Θερινό σινεμά για τρεις βραδιές στη Λάρνακα

Οι ταινίες μικρού μήκους προβάλλονται στο πλαίσιο της Μπιενάλε Λάρνακας 2023

Για τρία μόνο βράδια, η «Once In a Blue Moon» σε συνεργασία με την Μπιενάλε Λάρνακας και την παγκόσμια πλατφόρμα Cinebur θα μεταμορφώσει τον όμορφο, κρυμμένο κήπο του καφέ-μπαρ Κλειδί σε υπαίθριο σινεμά.

Τρεις βραδιές, τρεις μοναδικές συναρπαστικές προβολές ανεξάρτητων ταινιών μικρού μήκους από όλο τον κόσμο με υποθέματα που συνάδουν με το κυρίως θέμα της Λάρνακα Μπιενάλε «Home Away from Home».​

​Εάν είστε λάτρης του κινηματογράφου και διψάτε για μια διαφορετική βραδιά που μπορεί επίσης να σας προσφέρει φρέσκες ενδιαφέρουσες απόψεις και οπτικές, τότε αυτό λοιπόν είναι για εσάς! Ελάτε σόλο, με φίλους ή το άλλο σας μισό για μια νύχτα που συμβαίνει «Once Ιn a Blue Moon».

Με κάθε εισιτήριο που πωλείται, το Cinebur περήφανα υποστηρίζει την πολιτιστική σημασία της τέχνης, τις αξέχαστες κοινωνικές εμπειρίες καθώς και τους ανεξάρτητους κινηματογραφιστές. Δεν είναι απλά κινηματογράφος. Είναι κοινότητα.

Ημερομηνίες και Τίτλοι Προβολών

26 Οκτωβρίου: «The environment that lives in us»

9 Νοεμβρίου: «Where do we go from here?»

23 Νοεμβρίους: «Home sweet home»

Yπότιτλοι μόνο στα αγγλικά

Eισιτήρια: Διαθέσιμα στην εφαρμογή Cinebur από τις 12 Οκτωβρίου, ώρα 20.00

Περιορισμένος αριθμός θέσεων

Όριο ηλικίας: άνω των 18

Πληροφορίες biennalelarnaca.com/event/openaircinema

Instagram/ Facebook : @itsonceinabluemoon / @cinebur / @biennalelarnaca / @kleidilarnaca