Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα φετινά τηλεοπτικά βραβεία Emmy

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 13.7.2023

Οι σειρές Succession, The Last of Us και The White Lotus συγκεντρώνουν τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα φετινά τηλεοπτικά βραβεία Emmy 2023.