Ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο χτίζει το δικό του σύμπαν τεράτων με την ταινία του «Frankenstein»

Η ταινία θα αποτελεί το δεύτερο κεφάλαιο του δικού του monster universe, αλλά και το τρίτο κεφάλαιο στην «πατρική τριλογία» του.

Εδώ και αρκετό καιρό ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο είχε ανακοινώσει πως ετοιμάζει μια νέα live action ταινία η οποία θα βασίζεται στο κλασσικό μυθιστόρημα της Μαίρη Σέλλεϊ «Frankenstein». Φαίνεται όμως πως αυτή η ταινία θα αποτελεί το δεύτερο κεφάλαιο ενός δικού του κινηματογραφικού σύμπαντος από τέρατα – με το πρώτο κεφάλαιο να ήταν η ταινία «Η Μορφή του Νερού».

Αυτό αποκάλυψε ο παραγωγός και στενός συνεργάτης του Ντελ Τόρο, ο Τζ. Μάιλς Ντέιλ, μιλώντας στο blog της Ακαδημίας A.Frame, λέγοντας πως «κάποια στιγμή [ο Ντελ Τόρο] ήταν να κάνει το Monster Universe με την Universal — Frankenstein's Bride, Creature from the Black Lagoon, Invisible Man, The Wolf Man — και δεν το έκανε. Αισθανόμαστε ότι το “Shape of Water” ήταν μια πιο ευγενική μορφή μιας εκδοχής ενός πλάσματος. Τώρα λοιπόν, εδώ κάνει το δικό του Monster Universe».

Ο Ντέιλ λέει ότι ο Ντέλ Τόρο έχει δεσμευτεί να φέρει στην οθόνη μια διαφορετική άποψη του μυθιστορήματος της Σέλλεϊ του 1818, που θα πραγματεύεται τα θέματα της οικογένειας και θα αγγίζει τα «βαθιά συναισθηματικά» υπονοούμενα της περίφημης τραγικής ιστορίας.

«Στις τελευταίες δύο ταινίες, σίγουρα με το “Nightmare Alley” και μετά με τον “Πινόκιο”, έχουμε ασχοληθεί με όλη τη σχέση πατέρα-γιου. Και ο Γκιγιέρμο κι εγώ χάσαμε τους πατεράδες μας τα τελευταία χρόνια. Το να έχεις μια δυνατή πατρική φιγούρα ήταν ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας. Αυτή η εκδοχή του Φρανκενστάιν ακολουθεί πολύ σε αυτόν τον θεματικό δρόμο. Ετσι, νιώθω ότι αυτή είναι η τρίτη ταινία στην τριλογία του πατέρα του Γκιγιέρμο. Αυτό είναι συναρπαστικό, και όταν διαβάζεις το σενάριο, είναι πολύ συναισθηματικό και, φυσικά, πολύ εμβληματικό.»

Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες του Deadline ο σκηνοθέτης έχει ήδη συναντηθεί με τους Οσκαρ Αϊζακ, Αντριου Γκάρφιλντ και Μία Γκοθ για να πρωταγωνιστήσουν στην ταινία του. Και πάλι τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί και κανείς δεν είναι πραγματικά σίγουρος για το πως θα προσεγγίσει ο Ντελ Τόρο την ιστορία της Σέλλεϊ, αλλά το άρθρο ισχυρίζεται ότι και οι τρεις ηθοποιοί έχουν συναντηθεί με τον σκηνοθέτη και καθένας από αυτούς έχει συμφωνήσει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή μόλις το Netflix δώσει το πράσινο φως για να ξεκινήσει η παραγωγή.

Πηγή: flix.gr (Χρήστος Μπακατσέλος)