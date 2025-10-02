Η πολιτιστική ατζέντα της ημέρας

Δημοσιεύθηκε 02.10.2025 08:38

Από το Πισσούρι έως τον Πρωταρά και από τη Λευκωσία έως τη Λεμεσό και τη Λάρνακα, η ημέρα καλεί το κοινό να περιηγηθεί σε εικόνες, ήχους και αφηγήσεις.

Cyprus Art Week στο Πισσούρι

Ο Δήμος Πισσουρίου και το Υφυπουργείο Τουρισμού διοργανώνουν το πολιτιστικό και οικολογικό φεστιβάλ Cyprus Art Week. Στην πλατεία του χωριού θα παρουσιαστεί τέχνη του δρόμου με graffiti και performances, ενώ στο Πολυλειτουργικό Πολιτιστικό Κέντρο φιλοξενείται έκθεση έργων και εικαστικό εργαστήριο για το κοινό.

Πλατεία & Πολυλειτουργικό Πολιτιστικό Κέντρο Πισσουρίου | 12.00–19.00 (Τέχνη δρόμου), 16.00–19.00 (Έκθεση), 17.30-19.00 (Εργαστήριο)

«Γκαλερί Ρωγμές: Επουλώνοντας τις πληγές» στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου

Η Έλενα Μακρυγιάννη Βρυωνίδου παρουσιάζει το βιβλίο της σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου, τον Όμιλο Φίλων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στροβόλου και την Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου.

Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου, Λευκωσία | 17.00

Cyprus Rocks 2025 - Welcome Party στον Πρωταρά

Το διεθνές φεστιβάλ ροκ μουσικής Cyprus Rocks 2025 ανοίγει την αυλαία του με πάρτι καλωσορίσματος και συναυλία των συγκροτημάτων Dan Halen και The Darkniss.

Polyxenia Isaak, Πρωταράς | 17.00-22.30

«Η Ιστορία του Χαλκού στην Κύπρο» στο Πάνθεον

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης προβάλλει το ντοκιμαντέρ για την πορεία του χαλκού στην Κύπρο, στο πλαίσιο των 10 χρόνων του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Τροόδους της UNESCO και των 75 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος.

Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία | 19.00

«Η Φωνή και το λεξιλόγιο της επιτυχίας» στο Σολώνειον Κέντρο Βιβλίου

Συζήτηση με τις Νίνα Καλούτσα, Άννα Κουκκίδη, Έλενα Λεωνίδου και Άννα Μαλισιόβα για τον ρόλο της γλώσσας και της επικοινωνίας στην προσωπική και επαγγελματική πορεία.

Σολώνειον Κέντρο Βιβλίου, Λευκωσία | 19.00

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου στο Θέατρο Ριάλτο

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου παρουσιάζει το πρόγραμμα Μουσικής Δωματίου με τίτλο «Κουαρτέτο με πιάνο των Brahms & Mahler». Συμμετέχουν οι Ayşe Karaoğlan, Vladimir Tkachenko, Pinar Bayraktar και Μανώλης Νεοφύτου.

Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός | 20.00

«Αγγούρι του πίνγκου» στη Λάρνακα

Ο Rotaract Club Larnaca-Kition, υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας, παρουσιάζει τη φιλανθρωπική θεατρική παράσταση «Αγγούρι του πίνγκου» του Σπυρίδωνα Π.Κ. Σπύρου από την ομάδα «Τέταρτος τοίχος».

Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Λάρνακα | 20.15

Black Pencil Ensemble στο The Shoe Factory

Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος φιλοξενεί το σύνολο Black Pencil Ensemble σε μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη πρωτοπορία.

The Shoe Factory, Λευκωσία | 20.30

«Τα τραγούδια της Σωτηρίας» στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ Nicosia for Art, παρουσιάζεται η μουσική παράσταση «Τα τραγούδια της Σωτηρίας», αφιερωμένη στη Σωτηρία Μπέλλου, με κορυφαίες ερμηνείες του λαϊκού ρεπερτορίου.

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας | 20.30