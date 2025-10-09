Εγκαινιάστηκε η βιβλιοθήκη «Τεύκρος Ανθίας- Θοδόσης Πιερίδης» στη Στέγη Γραμμάτων

Δημοσιεύθηκε 09.10.2025 11:59

Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος και ο πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου Δρ. Στέλιος Σοφόκλη εγκαινίασαν το βράδυ της Τετάρτης στο οίκημα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών την βιβλιοθήκη «Τεύκρος Ανθίας- Θοδόσης Πιερίδης». Όπως αναφέρθηκε, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της στέγης η βιβλιοθήκη θα φέρει το όνομα των δύο Κυπρίων ποιητών και λογοτεχνών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν συγγενείς των δύο σπουδαίων λογοτεχνών ενώ παρουσιάστηκαν μελοποιημένα ποιήματα τους.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δρ. Στέλιος Σοφόκλη, ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος και εκ μέρους της οικογένειας Θοδόση Πιερίδη χαιρετισμό απηύθυνε ο αδελφότεκνος του Θοδόση Πιερίδη, Χάρης Πιερίδης.

Ακολούθησε ανάγνωση της ομιλίας της κόρης του Τεύκρου Ανθία, Δρ. Φλόγα Ανθία « Η πολλαπλή δημιουργικότητα και προσφορά του Τεύκρου Ανθία» από τη Δώρα Ζάγγουλου συνεργάτιδα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, καθώς και ομιλία από τον καθηγητή Δρ. Νίκο Τριμικλινιώτη « Ανθίας – Πιερίδης οι κορυφαίοι Κύπριοι Ποιητές στρατευμένοι στην κοινωνική απευλευθέρωση- τότε και σήμερα».

Τέλος στην αίθουσα εκδηλώσεων προβλήθηκε βίντεο για τη ζωή και το έργο των δυο σπουδαίων Κυπρίων ποιητών, καθώς και αποσπάσματα από τα γραφόμενα του Θοδόση Πιερίδη από το περιοδικό Νέα Εποχή. Την εκδήλωση συντόνισε η Δρ. Μαρία Αθανασίου Τάκη.