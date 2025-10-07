Βραβείο Κοινού LUX: Σήμερα ανακοινώνονται οι φιναλίστ για το 2026 - Πώς να δείτε live τη διάσκεψη

Δημοσιεύθηκε 07.10.2025 12:52

Πάνελ επαγγελματιών του κινηματογράφου από ολόκληρη την ΕΕ έχει επιλέξει τις υποψήφιες ταινίες για το Βραβείο.

Διάσκεψη Τύπου για την ανακοίνωση των φιναλίστ του Βραβείου Κοινού LUX 2026, θα διεξαχθεί, σήμερα, Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025 στις 16:00 (ώρα Κύπρου) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, η Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου Sabine Verheyen (ΕΛΚ, Γερμανία) και η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Nela Riehl (Πράσινοι, Γερμανία), παρουσία εκπροσώπων των ταινιών (σκηνοθέτες, παραγωγοί, ηθοποιοί), θα ανακοινώσουν τις υποψήφιες ταινίες για το Βραβείο, οι οποίες έχουν επιλεγεί από πάνελ επαγγελματιών του κινηματογράφου από ολόκληρη την ΕΕ.

Σημειώνετε ότι η Διάσκεψη Τύπου θα μεταδίδεται ζωντανά και μπορείτε να την παρακολουθήσετε, καθώς επίσης να θέσετε τις ερωτήσεις σας εξ αποστάσεως μέσω του Interactio.

Οι υποψήφιες ταινίες για το Βραβείο θα προβληθούν σε κινηματογράφους σε ολόκληρη την ΕΕ και θα αξιολογηθούν από τους ευρωπαίους πολίτες. Ο τελικός νικητής θα ανακοινωθεί στα μέσα Απριλίου 2026.