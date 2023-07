18o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού: Ανακοίνωση Προγράμματος

20+ συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ από το σύγχρονο, παγκόσμιο σινεμά.

1 - 8 Αυγούστου, 2023. Χαρουπόμυλος Λανίτη, Λεμεσός.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού επιστρέφει για 18η συνεχή χρονιά, προβάλλοντας σε πρώτη παγκύπρια πρεμιέρα, είκοσι και πλέον βραβευμένα δημιουργικά ντοκιμαντέρ από τη σύγχρονη παγκόσμια κινηματογραφική παραγωγή. Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί από την 1 η μέχρι και τις 8 Αυγούστου, 2023 στο Ceronia Hall - Χαρουπόμυλο Λανίτη, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Λεμεσού, δίπλα στο Μεσαιωνικό Κάστρο, και προσκαλεί το κοινό σε μια φεστιβαλική εβδομάδα αφιερωμένη στο σινεμά του πραγματικού.

Ταινίες από διακεκριμένους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ, όπως τη Laura Poitras, τον Nick Broomfield, τον Talal Derki και τον Fredrik Gertten αλλά και νέες ανερχόμενες φωνές δημιουργών συνθέτουν το φετινό πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα προβολών του Φεστιβάλ, που υπόσχεται να καταρρίψει όρια και στερεότυπα, δημιουργώντας χώρο για την αλήθεια, και τονώνοντας την περιέργεια, τον προβληματισμό και το κριτικό βλέμμα.

Με επίκαιρα θέματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα, με ανατρεπτικές αναφορές στην παγκόσμια ιστορία αλλά και ένα ευρύ φάσμα κινηματογραφικών προσεγγίσεων, το πρόγραμμα του 18ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού περιλαμβάνει τις ακόλουθες ταινίες:

Τέχνες και μουσική στο σινεμά του πραγματικού

Στο Apolonia, Apolonia, η Lea Glob συνθέτει ένα συναρπαστικό πορτρέτο της νεαρής εικαστικού Αpolonia Sokol, στη διάρκεια 13 ετών, με θέμα την τέχνη, την αγάπη, τη μητρότητα, τη σεξουαλικότητα, την αναπαράσταση και τους τρόπους με τους οποίους κατακτά κανείς την επιτυχία σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από την πατριαρχία, τον καπιταλισμό, και τον πόλεμο, χωρίς να χάνει τον εαυτό του. Το ντοκιμαντέρ έχει αποσπάσει μέχρι σήμερα 11 διεθνή βραβεία, ανάμεσα στα οποία Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Άμστερνταμ (IDFA), Grand Prix στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιν/φου της Σόφιας και το Βραβείο Dragon για το Καλύτερο Σκανδιναβικό Ντοκιμαντέρ – Göteborg Film Festival 2023.

To προτεινόμενο για Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ All the Beauty and the Bloodshed της τιμημένης με Όσκαρ ντοκιμαντερίστριας Laura Poitras (Citizenfour, The Oath), αφηγείται την επική ιστορία της διεθνώς αναγνωρισμένης εικαστικού, φωτογράφου και ακτιβίστριας Nan Goldin. Ακολουθεί τον αγώνα της ενάντια στην φαρμακοβιομηχανία των Sackler, που είναι υπεύθυνη για την κρίση που δημιούργησαν τα οποιοειδή τους φαρμακευτικά σκευάσματα. Η ταινία απέσπασε ανάμεσα σε άλλα τον Χρυσό Λέοντα στο 79ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Το The Stones and Brian Jones, του πολυβραβευμένου Βρετανού ντοκιμαντερίστα Nick Broomfield αφηγείται τη ζωή και τον θάνατο ενός από τους πιο τραγικούς χαρακτήρες της ροκ, του Brian Jones, συνιδρυτή των Rolling Stones. Το Fragments of Paradise της KD Davison ρίχνει μια ενδόμυχη ματιά στη ζωή και το έργο του «νονού» του αβανγκάρντ κινηματογράφου Jonas Mekas, που άφησε πίσω του χιλιάδες ώρες οπτικοακουστικού υλικού, κασέτες και ανέκδοτες ηχογραφήσεις, που συνθέτουν τη φιλμική του ποίηση.

Το Nam June Paik: Moon is the Oldest TV της Amanda Kim, διηγείται τη συναρπαστική ιστορία του Nam June Paik, του πρωτοπόρου Κορεάτη- Αμερικανού καλλιτέχνη, «πατέρα του βίντεο αρτ», που κατάφερε να ανατρέψει τα επικοινωνιακά μέσα πολύ πριν από την υπάρξη του διαδικτύου.

All the Beauty and the Bloodshed

The Stones and Brian Jones,

Γυναίκα στον κινηματογράφο της τεκμηρίωσης

Το Smoke Sauna Sisterhood -Βραβείο Σκηνοθεσίας Διεθνούς Ντοκιμαντέρ Sundance 2023- της Εσθονής Anna Hints αποτελεί μια απαλλαγμένη από συναισθηματισμούς ταινία για τη θηλυκότητα, την αλληλεγγύη και την πολύ ξεχωριστή κοινότητα της κουλτούρας της σάουνας, όπου διαφορετικές ηλικίες και σωματότυποι έρχονται μαζί και αποτυπώνονται με πρωτοφανή οικειότητα.

Το Under the Sky of Damascus των Σύρων καλλιτεχνών Heba Khaled, Talal Derki και Ali Wajeeh, που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο τμήμα Panorama της Berlinale 2023, είναι μια τολμηρή προσπάθεια να καταγγελθεί και να καταγραφεί η απίστευτη κατάσταση στην οποία ζουν οι γυναίκες στη Συρία, μια χώρα που περισσότερο έχει απασχολήσει με τη φρίκη του εμφυλίου της, του καθεστώτος και της ισοπέδωσής της και ελάχιστα, έως καθόλου, για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών της. Ο Talal Derki, γνωστός από το τολμηρό ντοκιμαντέρ του Fathers and Sons ήταν το 2019 υποψήφιος για Όσκαρ, αφού κατάφερε να εισχωρήσει σε μια οικογένεια φανατικών ισλαμιστών και να ζήσει από κοντά πώς «κατασκευάζονται» οι τρομοκράτες. Αυτή τη φορά, ο Derki σκηνοθέτησε την ταινία εξ αποστάσεως μαζί με τη σύζυγό του, στηριγμένοι, αναγκαστικά, σε έναν τρίτο σκηνοθέτη, τον Ali Wajeeh, που επί τόπου, στη Δαμασκό πραγματοποιούσε τα γυρίσματα.

Με φόντο ένα χειροποίητο σκηνικό που αναπαριστά τη γειτονιά της στην Καζαμπλάνκα, η Asmae El Moudir, σκηνοθέτρια και κόρη, διχάζεται ανάμεσα στην εθνική και την προσωπική ιστορία για να διηγηθεί τα γεγονότα των «Εξεγέρσεων του Ψωμιού» του 1981 στο Μαρόκο και το πώς συνδέονται με τη σύγχρονη μαροκινή κοινωνία. Το ντοκιμαντέρ The Mother of All Lies απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο & Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ των Καννών, το 2023.

Φύλο και ταυτότητα: Διεκδικήσεις και εξερευνήσεις

Το 1928, η Βιρτζίνια Γουλφ έγραψε τον Ορλάντο, το πρώτο μυθιστόρημα στην ιστορία της λογοτεχνίας στο οποίο, ο κεντρικός χαρακτήρας, κατά τη διάρκεια της πλοκής, αλλάζει φύλο. Έναν αιώνα αργότερα, ο τρανς συγγραφέας και ακτιβιστής Paul B. Preciado αποφασίζει να στείλει ένα κινηματογραφικό γράμμα στη Βιρτζίνια Γουλφ: ο Ορλάντο της έχει ζωντανέψει και ζει μια ζωή που η ίδια δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί στο ντοκιμαντέρ Orlando, My Political Biography. Η ταινία απέσπασε το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής στο Τμήμα Encounters και το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο τμήμα Teddy, στην Berlinale 2023.

Το τιμημένο με Βραβείο Κοινού (Panorama - Berlinale 2023), Kokomo City αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο της στιχουργού D. Smith, δις υποψήφιας για βραβείο Grammy. Ένα ψυχαγωγικό αφιλτράριστο ντοκιμαντέρ που πασάρει το μικρόφωνο σε τέσσερις διεμφυλικές εργάτριες του σεξ που δεν κρατάνε τίποτα κρυφό, σε μια προσπάθεια να γκρεμίσουν κάθε «τοίχο» του επαγγέλματός τους.

Ελλάδα, 1977. Ένα σχέδιο νόμου ενώνει μια ομάδα από ομοφυλόφιλους και τρανς άτομα. Σε μια ιστορική εκδήλωση γεννιέται το πρώτο ελληνικό ΛΟΑΤΚΙ κίνημα. Μέχρι το 1990, το ΑΚΟΕ και το περιοδικό του, το Αμφί, θα επηρέαζαν τον τρόπο που η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, αλλά και τα ίδια τα άτομα τον εαυτό τους. Το ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η ιστορία μιας επανάστασης (*Να κοιμάμαι στο στήθος του…) του Ιωσήφ Βαρδάκη εξυμνεί την ιστορία και την κληρονομιά τους.

Με καταγωγή από μία μικρή ελληνοεβραϊκή κοινότητα προ-Β’Π.Π., μέχρι την αστραπιαία άνοδό της μέσα από το πορν κύκλωμα της Times Square κατά τη δεκαετία του ’70, Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης (The Queen of the Deuce) της Βάλερυ Κοντάκου διηγείται τη συναρπαστική ιστορία της χαρισματικής επιχειρηματία Chelly Wilson, μίας αντισυμβατικής μητριάρχη που κατάφερε να κτίσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία βασισμένη στον πόθο.

Orlando, My Political Biography.

ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η ιστορία μιας επανάστασης (*Να κοιμάμαι στο στήθος του…)

Βασίλισσα της Νέας Υόρκης (The Queen of the Deuce)

Eπικίνδυνες ζώνες

Το Beyond Utopia της Madeleine Gavin ακολουθεί άτομα που αποπειρώνται να αποδράσουν από τη Βόρεια Κορέα, έναν από τους πιο καταπιεστικούς τόπους στον πλανήτη, που οι ίδιοι άλλοτε πίστευαν πως ήταν παράδεισος. Βραβείο Κοινού στο Sundance και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σίδνεϊ.

Για περισσότερο από μία δεκαετία, τα πλοία που διασχίζουν την επικίνδυνη ζώνη ανοιχτά της Σομαλίας προσλαμβάνουν μισθοφόρους για προστασία από τους πειρατές. Σήμερα, οι επιθέσεις έχουν μειωθεί, αλλά οι μισθοφόροι αντιμετωπίζουν ένα νέο πρόβλημα: την έλλειψη δράσης. Η Βάρδια του Γρηγόρη Ρέντη μας ταξιδεύει σε ένα απομονωμένο πεδίο δράσης και έναν κόσμο με δικούς του κανόνες.

Στο Breaking Social, ο Fredrik Gertten αναλογίζεται την έννοια του κοινωνικού συμβολαίου ως εργαλείου για τον καταχρηστικό καπιταλισμό. Εξετάζοντας τα παγκόσμια μοτίβα της κλεπτοκρατίας και του εξαγωγισμού, η ταινία διερευνά τις πιθανότητες υπέρβασης της αδικίας και της διαφθοράς.

Η πρώτη στο είδος της ταινία ντοκιμαντέρ με θέμα τις πρακτικές παρακολούθησης που χρησιμοποιεί το κράτος της Κίνας, το Total Trust της Jialing Zhang είναι μια ανατριχιαστική ιστορία τεχνολογίας, αυτολογοκρισίας και κατάχρησης εξουσίας στον 21ο αιώνα με πρωταγωνίστριες δύο οικογένειες που δίνουν αγώνα για δικαιοσύνη μέσα από την ψηφιακή φυλακή.

Breaking Social

Περιβάλλον και Κλιματική Kρίση

Από την Ινδία έρχεται το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ Against the Tide (Ειδικό Βραβείο Επιτροπής Διεθνούς Διαγωνιστικού, Sundance 2023) της Sarvnik Kaur. Δύο ψαράδες από τη Μουμπάι, ο Rakesh και ο Ganesh, είναι οι κληρονόμοι του σπουδαίου συστήματος Koli, ενός τρόπου ψαρέματος με οδηγό το φεγγάρι και τις παλίρροιες. Ο Rakesh διατηρεί την πίστη του στις παραδοσιακές μεθόδους ψαρέματος, ενώ ο Ganesh απομακρύνεται από αυτές, υιοθετώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Μία ιστορία φιλίας με φόντο τη θάλασσα, που γίνεται ολοένα και πιο εχθρική λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Γυρισμένη σε περίοδο τεσσάρων ετών ξηρασίας στην Κένυα, το Between the Rains των Andrew H. Brown και Moses Thuranira προσφέρει ένα αντισυμβατικό αφήγημα ενηλικίωσης. Ένας έφηβος βοσκός αμφισβητεί την ταυτότητά του ως πολεμιστής – μια πορεία που προαποφασίστηκε για εκείνον- και τη διάβρωση ενός πολιτισμού που παλεύει να επιβιώσει σε συνθήκες πρωτοφανούς ξηρασίας. Με εντυπωσιακή πρόσβαση στους ανθρώπους της φυλής Τουρκάνα, η ταινία αποκαλύπτει τις σοβαρές απειλές που δέχεται μία από τις αρχαιότερες κοινότητες του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή. H ταινία απέσπασε το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, και Καλύτερης Φωτογραφίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca 2023.

Against the Tide

Between the Rains

Από την Κύπρο

Από την Κύπρο θα δούμε το ντοκιμαντέρ Sajppres των Γιάννη Χρηστίδη και Κωνσταντίνου Κουκούλη, που αποκαλύπτει το μωσαϊκό των κοινοτήτων του νησιού, προβάλλοντας μια πλούσια ηχητική ποικιλία και αποκαλύπτοντας τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που αναδεικνύονται μέσα από την ακρόαση των καθημερινών ήχων.

Το The Island Club, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ, παρουσιάζει την ταινία A full life, I suppose του Αλέξανδρου Πισσούριου που αποτελεί ένα κινηματογραφικό πορτραίτο των χρόνων και των ημερών που πέρασε ο καλλιτέχνης μαζί με τη μητέρα του.

Sajppres

Η εβδομάδα προβολών θα διανθίζεται από μουσικές εκδηλώσεις, συζητήσεις με φιλοξενούμενους δημιουργούς, DJ sets και υπαίθρια πάρτι.

Σχεδιασμός Αφίσας

Την αφίσα για τη 18η έκδοση του Φεστιβάλ έχει σχεδιάσει η Δέσποινα Καννάουρου.

«H οπτική ταυτότητα του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού «παίζει» με την ιδέα των προοπτικών -με την κυριολεκτική έννοια μέσα από τη γεωμετρία- αλλά και συμβολικά, με αναφορές στις διαφορετικές οπτικές γωνίες των αφηγήσεων που προτείνουν οι σκηνοθέτες των ντοκιμαντέρ. Το τριγωνικό σχήμα έχει πολλαπλασιαστεί και τοποθετηθεί σε διαφορετικές προοπτικές, σχηματίζοντας μια αρχιτεκτονική δομή με λεπτομέρειες από τον χώρο όπου διεξάγεται το Φεστιβάλ. Τα σχήματα θα μπορούσαν να είναι περάσματα προς τις αποθήκες των χαρουπιών ή σκαλοπάτια της περιοχής του κάστρου. Σίγουρα αποτελούν ένα κάλεσμα να ζήσουμε την εμπειρία του Φεστιβάλ, το οποίο η Λεμεσός έχει αγκαλιάσει εδώ και 18 συναπτά έτη.»

