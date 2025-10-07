Παράθυρο logo
POV – Point(s) of View | Έκθεση φωτογραφίας στο Oasi Space
Έκθεση φωτογραφίας από την ομάδα Camera Obscura εγκαινιάζεται στις 11 Οκτωβρίου στον χώρο Oasi Space for Visual Experimentations, όπου θα παραμείνει μέχρι και τις 13 Οκτωβρίου 2025. Η έκθεση φέρει τίτλο POV – Point(s) of View, και όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου, είναι ένα ταξίδι στη μοναδικότητα της ματιάς. 

«Κάθε φωτογραφία δεν αποτελεί απλώς αποτύπωση μιας στιγμής, αλλά μια πρόσκληση να δούμε τον κόσμο μέσα από την προσωπική οπτική του δημιουργού» σημειώνεται.

Στην παρούσα χρονική στιγμή, όπου οι εικόνες παράγονται ασταμάτητα, η POV, σύμφωνα με το δελτίο, υπενθυμίζει την αξία του να σταθούμε και να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά. Η φωτογραφία εδώ δεν υπηρετεί το εφήμερο ή το επιβεβλημένο, αλλά αναζητά όσα συχνά περνούν απαρατήρητα: τη λεπτομέρεια, το συναίσθημα, τη σιωπή μιας στιγμής.

Η έκθεση προτείνει μια επιστροφή στην αυθεντικότητα της όρασης. Μια ματιά που δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει, αλλά να μοιραστεί. Μια ματιά που μας ενθαρρύνει να δούμε ξανά το γνώριμο, σαν να το αντικρίζουμε για πρώτη φορά.

Πληροφορίες 

POV – Point(s) of View

Ώρες επισκέψεων / Visiting hours: 10:30 – 20:00

Χώρος / Venue: Oasi Space for Visual Experimentations [Ζαλόγγου 16, 3022, Λεμεσός, ]

Διάρκεια / Duration: 11–13 October 2025 | 11–13 Οκτωβρίου 2025 

Περισσότερες πληροφορίες ή για επικοινωνία: oasi.space.cy@gmail.com / +357 99 380 483

