75η Μπερλινάλε: Η Χρυσή Άρκτος στη νορβηγική ταινία «Dreams»

Βραβεία ερμηνείας στη Ρόουζ Μπερν και στον Άντριου Σκοτ.

Η «τρυφερή, σαγηνευτική, συχνά αστεία» ταινία του, όπως την είχε χαρακτηρίσει το The Hollywood Reporter, με τίτλο «Dreams», που αφηγείται ένα queer love story -με την οποία και ολοκληρώνει την τριλογία του Sex, Love, Dreams-, κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο της Μπερλινάλε 2025.

​​​​​​Η κριτική επιτροπή με πρόεδρο τον σκηνοθέτη Τοντ Χέινς επέλεξε το «Dreams» ανάμεσα στις 19 ταινίες του διαγωνιστικού.

Τα μεγάλα βραβεία ερμηνείας απέσπασαν η Ρόουζ Μπερν και ο Άντριου Σκοτ.

Η Μπερν κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Α΄ Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «If I Had Legs, I’d Kick You» της Μέρι Μπρόνστιν -για μία μητέρα στα πρόθυρα νευρικής κρίσης- και ο Άντριου Σκοτ το Βραβείο Καλύτερου Β΄ Ρόλου για το πολυσυζητημένο «Blue Moon» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ (με πρωταγωνιστή τον Ίθαν Χοκ), όπου υποδύθηκε τον συνθέτη του Μπρόντγουεϊ, Ρίτσαρντ Ρότζερς.

Η Ρόουζ Μπερν με το Βραβείο Καλύτερου Α΄ Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «If I Had Legs I'd Kick You», Μπερλινάλε, 22 Φεβρουαρίου 2025, Βερολίνο.|Φωτογραφία: Scott A Garfitt/Invision/AP).μέσω Associated Press

Την Αργυρή Άρκτο - Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής έλαβε η δυστοπική ταινία φαντασίας του Γκάμπριελ Μασκάρο «The Blue Trail» από τη Βραζιλία, με πρωταγωνίστρια τη Ντενίζ Βάινμπεργκ, στον ρόλο μίας 77χρονης γυναίκας, η οποία αρνείται να μετακινηθεί σε μία «αποικία ηλικιωμένων», όπως έχει επιβληθεί κι αποφασίζει να κυνηγήσει τα όνειρα και τις επιθυμίες της.

Ο Γκάμπριελ Μασκάρο με το βραβείο για την ταινία του «The Blue Trail», Μπερλινάλε, 22 Φεβρουαρίου 2025, Βερολίνο. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP).

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας κέρδισε ο Κινέζος Χούο Μενγκ για το «Living the Land», που ακολουθεί μία οικογένεια φτωχών αγροτών την εποχή που η Κίνα μεταμορφώνεται σταδιακά σε παγκόσμια οικονομική δύναμη.

Την Αργυρή Άρκτο - Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής έλαβε η ταινία του Ιβάν Φαντ «The Message», ένα ασπρόμαυρο road movie με ένα κορίτσι που ισχυρίζεται ότι μπορεί να διαβάσει το μυαλό των ζώων.

Ο Ρουμάνος Ράντου Ζούντε που το 2021 κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο για το «Bad Luck Banging or Looney Porn» πήρε το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου για την τελευταία μεγάλου μήκους ταινία του «Kontinental ’25», μία ιστορία που αφηγείται την κατάσταση στη σύγχρονη Ρουμανία.

Ο Ρουμάνος σκηνοθέτης Ράντου Ζούντε. (Ronny Hartmann/Pool via Associated Press)

«Είμαι κακός σεναριογράφος, οπότε είναι πολύ αστείο που παίρνω αυτό το βραβείο», είπε ο Ζούντε, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, σχολίασε αναφερόμενος στις κρίσιμες εθνικές εκλογές της Κυριακής και στην άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία: «Ελπίζω απλώς το φεστιβάλ του επόμενου έτους να μην ανοίξει με το Triumph of the Will της Λένι Ρίφενσταλ!».

Το «The Ice Tower» της Λουσίλ Χατζιχαλίλοβιτς, μία εκδοχή της Βασίλισσας του Χιονιού του Χανκς Κρίστιαν Άντερσεν, με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Όσκαρ, Γαλλίδα σταρ, Μαριόν Κοτιγιάρ, έλαβε το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος. «Δεν νομίζω ότι οι ταινίες αλλάζουν τον κόσμο», είπε η Χατζιχαλίλοβιτς παραλαμβάνοντας το βραβείο, «αλλά νομίζω ότι οι ταινίες μας βοηθούν να ονειρευόμαστε ειδικά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Vive le cinéma!».

Το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ κέρδισε το «Holding Liat» του Μπράντον Κρέιμερ, με την ιστορία μίας ισραηλοαμερικανικής οικογένειας, η ζωή της οποίας ανατρέπεται όταν δύο από τα μέλη της καταλήγουν όμηροι της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

ΠΗΓΗ:Huffington post/The Hollywood reporter