν τον κύκλο μεταμόρφωσης σε σπλαχνική εστίαση. Αυτές οι μορφές, με κλειστά ή κρυμμένα μάτια και σώματα που διαλύονται σε χρυσό, λευκό και πορφυρό φύλλωμα, βρίσκονται «εν μέσω μιας μεταμόρφωσης, διαταράσσοντας τα όρια που χωρίζουν τα εδάφη του «ανθρώπου» και της «φύσης». Αναδημιουργώντας τον εαυτό τους, αυτές οι μορφές εμπλέκονται σε αυτό που οι Ντελέζ και Γκουαταρί ονόμασαν «απεδαφικοποίηση» - μια διαδικασία αποσυναρμολόγησης και αποδιοργάνωσης των σταθερών κοινωνικών, πολιτιστικών και γλωσσικών μας δομών. Οι μεταμορφώσεις στα έργα του Κυρτή είναι ακριβώς τέτοιες διαδικασίες, που εκτυλίσσονται σε ένα «νησί όπου το δάσος καταναλώνει και καταναλώνεται, όπου αινιγματικές μορφές υφίστανται ζωτική «αλλαγή» και μας καλούν να τις ακολουθήσουμε.

Εγκαίνια: Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025 στις 19.00

Διάρκεια: 17 Οκτωβρίου – 7 Νοεμβρίου 2025

Για περισσότερες πληροφορίες: standinlineartspace@gmail.com

Τηλ. (+357) 99 412 000

Διεύθυνση: 26A Οδός Μετοχίου, Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία 1101