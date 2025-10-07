Αυτές είναι οι 4 φιναλίστ ταινίες για το βραβείο κοινού LUX 2026

«Οι ταινίες αυτές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μεταδώσει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Φέρνουν στο προσκήνιο ορισμένες από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις του σήμερα, όπως η σημασία της δημοκρατίας και της ελευθερίας, η ανάγκη αντιμετώπισης κοινωνικοοικονομικών αποκλεισμών και η σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση και την ψυχική υγεία για τους νέους μας. Οι ταινίες αγγίζουν θεματικές που σχετίζονται με το έργο του Κοινοβουλίου, όπως τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την ανάγκη για καλύτερη ένταξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα διασυνοριακά δικαιώματα των γονέων και την καταπολέμηση των διακρίσεων στο οικογενειακό δίκαιο. Πάνω απ’ όλα, μας υπενθυμίζουν την πολυμορφία μας», δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola.

«Οι υποψήφιες ταινίες για το βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας υπενθυμίζουν την πολυμορφία που υπάρχει στις οικογένειές μας, η κάθε μία με τις δικές της δομές, εντάσεις και συγκρούσεις. Μερικές φορές με ιδιαίτερα συγκινητικές αφηγήσεις, αυτές οι πέντε ταινίες καταδεικνύουν την ανάγκη για έναν ισχυρό προϋπολογισμό για τον πολιτισμό ως βασικό μέσο για δυνατότερες, δικαιότερες και πιο συμπεριληπτικές δημοκρατίες», πρόσθεσε η αρμόδια αντιπρόεδρος για το Βραβείο Κοινού LUX, Sabine Verheyen.

«Πολλές από τις κοινοβουλευτικές εκθέσεις μας έχουν αναδείξει τη σχέση μεταξύ πολιτιστικής και δημοκρατικής συμμετοχής. Στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε καλύτερη πρόσβαση στον πολιτισμό και την πολιτιστική συμμετοχή, καθώς και για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στην εκπαίδευση και στις πολιτικές για τη νεολαία. Υπερασπιζόμαστε επίσης την πολιτιστική κυριαρχία της Ευρώπης και την πολυμορφία της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Nela Riehl.