Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ της «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου (βίντεο)

Δημοσιεύθηκε 08.10.2025 14:17

Το τρέιλερ, που συνοδεύεται από το τραγούδι «Basket Case» των Green Day, προϊδεάζει για μια ταινία γεμάτη ανατροπές και σκοτεινό χιούμορ, χαρακτηριστικά του σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου.

Το νέο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου κυκλοφόρησε πρόσφατα, ενισχύοντας το διεθνές ενδιαφέρον για το φιλμ που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες Ελλάδας και Κύπρου στις 6 Νοεμβρίου 2025.

Η ταινία αποτελεί αγγλόφωνο ριμέικ του νοτιοκορεατικού φιλμ «Save the Green Planet!» του Jang Joon-hwan (2003) και συνδυάζει στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, μαύρης κωμωδίας και θρίλερ συνωμοσίας. Η υπόθεση ακολουθεί δύο νεαρούς συνωμοσιολόγους που απαγάγουν τη διευθύντρια μιας φαρμακευτικής εταιρείας, πιστεύοντας ότι είναι εξωγήινη απειλή για την ανθρωπότητα.

Πρωταγωνιστούν οι Έμα Στόουν (Emma Stone), Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Σταύρος Χαλκιάς (Stavros Halkias), Έινταν Ντέλμπις (Aidan Delbis) και Αλίσια Σίλβερστοουν (Alicia Silverstone). Η ταινία είναι σε σενάριο του Will Tracy, σε παραγωγή των Ari Aster, Lars Knudsen και Miky Lee, ενώ η ίδια η Στόουν συμμετέχει και ως παραγωγός.

Η «Bugonia», υπενθυμίζεται, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας στις 28 Αυγούστου 2025 και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 24 Οκτωβρίου 2025. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες Ελλάδας και Κύπρου στις 6 Νοεμβρίου 2025.

