4ο DOT.ON.THE.MAP INDUSTRY DAYS

Ανακοίνωση Κινηματογραφικών Σχεδίων Ταινιών Μυθοπλασίας που έχουν επιλεγεί για να συμμετέχουν στο Φόρουμ Συμπαραγωγής Dot.on.the.Map Meeting Point. Στο πλαίσιο του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ «Κινηματογραφικές Μέρες ΚΥΠΡΟΣ 2023».

Η πλατφόρμα συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δικτύωσης Dot.on.the.Map Ιndustry Days επανέρχεται για τέταρτη συνεχή χρονιά (27 - 29 Απριλίου 2023) στο πλαίσιο του 21 ου Διεθνούς Φεστιβάλ «Κινηματογραφικές Μέρες ΚΥΠΡΟΣ 2023», και ανακοινώνει τα κινηματογραφικά σχέδια ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους που έχουν επιλεγεί για να συμμετέχουν στο φετινό φόρουμ συμπαραγωγής, Dot.on.the.Map Meeting Point.

Οχτώ ομάδες παραγωγών – σκηνοθετών από χώρες της Μεσογείου θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους μέσα από τη διαδικασία pitching, με στόχο τις συνεργασίες με άλλους παραγωγούς, χρηματοδότες, sales agents, διανομείς ταινιών, εκπρόσωπους φεστιβάλ και χρηματοδοτικούς φορείς για τον κινηματογράφο. Η συμμετοχή προσφέρει ευκαιρίες για δικτύωση των παραγωγών και σκηνοθετών και διασύνδεσή τους με σημαντικούς διεθνείς επαγγελματίες του κινηματογράφου.

Οι διοργανωτές έλαβαν μεγάλο αριθμό προτάσεων από όλες σχεδόν τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Η επιτροπή αξιολόγησης, έχει επιλέξει οχτώ (8) κινηματογραφικά σχέδια ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης. Τα κινηματογραφικά σχέδια (projects) που επιλέγηκαν για το 2023 είναι (με αλφαβητική σειρά):

Available Now, Σκηνοθέτης: Assaf Machnes, Παραγωγός: Kobi Mizrahi, Συμπαραγωγoί: Luis Singer, Dennis Schanz, Εταιρείες Παραγωγής: KM Productions, Iconoclast Films, Χώρες: Iσραήλ, Γερμανία.

Checkpoints, Σκηνοθέτρια: Rita Borodiyanski, Παραγωγός: Osnat Saraga, Εταιρεία Παραγωγής: Αnaney Studios, Χώρα: Iσραήλ.

Eastern Mediterranean, Σκηνοθέτρια: Αλίκη Δανέζη – Κνούτσεν, Παραγωγοί: Αλίκη Δανέζη – Κνούτσεν, Bλαδίμηρος Σούμποτιτς, Ιωάννα Δάβη, Εταιρείες Παραγωγής: Roads and Oranges Films, Indigo View, Χώρες: Κύπρος – Ελλάδα.

Grey Glow, Σκηνοθέτρια: Michèle Tyan, Παραγωγός: Sabine Sidawi Συμπαραγωγός: Christine Rouxel, Εταιρεία Παραγωγής: Orjouane Productions, Χώρες: Λίβανος, Γαλλία, Κατάρ.

Rabies, Σκηνοθέτρια: Sandra Tabet, Παραγωγός: Rana Eid, Συμπαραγωγός: Thomas Micoulet, Eταιρείες Παραγωγής: DB Studios, Haut les Mains, Xώρες: Λίβανος, Γαλλία.

Smaragda, I got thick skin and I can’t jump, Σκηνοθέτης: Αιμίλιος Αβραάμ, Παραγωγός: Τώνια Μισιαλή, Εταιρεία Παραγωγής: Bark Like a Cat Films, Xώρα: Κύπρος.

Wagako, Σκηνοθέτρια: Coralie Watanabe Prosper, Παραγωγός: François Hancy, Συμπαραγωγός: Miyuki Fukuma, Εταιρείες Παραγωγής: Kyrne Productions, Bunbuku, Xώρες: Γαλλία, Ιαπωνία.

When I Close My Eyes I See Your Eyes, Σκηνοθέτης: Sameh Alaa, Παραγωγός: Mark Lotfy, Eταιρεία Παραγωγής: Fig Leaf Studios, Χώρα: Αίγυπτος.

Tη διεθνή κριτική επιτροπή απαρτίζουν φέτος οι: Αμάντα Λιβανού (Παραγωγός, Neda Film, Ελλάδα), Dries Phlypo (Παραγωγός, A Private View, Βέλγιο) και Veselka Kiryakova (Παραγωγός, Red Carpet Films, Βουλγαρία). Εκπαιδευτές για το pitching θα είναι οι Isabelle Fauvel και Hakim Mao (Initiative Film, Σύμβουλοι για θέματα κινηματογραφικής ανάπτυξης, Γαλλία).

Τη διαδικασία pitching θα παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία παραγωγοί, εκπρόσωποι εταιρειών διανομής, φεστιβάλ κινηματογράφου και άλλοι επαγγελματίες με έντονη δραστηριότητα στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική σκηνή. Επικεφαλής του Dot.on.the.Map Industry Days είναι η Κύπρια παραγωγός – σκηνοθέτρια Δανάη Στυλιανού.

Τα βραβεία που θα απονεμηθούν είναι:

Βραβείο Cyprus Film Commission – Invest Cyprus: χρηματικό βραβείο €1,000, μια προσφορά της Επιτροπής Οπτικοακουστικής Κύπρου.

Βραβείο P.S. Movies and Stories, συνοδεύεται από ενοικίαση εξοπλισμού €4000*, μια προσφορά της εταιρείας P.S. Movies and Stories Cinema Equipment Rental Ltd. (*ισχύουν όροι και προϋποθέσεις).

Βραβείο Καλύτερου Pitch Ταινίας Ντεμπούτο, χρηματικό βραβείο €500 σε μετρητά που θα απονεμηθεί στον/στη σκηνοθέτη/σκηνοθέτρια ενός πρότζεκτ ταινίας ντεμπούτο – μια προσφορά της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου.

Βραβείο Αsterisk*, περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες αξίας €1400 – μια προσφορά της εταιρείας Αsterisk* και της παραγωγού Βίκυς Μίχα.

Βραβείο Agora Networking για την ΑΓΟΡΑ του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (2 – 12 Νοεμβρίου 2023). Το βραβείο απονέμεται στον/στην παραγωγό ενός έργου, και περιλαμβάνει δωρεάν διαπίστευση Αγοράς και διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.

H διαδικασία pitching θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Ριάλτο, την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023, στις 10:30 π.μ. και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν αποκλειστικά οι διαπιστευμένοι επαγγελματίες του κινηματογράφου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες επαγγελματίες μπορούν να αιτηθούν για διαπίστευση μέχρι την Τρίτη, 18 Απριλίου μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.cyprusfilmdays.com/accreditations-2023/

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Dot.on.the.Map Industry Days βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα: dot.cyprusfilmdays.com

Για πληροφορίες επικοινωνείτε στο dotonthemap@cyprusfilmdays.com

Διοργανωτές: Υφυπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού & Θέατρο Ριάλτο