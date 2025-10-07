Το Limassol Art Walks επιστρέφει για τέταρτη χρονιά - Δράσεις μαζί με το Art Explora Festival

Δημοσιεύθηκε 07.10.2025 07:20

Το Limassol Art Walks επιστρέφει με την πολυαναμενόμενη τέταρτη του διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2025. Για τρεις ημέρες, το ιστορικό κέντρο της Λεμεσού θα γεμίσει με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων, προβολών, περφόρμανς, open studios και site-specific δράσεων.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 23 καλλιτεχνικοί χώροι, οργανισμοί, γκαλερί και pop-up pro-jects, τα οποία θα ανοίξουν ταυτόχρονα τις πόρτες τους στο κοινό. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τη δική τους διαδρομή, να περιπλανηθούν στα στενά της Λεμεσού και να ανακαλύψουν τον δυναμικό καλλιτεχνικό παλμό της πόλης με τον δικό τους ρυθμό.

Η φετινή τριήμερη διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Art Explora Festival, ένα περιοδεύον φεστιβάλ του διεθνούς οργανισμού Art Explora που υλοποιείται σε δεκαπέντε μεσογειακές χώρες. Στη Λεμεσό, το φεστιβάλ επιμελείται και διοργανώνει το The Island Club, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα με περισσότερους καλλιτέχνες και χώρους, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διεθνή προβολή της τοπικής καλλιτεχνικής κοινότητας.

Limassol Art Walks

Το Limassol Art Walks ιδρύθηκε από τους Αλέξανδρο Διογένους, Χριστόδουλο Παναγιώτου και Τάσο Στυλιανού, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της σύμπραξης στο ζωντανό πολιτιστικό οικοσύστημα της Λεμεσού. Διαχείριση & συντονισμός: Μάριος Παύλου

Συμμετέχοντες χώροι και projects:

• OASI Space for Visual Experimentation

• NeMe

• The Edit Gallery

• The Gallery 45

• eins gallery

• Tapper x d͡zama'ɾia

• MeMeraki Artist Residency

• JOEY RAMONE

• Art Seen

• SYNCLERY Gallery X Milicuri Art Advisory

• CAN Christina Androulidaki Gallery

• Morfi Gallery

• Fragment Gallery

• VELYCHKO GALLERY

• ATRNOW agency

• Concrete Affection

• Shilo & MISC

Art Explora Festival x Limassol Art Walks

Επιμέλεια και οργάνωση απο το The Island Club, σε συνεργασία με:

• Pylon Art & Culture

• Θέατρο Ριάλτο

• Centre of Performing Arts – MITOS

• Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη

Στα πλαίσια του Art Explora Festival, το The Island Club θα παρουσιάσει δράσεις στους εξής χώρους:

• EKA Group Parking & Synergeio Performing Arts Centre

• MeMeraki Artist Residency

Πληροφορίες

Limassol Art Walks για τέταρτη χρονιά

Ημέρες διεξαγωγής: 31 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025

Ώρες Λειτουργίας:

31 Οκτωβρίου: 17.00-22.00

01 Νοεμβρίου: 11.00-20.00

02 Νοεμβρίου: 11.00-20.00

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα: Instagram Facebook Website