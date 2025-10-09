15ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ| Έναρξη το Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Με μια τελετή που φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη Δημήτρη Χειμώνα και υπόσχεται μια εμπειρία ανατροπής και συμμετοχής.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου επιστρέφει στη Λεμεσό για τη 15η του διοργάνωση, μια επετειακή χρονιά που τιμά τη διαδρομή του θεσμού ως τον σημαντικότερο κινηματογραφικό προορισμό της χώρας για την ταινία μικρού μήκους. Από τις 11 έως τις 17 Οκτωβρίου, το Θέατρο Ριάλτο θα φιλοξενήσει δημιουργούς από την Κύπρο και όλο τον κόσμο, παρουσιάζοντας ένα πολυφωνικό πρόγραμμα που συνδυάζει καλλιτεχνική τόλμη, νέες αφηγήσεις και διεθνή προοπτική.

Η φετινή διοργάνωση επιχειρεί να δει το σινεμά «από την άλλη πλευρά» — να εμβαθύνει στις σχέσεις θεατή και οθόνης, εικόνας και πραγματικότητας, φαντασίας και εμπειρίας. Στο επίκεντρο, η δύναμη της μικρής φόρμας να αποκαλύπτει μεγάλες αλήθειες, να διαπερνά σύνορα και να συνδέει διαφορετικούς κόσμους μέσα από λίγα, ουσιαστικά λεπτά.

Η έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 8:00 μ.μ., στο Θέατρο Ριάλτο, με μια τελετή που φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη Δημήτρη Χειμώνα και υπόσχεται μια εμπειρία ανατροπής και συμμετοχής.

Ιδέα – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Χειμώνας

Περφόρμερ: Λέανδρος Σταματιάδης – Αφροδίτιος

Δραματουργία – Επιμέλεια Κειμένων: Σέτα Αστραίου-Καρύδη

Σκηνική Επιμέλεια & Σχεδιασμός Φωτισμού: Δημήτρης Σιαμμάς

Μουσική Επιμέλεια: Θωμάς Δασκαλάκης

Ζωντανή Κινηματογράφηση: Άγγελος Χαραλάμπους

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσουν οι πρώτες προβολές του φεστιβάλ, με επιλεγμένες ταινίες του διεθνούς και εθνικού διαγωνιστικού προγράμματος, σηματοδοτώντας το επίσημο ξεκίνημα μιας εβδομάδας γεμάτης ιστορίες, πρόσωπα και εικόνες που αφηγούνται τον κόσμο μέσα από τον φακό των νέων δημιουργών.

Opening Night Party

Μετά την ολοκλήρωση των προβολών, η φεστιβαλική βραδιά συνεχίζεται στο ISFFC Hub με το Opening Night Party να δίνει τον ρυθμό της πρώτης κινηματογραφικής νύχτας της διοργάνωσης. Στα decks ο DJ Sixonesix, με ένα δυναμικό set που ισορροπεί ανάμεσα στους ήχους της house, του minimal και της ηλεκτρονικής σκηνής, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα για να ξεκινήσει επίσημα η φεστιβαλική εβδομάδα.

Όλες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα τους με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους.

Πληροφορίες: Θέατρο Ριάλτο 77 77 77 45

Facebook: @Int’l Short Film Festival of Cyprus

Instagram: isffc_filmfestival

www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy

Eισιτήρια:

€5 ημερήσιο

€25 κάρτα διαρκείας

Δωρεάν είσοδος για φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής κάρτας, καθώς και για κατόχους κάρτας ΑμεΑ.

