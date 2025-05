Φρίντα Κάλο: Η Tate Modern φωτίζει την εμβληματική της διαδρομή το 2026

Δημοσιεύθηκε 26.05.2025

Η έκθεση «Frida: The Making of an Icon» θα ανοίξει τις πύλες της στις 25 Ιουνίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιανουαρίου 2027.

Η Φρίντα Κάλο (Frida Kahlo) παραμένει ζωντανή όχι μόνο μέσα από το συγκλονιστικό της έργο, αλλά και μέσω της ανεξίτηλης εικόνας που έχει χαράξει στον μνήμη του κόσμου.

Το 2026, η Tate Modern στο Λονδίνο θα φιλοξενήσει την έκθεση «Frida Kahlo: The Making of an Icon» η οποία υπόσχεται να εμβαθύνει στη ζωή και στη διαρκή κληρονομιά της Μεξικανής καλλιτέχνιδας. Θα παρουσιάσει πάνω από 130 έργα, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τους πιο αναγνωρίσιμους πίνακές της ενώ θα περιλαμβάνει έγγραφα, φωτογραφίες και αναμνηστικά από το προσωπικό της αρχείο, όπως και δημιουργίες σύγχρονων καλλιτεχνών που ενέπνευσε μετά το θάνατό της.

Η επικείμενη έκθεση στην Tate Modern δεν είναι η πρώτη που βάζει στο προσκήνιο την προσωπική ζωή της Κάλο -μια ζωή τόσο συνυφασμένη με την τέχνη της, που είναι αδύνατον να διαχωριστούν. Το 2018, το διάσημο μουσείο Victoria & Albert (V&A) του Λονδίνου, είχε ήδη εξερευνήσει αυτή τη σχέση με την έκθεση «Frida Kahlo: Dressing Herself Up», η οποία έριξε φως στα ρούχα και τα προσωπικά της αντικείμενα. Επιπλέον, μέχρι τον Ιούλιο, το Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο φιλοξενεί την έκθεση «Frida Kahlo's Month in Paris: A Friendship with Mary Reynolds», η οποία αναλύει την περίοδο που η Κάλο πέρασε στη Γαλλία το 1939, σύμφωνα με το Artnet.

Η ζωή της Μαγκνταλένα Κάρμεν Φρίντα Κάλο Καλντερόν υπήρξε έντονη και σημαδεύτηκε από σωματικό και ψυχικό πόνο. Γεννημένη στο χωριό Κογιοακάν στις 6 Ιουλίου 1907, η Κάλο έφυγε από τη ζωή, στις 13 Ιουλίου 1954, μία εβδομάδα περίπου μετά τα 47α γενέθλιά της, στο λατρεμένο της «Γαλάζιο Σπίτι». Τα τελευταία της χρόνια επισκιάστηκαν από σοβαρή κατάθλιψη και αφόρητους πόνους, που εντάθηκαν μετά τον ακρωτηριασμό του ενός της ποδιού εξαιτίας γάγγραινας.

