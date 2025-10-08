Παράθυρο logo
Ατζέντα
Εικαστικά
«Track 350m»: Εγκατάσταση του Σωκράτη Σωκράτους στο NiMAC
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 08.10.2025 15:17
«Track 350m»: Εγκατάσταση του Σωκράτη Σωκράτους στο NiMAC

Το NiMAC παρουσιάζει τη χωρο-ειδική εγκατάσταση Track 350m από τον Σωκράτη Σωκράτους. Το έργο είναι αποτέλεσμα της δεκαετούς έρευνάς του στο Tivoli Luna Park, το πρώτο λούνα παρκ της Κύπρου, καθώς και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας, δίπλα στο οποίο ιδρύθηκε το πάρκο το 1967.

Το Tivoli ενσάρκωνε την αισιοδοξία μετά την ανεξαρτησία και τη ραγδαία εκσυγχρονισμένη εικόνα του νησιού, ενώ η μετακίνησή του μετά το 1974 αντικατοπτρίζει εξίσου το αμφιλεγόμενο παρελθόν μας και τις μεταγενέστερες καπιταλιστικές τάσεις που αναδιαμορφώνουν το τοπίο του νησιού.

Μέσα από αντικείμενα, φωτογραφίες και αρχειακά «υπολείμματα», ο Σωκράτους μετατρέπει τα ερείπια του Tivoli σε μια αντανάκλαση της αναψυχής, της πολιτικής και των ανεπίλυτων ιστοριών – αντηχώντας παρόμοιες διαδικασίες καταστροφής καθώς και τους αγώνες και τις συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή μας.

 

 

*Ο Σωκράτους ανέπτυξε αρχικά αυτό το έργο κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος φιλοξενίας στο NiMAC το 2013, αλλά το έργο δεν παρουσιάστηκε ποτέ λόγω της οικονομικής κρίσης και του «κουρέματος» του 2013.

 

Εγκαίνια: Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025 στις 19:30

Διάρκεια: 10 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2025

 

ΝiMAC

Παλιάς Ηλεκτρικής 19, 1016 Λευκωσία

Τ: 22797400

Facebook: @Nimac Cyprus | Instagram: nimac_cy

 

Ώρες λειτουργίας:

Τετάρτη – Σάββατο: 10:00 – 20:00

Κυριακή: 10:00 – 18:00

Δευτέρα & Τρίτη: Κλειστά

 

 

 

Tags

Τελευταία νέα

«DECENNIAL: A Creative Legacy» | Η Art Seen γιορτάζει 10 χρόνια δημιουργίας

08.10.2025 15:52

Post thumbnail or placeholder

«Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά» : Δόθηκε η επίσημη παράσταση στη Σκηνή 018

08.10.2025 15:42

Post thumbnail or placeholder

«Track 350m»: Εγκατάσταση του Σωκράτη Σωκράτους στο NiMAC

08.10.2025 15:17

Post thumbnail or placeholder

MOCA | Ένα τζαζ συγκρότημα στήνει γέφυρα μεταξύ Κύπρου και Ινδίας

08.10.2025 14:02

Post thumbnail or placeholder

Αυτές είναι οι 4 φιναλίστ ταινίες για το βραβείο κοινού LUX 2026

07.10.2025 17:04

Post thumbnail or placeholder

Βραβείο Κοινού LUX: Σήμερα ανακοινώνονται οι φιναλίστ για το 2026 - Πώς να δείτε live τη διάσκεψη

07.10.2025 12:52

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ