MOCA | Ένα τζαζ συγκρότημα στήνει γέφυρα μεταξύ Κύπρου και Ινδίας

Δημοσιεύθηκε 08.10.2025 14:02

Ως μουσική γέφυρα μεταξύ Κύπρου και Ινδίας φιλοδοξεί να λειτουργήσει το κυπριακό συγκρότημα τζαζ μουσικής MOCA. Τα μέλη του συγκροτήματος MOCA, Mάριος Μενελάου, Οδυσσέας Τουμάζου, Χρίστος Γερολατσίτης και Άρον Νύιρο μίλησαν στο «Π» για τη δεύτερη περιοδεία που ετοιμάζουν στην Ινδία και τους δεσμούς που τους ενώνουν με τη χώρα αυτή. Στόχος του συγκροτήματος δεν είναι μόνο η διάδοση της μουσικής του, αλλά να ενώσει πολιτισμούς. Η περιοδεία στην Ινδία πραγματοποιείται με τη στήριξη της Eurobank Limited, ενώ στη συνέχεια το συγκρότημα θα ταξιδέψει τη μουσική του στην Ουγγαρία και μετέπειτα στην Ταϊλανδή το 2026 στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος που θα συνδεθεί με την κυπριακή προεδρία.

Μιλήστε μας για το μουσικό σας σχήμα MOCA. Πότε δημιουργήθηκε, πώς προέκυψε η ονομασία και από ποιους μουσικούς αποτελείται η μπάντα;

Οι ρίζες του σχήματος ξεκινούν από το Άμστερνταμ, όπου βρεθήκαμε όλοι για σπουδές από το 2010 και μετά. Με κάποιους ήμασταν ήδη χρόνια φίλοι και με άλλους γνωριστήκαμε εκεί, δημιουργώντας φιλίες που άντεξαν στον χρόνο, παίζοντας μαζί και θέτοντας τα θεμέλια γι' αυτό που αργότερα θα γινόταν το MOCA. Το 2015, ο Οδυσσέας μετακόμισε στην Ινδία για να εργαστεί στη μουσική σχολή True School of Music στη Μουμπάι ως επικεφαλής στο τμήμα κιθάρας. Μετά, δημιουργήθηκε μια ομάδα με φίλους και συναδέλφους, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να εισηγούμαστε διεθνείς δασκάλους. Έτσι, όλα τα μέλη της μπάντας σιγά-σιγά ήρθαν να εργαστούν στη σχολή ως επικεφαλής στα αντίστοιχα τμήματά τους. Αυτή η εμπειρία αποτέλεσε την αφετηρία για να βρεθούμε ξανά όλοι μαζί, χάρη και στην πρωτοβουλία του Άρον το 2023, που μας πρότεινε να παίξουμε ως συγκρότημα με απώτερο σκοπό να πάμε στην Ινδία για να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Από τότε ξεκίνησε μια διαδρομή, με τις πρώτες μας συναυλίες στην Κύπρο, σε φεστιβάλ όπως το Paradise Jazz Festival και το Windcraft Music Fest, και κορυφώθηκε με την περιοδεία στην Ινδία το 2024, μια εμπειρία-ορόσημο που φέτος επαναλαμβάνουμε για δεύτερη φορά. Η μπάντα αποτελείται από τρεις Κύπριους μουσικούς: τον Μάριο Μενελάου, τον Οδυσσέα Τουμάζου, τον Χρίστο Γερολατσίτη, και τον Άρον Νύιρο από την Ουγγαρία. Το όνομα MOCA προέρχεται από τα αρχικά μας, φυσικά, όταν είναι στα αγγλικά.

Τι ήταν αυτό που σας ώθησε στην τζαζ και πόσο εύκολο είναι να πετύχει σήμερα κάποιος σε αυτό το είδος μουσικής;

Η τζαζ μας έλκυσε κατ' αρχάς για την ίδια τη μουσική της γλώσσας και την απελευθερωτική της δύναμη. Ο αυτοσχεδιασμός προσφέρει μια ξεχωριστή αίσθηση ελευθερίας όπου ο καθένας μας μπορεί να εκφραστεί με μοναδικό τρόπο, ακολουθώντας δύσβατους αλλά υπέροχους δρόμους. Πρόκειται για διαρκή πρόκληση που απαιτεί χρόνο για να ωριμάσει. Όσον αφορά το επαγγελματικό σκέλος, αδιαμφισβήτητα είναι δύσκολο να στηριχθεί κανείς αποκλειστικά στην τζαζ, καθώς οι οικονομικές συνθήκες σπάνια βοηθούν. Ωστόσο, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενασχόλησης με τη μουσική -σύνθεση, διδασκαλία, συνεργασίες με διαφορετικά είδη- μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα πιο σταθερό και βιώσιμο υπόβαθρο.

Έχετε ήδη προχωρήσει με την ηχογράφηση του πρώτου σας άλμπουμ. Από πού αντλείτε έμπνευση και τι είναι αυτό που θέλετε να επικοινωνήσετε στο κοινό σας;

Το πρώτο μας άλμπουμ, με τίτλο Vol.1, είναι ήδη πραγματικότητα. Για εμάς δεν ήταν απλώς μια τυπική ηχογράφηση, αλλά ένας δίσκος που αποτυπώνει στιγμές της κοινής μας διαδρομής. Οι συνθέσεις μας γεννήθηκαν σε διαφορετικά μέρη, επηρεάστηκαν από τις πόλεις όπου ζήσαμε και τις εμπειρίες που μοιραστήκαμε. Ένα κομμάτι γράφτηκε τον καιρό που κάποιο μέλος μας έμενε στο Άμστερνταμ, ένα άλλο πήρε το όνομά του από δρόμους και εικόνες της Ινδίας.

Η δυναμική προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ μας - ο ένας εμπνέει τον άλλον, και αυτό το νήμα κρατά τον ήχο μας ζωντανό, με φρέσκες ιδέες και νέες μελωδίες. Παράλληλα, συνεχίζουμε να γράφουμε νέο υλικό με σκοπό να κυκλοφορήσουμε και δεύτερο άλμπουμ, που θα εξελίξει αυτά που ήδη έχουμε δημιουργήσει.

Εντός Οκτωβρίου προγραμματίζετε να πραγματοποιήσετε περιοδεία στην Ινδία. Πώς προέκυψε αυτό το ταξίδι και γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα;

Η Ινδία φέρει για εμάς ένα πολύ σημαντικό συναισθηματικό φορτίο. Όταν δουλέψαμε εκεί για πρώτη φορά, διδάσκοντας και παίζοντας, νιώσαμε την αίσθηση μιας οικογένειας. Δικτυωθήκαμε και δημιουργήσαμε πραγματικές φιλίες, δεθήκαμε με συναδέλφους μουσικούς και ένα κοινό ιδιαίτερα «ζεστό». Οι συναυλιακοί χώροι της χώρας είναι από τους πιο εντυπωσιακούς που έχουμε παίξει, με εξαιρετικά ηχοσυστήματα και ενθουσιώδες κοινό που σου δίνει κίνητρο να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. Και υπάρχει βέβαια και η χαλαρή διάσταση, όλοι μας αγαπάμε την ινδική κουζίνα.

Πόσο σας ικανοποιεί η στήριξη που παρέχει η Πολιτεία στους νέους καλλιτέχνες; Σας έχει δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσετε το έργο σας στην Κύπρο ή να έχετε κάποια στήριξη, ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε με τα επαγγελματικά σας σχέδια;

Παρατηρούμε με χαρά μια ουσιαστική και ειλικρινή προσπάθεια από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, η οποία πλέον γίνεται ολοένα και πιο αισθητή. Αυτή η θετική εξέλιξη μας γεμίζει ελπίδα, καθώς δείχνει ότι ανοίγει ο δρόμος για μια πιο σταθερή και δυναμική βάση στην ανάδειξη νέων καλλιτεχνών στο μέλλον. Η στήριξη είναι σαφώς πιο ουσιαστική σε σύγκριση με το παρελθόν, δημιουργώντας ευκαιρίες για καλλιτεχνική άνθηση. Η εμπειρία μας, όπως η πρώτη περιοδεία μας στην Ινδία, κατέστη δυνατή χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού και άλλων ατομικών μας προσπαθειών, αποδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας και της αφοσίωσης. Παρόλο που υπάρχουν ακόμη προκλήσεις, πιστεύουμε ότι το μέλλον είναι φωτεινό. Η Κύπρος διαθέτει πληθώρα νέων ταλέντων που αξίζουν στήριξη τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και χρηματοδότησης. Με την κατάλληλη ενίσχυση και την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πολιτιστικό τοπίο γεμάτο έμπνευση και δημιουργικότητα.

Σε αυτή σας την περιοδεία έχετε τη στήριξη της Eurobank Limited. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία;

Η επαφή έγινε μέσω της Ύπατης Αρμοστείας στην Ινδία, όταν ενημερωθήκαμε ότι η Eurobank διαθέτει γραφεία στη Μουμπάι. Ήρθαμε σε επικοινωνία και η ανταπόκριση της Eurobank ήταν εξαιρετικά θετική.

Ο οργανισμός αντιμετώπισε με ενθουσιασμό τη σύνδεση ανάμεσα στις δύο κουλτούρες, κυπριακή και ινδική, που φέρνουμε κοντά μέσα από τη μουσική, αλλά και τη δεκαετή εμπειρία μας δουλεύοντας και ζώντας εκεί, καθώς και τη δικτύωσή μας στο κομμάτι της μουσικής και της διδασκαλίας στις πόλεις που έχουν γραφεία. Έτσι γεννήθηκε αυτή η συνεργασία, όπου με τη στήριξή τους καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση αυτών των συναυλιών. Θέλουμε με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τη Eurobank Limited για τη στήριξή της αφού τέτοιες πρωτοβουλίες, δεν ενισχύουν μόνο τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των χωρών, αλλά συμβάλλουν και στην ενίσχυση και στη διεύρυνση των πολιτιστικών σχέσεων μέσω των τεχνών.

Μετά την περιοδεία στην Ινδία, τι να αναμένει το κοινό; Ποια είναι τα μελλοντικά σας πλάνα;

Μετά την Ινδία σκοπεύουμε να παίξουμε συναυλίες στην Ουγγαρία, ενώ ήδη έχουμε κλείσει εμφανίσεις στην Ταϊλανδή το 2026 στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος που θα συνδεθεί με την κυπριακή προεδρία το 2026. Παράλληλα, σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε τις δράσεις μας σε ολόκληρη την Ασία - καθώς και σε όλη την Ευρώπη. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο η διάδοση της μουσικής μας, αλλά και η δημιουργία γέφυρας ανάμεσα σε πολιτισμούς. Σε κάθε συναυλία βλέπουμε ξεκάθαρα πως η μουσική μπορεί να ενώσει ανθρώπους με διαφορετικές αφετηρίες. Αυτό είναι που μας εμπνέει να συνεχίσουμε.