Σεξ, σκελετοί και τελετουργίες: Αμπράμοβιτς στο "Βαλκανικό Ερωτικό Έπος".

Δημοσιεύθηκε 09.10.2025 16:07

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς κλείνει τα 80 της χρόνια τον επόμενο χρόνο, και η πιο επιδραστική καλλιτέχνιδα περφόρμανς στον κόσμο δεν λέει να χαλαρώσει. Φέρνει το σεξ, την τελετουργία και το υπερφυσικό στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια προκλητική αναπαράσταση βαλκανικών ερωτικών τελετών.

Έχει καθίσει σιωπηλά απέναντι από τους θεατές για περισσότερες από 700 ώρες.

Προσκάλεσε τα μέλη του κοινού να κάνουν ό,τι θέλουν στο σώμα της, χρησιμοποιώντας καρφιά, σπίρτα, ακόμη και ένα γεμάτο όπλο.

Ξάπλωσε μέσα σε ένα ξύλινο αστέρι που φλεγόταν και παραλίγο να πνιγεί- κατανάλωσε 1 κιλό μέλι και στη συνέχεια 1 λίτρο κόκκινο κρασί πριν αυτοτραυματιστεί- παρέμεινε ακίνητη ενώ ένα τεράστιο φίδι γλιστρούσε πάνω στο σώμα της- ούρλιαζε μέχρι που έχασε τη φωνή της- και πρόσφατα κάλεσε τους επισκέπτες να στριμωχτούν μέσα από γυμνά μοντέλα.

Είναι γνωστή για τη χρήση του σώματός της ως μέσου για το έργο της, που θέτει τα όρια, δοκιμάζοντας τα όρια της ψυχικής και σωματικής αντοχής, όλα στο όνομα της τέχνης.

Τώρα, η Marina Abramović, η πιο επιδραστική καλλιτέχνης περφόρμανς στον κόσμο, πρόκειται να ξεκινήσει το τελευταίο και μεγαλύτερης κλίμακας έργο της - ένα έργο που, όπως λέει, ξεπερνάει όλα τα προηγούμενα έργα της.

Το "Balkan Erotic Epic" εγκαινιάζεται αύριο στα Aviva Studios στο Μάντσεστερ της Αγγλίας και μέχρι τις 19 Οκτωβρίου η Σέρβα καλλιτέχνης θα εκτελεί το νέο τετράωρο τελετουργικό της.

Το "Balkan Erotic Epic", που ζωντανεύει από ένα καστ με περισσότερους από 70 καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων τραγουδιστών, χορευτών και μουσικών, εξερευνά τον ερωτισμό, την πνευματικότητα και τις παραδόσεις της πατρίδας της.Έχει σκηνές που περιλαμβάνουν γυναίκες που δείχνουν τον κόλπο τους ("Τρομάζοντας τους θεούς για να σταματήσει η βροχή"), που χρησιμοποιούν το στήθος τους για να "ξυπνήσουν τη γη" σε χώρους ταφής ("Μασάζ στο στήθος") και προβολές πέους 16 μέτρων ("Μαγικά φίλτρα").

"Στη σημερινή μας κουλτούρα, χαρακτηρίζουμε οτιδήποτε ερωτικό ως πορνογραφία", δήλωσε ο Abramović σε μια δήλωση στον Τύπο. "Το Balkan Erotic Epic είναι το πιο φιλόδοξο έργο στην καριέρα μου. Μου δίνει την ευκαιρία να επιστρέψω στις σλαβικές μου ρίζες και στον πολιτισμό μου, να ανατρέξω σε αρχαίες τελετουργίες και να ασχοληθώ με τη σεξουαλικότητα, σε σχέση με το σύμπαν και τα αναπάντητα ερωτήματα της ύπαρξής μας".

Η ίδια προσθέτει: "Μέσα από αυτό το έργο, θα ήθελα να δείξω την ποίηση, την απελπισία, τον πόνο, την ελπίδα, τη δυστυχία και να αντανακλάσω τη δική μας θνητότητα".

Το κοινό είναι ελεύθερο να περιπλανηθεί κατά βούληση, ελπίζοντας ότι θα έρθει πιο κοντά στην απάντηση του ερωτήματος: Για ποιο λόγο είναι πραγματικά τα σώματά μας;

Στιγμιότυπα από τα παρασκήνια:

Από το Βαλκανικό Ερωτικό Έπος της Μαρίνα Αμπράμοβιτς. Marco Anelli © - INSTAGRAM @marco_anelli_studio

Χορός με μαχαίρι από το Βαλκανικό Ερωτικό Έπος της Μαρίνας Αμπράμοβιτς Photo Marco Anelli © - INSTAGRAM @marco_anelli_studio

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς με ερμηνευτές στις πρόβες για το Orgy Marco Anelli © - INSTAGRAM @marco_anelli_studio

Πρόβες για το Orgy Marco Anelli © - INSTAGRAM @marco_anelli_studio

Tigger Blaize, Rowan Schratzberger, Blenard Azizaj, Billy Zhao, Marina Abramovic Marco Anelli © - INSTAGRAM @marco_anelli_studio

Η κηδεία του Τίτο από το βαλκανικό ερωτικό έπος της Μαρίνα Αμπράμοβιτς Marco Anelli © - INSTAGRAM @marco_anelli_studio

"Αυτό το νέο έργο performance προσφέρει μια ανεπανάληπτη ευκαιρία στο κοινό να βιώσει το επόμενο κεφάλαιο της δημιουργικής ζωής [της Abramović] - τολμηρό, καθηλωτικό και σε μια κλίμακα πραγματικά πρωτοφανή", δήλωσε ο John McGrath, καλλιτεχνικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος του Factory International.

