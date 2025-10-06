Η πολιτιστική ατζέντα της ημέρας

Δημοσιεύθηκε 06.10.2025 08:25

Σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, το κοινό έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις ζωγραφικής μέχρι κλασικό rock στις ακτές του Περνέρα, όπως και βραδιά κινηματογράφου στη Λάρνακα.

«Μέσα από τα δικά μου μάτια» των Κκολού και Μελιφρονίδου

Η έκθεση των εικαστικών Έφης Κκολού και Ανθέμιδας Μελιφρονίδου, με τίτλο «Μέσα από τα δικά μου μάτια», συνεχίζεται στον εκθεσιακό χώρο της Έγκωμης. Μέσα από τα έργα τους, οι δύο δημιουργοί επιχειρούν να αφηγηθούν ιστορίες για την ανθεκτικότητα, τη διαφορετικότητα και τη δύναμη της ενσυναίσθησης, μετατρέποντας τον καμβά σε διάλογο με τον θεατή.

10.00 – 13.00 & 17.00 - 20.00 | Εκθεσιακός χώρος, Βασιλέως Παύλου 15, Έγκωμη, Λευκωσία

Cyprus Rocks 2025 - Rock Festival

Το φεστιβάλ που έφερε το βρετανικό classic rock στη Μεσόγειο συνεχίζεται με δυνατές συναυλίες στην ακτή της Περνέρας στο Παραλίμνι. Στη σκηνή του Blue Spice ανεβαίνουν οι tribute μπάντες «Too Petty», «Derick Clapton & The Dynamos» και «Jimi Anderson’s Legends of A.O.R.», σε μια μέρα αφιερωμένη στις θρυλικές δεκαετίες των ’70s και ’80s.

13.00 - 20.00 | Blue Spice, Περνέρα, Παραλίμνι

«History of Cuba: The Challenge of the Yoke and the Star»

Η Πρεσβεία της Κούβας στην Κύπρο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδιοργανώνουν την παρουσίαση του σημαντικού έργου του ιστορικού José Cantón Navarro, που σκιαγραφεί την πορεία του κουβανικού λαού από την αποικιοκρατία ως τη σύγχρονη εποχή. Θα μιλήσουν ο Πρέσβης της Κούβας Ángel Gustavo Suárez Cordero, η Βέρα Πολυκάρπου και ο Μάριος Γεωργίου.

18.30 | Αίθουσα «Εύη Σοφιανού», Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, Πανεπιστημιούπολη ΠΚ

«Διάλογος με την Επιφάνεια 2» του Κώστα Ιωακείμ στην γκαλερί Γκλόρια

Ο ακάματος Κώστας Ιωακείμ επιστρέφει στη Γκαλερί Γκλόρια με έργα που εξερευνούν την ύλη και το χρώμα ως φορείς μνήμης. Η έκθεση συνεχίζει τον διάλογο του καλλιτέχνη με την πλαστικότητα και το φως, ενώ τα εγκαίνια θα τελέσει ο Νίκος Τορναρίτης. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου.

19.30 (εγκαίνια) | Γκαλερί Γκλόρια, Λευκωσία

«Ο Μικρός Έγιολφ» στη Νέα Σκηνή ΘΟΚ

Το έργο του Χένρικ Ίψεν, σε σκηνοθεσία του Stefan Larsson, συνεχίζεται στο ρεπερτόριο του ΘΟΚ. Ο Ίψεν εστιάζει στις λεπτές ψυχολογικές μεταπτώσεις των ηρώων του, εξερευνώντας τη σύγκρουση ανάμεσα στην προσωπική ευθύνη και τη γονεϊκή ενοχή. Μια παράσταση που φέρνει τον θεατή αντιμέτωπο με το βάθος της ανθρώπινης φύσης.

20.00 | Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους», Λευκωσία

«Ο Φιάκας» σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πιερή

Η κλασική κωμωδία του Δημοσθένη Μισιτζή ζωντανεύει στο Αρχοντικό Αξιοθέας σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πιερή. Ένα έργο που σατιρίζει τις κοινωνικές συμβάσεις του 19ου αιώνα και την ανθρώπινη ματαιοδοξία μέσα από τη φιγούρα ενός αμετανόητου κομπορρήμονα. Η παράσταση εντάσσεται στο 28ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

20.30 | Αρχοντικό Αξιοθέας, Λευκωσία

«Φόνισσα» της Εύα Νάθενα στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας

Η κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την Εύα Νάθενα προβάλλεται στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας. Μια ταινία που φωτίζει το ασφυκτικό πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας του προηγούμενου αιώνα και τη σκοτεινή αντίθεση ανάμεσα στη μητρότητα και την ενοχή.

20.30 | Δημοτικό Θέατρο «Γ. Λυκούργος», Λάρνακα