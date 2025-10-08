«DECENNIAL: A Creative Legacy» | Η Art Seen γιορτάζει 10 χρόνια δημιουργίας

Δημοσιεύθηκε 08.10.2025 15:52

Η Art Seen Projects, ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς και γκαλερί σύγχρονης τέχνης στην Κύπρο, παρουσιάζει την έκθεση DECENNIAL: A Creative Legacy, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων δημιουργικής παρουσίας και δράσης. Η έκθεση εγκαινιάζεται στις 9 Οκτωβρίου στη Λευκωσία και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας νέα έργα από μια δυναμική ομάδα καλλιτεχνών που έχουν πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις στην Art Seen και που έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της πορείας της.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Χρίστος Ακορδαλίτης, Σπύρος Αναστασίου, Βάσια Αδάμου Βανέζη, Clare Burnett, Μαρίνα Γκενάντιεβα, Gary Colclough, Παναγιώτης Δουκανάρης, Κυριάκος Καλλής, Ελένη Καμμά, Βίκυ Περικλέους, Amy Stephens, Diana Taylor, Amikam Toren, Alison Turnbull, Νίκος Φιλίππου & Μαριλένα Ζακχαίου.

Η έκθεση υιοθετεί μια αρχειακή προσέγγιση, τόσο σε επίπεδο επιμελητικής σύλληψης όσο και εγκατάστασης, ανατρέχοντας σε όλες τις ατομικές εκθέσεις που φιλοξενήθηκαν στην Art Seen την τελευταία δεκαετία. Παράλληλα, αναδεικνύει τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, την πρακτική τους και την πορεία της δουλειάς τους, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Art Seen ως ένας ανοιχτός χώρος διαλόγου, πειραματισμού και έρευνας — μια πλατφόρμα που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.

Eleni Kamma 10.000 repetitions — all she had was time, 2025

Οι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν ένα ευρύ φάσμα πρακτικών — ζωγραφική, κολάζ, γλυπτική, βίντεο και εγκαταστάσεις — που θα αναπτύσσονται στον εκθεσιακό χώρο. Από μικρότερα έργα, ως πιο προσωπικές χειρονομίες, μέχρι μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις, κάθε καλλιτέχνης αξιοποιεί τη δική του εικαστική γλώσσα και το κατάλληλο μέσο για να εκφράσει διαφορετικές προσεγγίσεις και αφηγήσεις.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η Art Seen έχει καθιερωθεί ως πολιτιστικός φάρος στη Λευκωσία, παρουσιάζοντας περισσότερες από 35 σημαντικές εκθέσεις και συνεργαζόμενη με πάνω από 100 ταλαντούχους καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό. Από την ίδρυσή της το 2015, η γκαλερί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κυπριακής εικαστικής σκηνής, εισάγοντας καινοτόμες επιμελητικές πρακτικές και υποστηρίζοντας τη δημιουργική ανάπτυξη νέων αλλά και καταξιωμένων καλλιτεχνών.

«Πριν από δέκα χρόνια θέσαμε ως στόχο να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου η τέχνη θα μπορούσε να εμπνέει, να προβληματίζει και να ενώνει κοινότητες, συμβάλλοντας στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Σήμερα, γιορτάζουμε όχι μόνο τη δική μας διαδρομή, αλλά και τους καλλιτέχνες, τους επισκέπτες και τους υποστηρικτές που έκαναν την Art Seen αυτό που είναι σήμερα.»

Παράλληλα με την έκθεση, θα πραγματοποιηθεί μια σειρά παράλληλων δράσεων, όπως επιμελητικά εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και η παρουσίαση μιας επετειακής έκδοσης.

Η εκδήλωση επιχορηγείται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Diana Taylor, Trace of Bouquet, 2024

Παράλληλες δράσεις:

Παίζοντας σε μια Ποιητική Άνοιξη: Συνεδρία Παιχνιδιού με Κομμένες Λέξεις από Χαρτί από τη Μαριλένα Ζακχαίου

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου / 18:30 – 20:00 (Διάρκεια: 90 λεπτά, έως 10 συμμετέχοντες) Κόστος συμμετοχής: €10

Αντλώντας από μια «πηγή» λέξεων με τη μορφή κομμένων χαρτιών, οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο θα συλλέξουν και θα επαναχρησιμοποιήσουν γλωσσικά αποσπάσματα για να στοχαστούν πάνω στη σπανιότητα, την ξηρασία, αλλά και την αφθονία και την ανανέωση.

Συμμετοχή στο Limassol Art Walks Decennial: Whispering Thoughts των Παναγιώτη Ανδρέου και Ανδρέα Καλλή pop-up έκθεση στο κατάστημα Cassina, Λεμεσός

Παρασκευή, 31/10: 17:00–22:00 Σάββατο, 01/11: 11:00–20:00 Κυριακή, 02/11: 11:00–20:00

Παράλληλο Εικαστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Παιδιά 6–10 ετών

8 Νοέμβριου 2025 | Σχεδιασμός & Υλοποίηση: Έλενα Παναγιώτου (Μουσειοπαιδαγωγός) Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6–10 ετών. Κόστος συμμετοχής: €15

Παρουσίαση της Έκδοσης

“DECENNIAL: A Creative Legacy”

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ξεναγήσεις της Έκθεσης

Γνωρίζοντας τους Καλλιτέχνες και την Πορεία τους Συζήτηση για την εξέλιξη της δουλειάς τους στην πορεία των τελευταίων δέκα χρόνων.

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα.

Εργαστήρια Επιμέλειας Εκθέσεων / Curatorial Practice

Από την επιμελήτρια και ιδρύτρια της Art Seen Μαρία Στάθη

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου / 18:30 – 20:00

Μια σειρά σύντομων εργαστηρίων αφιερωμένων στην πρακτική της επιμέλειας εκθέσεων, που διερευνά πώς σχεδιάζονται, οργανώνονται και παρουσιάζονται εκθέσεις σύγχρονης τέχνης. Μέσα από θεωρητική και πρακτική προσέγγιση, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις διαδικασίες επιμέλειας, επιλογής έργων και ανάπτυξης εννοιολογικού πλαισίου, ενισχύοντας την κατανόηση του ρόλου του επιμελητή στη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή.

Κρατήσεις & Πληροφορίες: +357 22006624

DECENNIAL: A Creative Legacy

Επιμέλεια: Μαρία Στάθη

Εγκαίνια: Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025, 19:00

Διάρκεια: 10.10.2025 > 07.11.2025

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 16:00 – 19:00 ή κατόπιν ραντεβού

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Μαρία Στάθη, Ιδρύτρια & Διευθύντρια Art Seen

+357 22006624 | info@art-seen.org | www.art-seen.org