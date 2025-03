Dot.on.the.Map Meeting Point : Οι συμμετοχές

Τα Κινηματογραφικά Σχέδια Ταινιών Μυθοπλασίας που έχουν επιλεγεί για να συμμετέχουν στο Φόρουμ Συμπαραγωγής Dot.on.the.Map Meeting Point του 6ου Dot.on.the.Map Ιndustry Days στο πλαίσιο του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ «Κινηματογραφικές Μέρες - ΚΥΠΡΟΣ 2025»

Η πλατφόρμα συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δικτύωσης Dot.on.the.Map Ιndustry Days επανέρχεται για έκτη συνεχή χρονιά στο Θέατρο Ριάλτο (10 - 12 Απριλίου 2025), στο πλαίσιο του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ «ΚινηματογραφικέςΜέρες - ΚΥΠΡΟΣ 2025» και ανακοινώνει τα κινηματογραφικά σχέδια ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους που έχουν επιλεγεί για να συμμετέχουν στο φετινό φόρουμ συμπαραγωγής, Dot.on.the.Map Meeting Point. Ομάδες παραγωγών – σκηνοθετών από χώρες της Μεσογείου θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους μέσα από τη διαδικασία pitching, με στόχο τις συνεργασίες με άλλους παραγωγούς, χρηματοδότες, sales agents, διανομείς ταινιών, εκπρόσωπους φεστιβάλ και χρηματοδοτικούς φορείς για τον κινηματογράφο. Η συμμετοχή προσφέρει ευκαιρίες για δικτύωση των παραγωγών και σκηνοθετώνκαι διασύνδεσή τους με διεθνείς επαγγελματίες του κινηματογράφου.

Τα κινηματογραφικά σχέδια που επιλέγηκαν για το 2025 είναι (με αλφαβητική

σειρά):

As a warm September, Σκηνοθέτης: Vlastimir Sudar, Παραγωγοί: Jasmina Karajlović, Karlo Kalezić, Συμπαραγωγός: Ujkan Hisaj, Εταιρεία Παραγωγής: Montenegro Max Film, Μαυροβούνιο

Boys’ Games, Σκηνοθέτρια: Κόριννα Αβρααμίδου, Παραγωγός: Άντρος Αχιλλέως, Εταιρεία Παραγωγής: A.B. Seahorse film productions Ltd., Κύπρος Holiday, Σκηνοθέτης: Wissam Charaf, Παραγωγοί: Charlotte Vincent, Katia Khazak, Συμπαραγωγοί: Marco Valerio Fusco, Pierre Sarraf, Εταιρεία Παραγωγής: AURORA FILMS, Γαλλία

I Am Afraid to Meet You Someday, Σκηνοθέτης: Khaled Mansour, Παραγωγός: Rasha Hosny, Εταιρεία Παραγωγής: The Rambos’ Productions, Αίγυπτος Jo of Montreal, Σκηνοθέτης: Ameen Nayfeh, Παραγωγός: Bassam Alasad, Εταιρεία Παραγωγής: Creative Media Solutions, Ιορδανία Last Trip, Σκηνοθέτης: Ziad Kalthoum, Παραγωγοί: Zorana Mušikić, May Odeh, Εταιρεία Παραγωγής: Mayana Films, Συρία - Γερμανία

My Name is Lily, Σκηνοθέτρια: Γιάννα Αμερικάνου, Παραγωγός: Στελάνα Κληρή, Συμπαραγωγοί: Ιωάννα Μπολομύτη, Julie Esparbes, Εταιρεία Παραγωγής: Meraki Films, Κύπρος

Shadow on the mountain, Σκηνοθέτης: Νικόλας Δημητρόπουλος, Παραγωγοί: Τάσος Κορωνάκης, Μαρίνα Δανέζη, Συμπαραγωγοί: Μαρίνος Χαραλάμπους, Eva Juel Hammerich, Εταιρεία Παραγωγής: Laika Productions, Ελλάδα

Tettix, Σκηνοθέτρια: Στέλλα Σερέφογλου, Παραγωγός: Αλέξανδρος Τιλιόπουλος, Εταιρεία Παραγωγής: Open Borders Productions, Ελλάδα

The Color Green, Σκηνοθέτρια: Paloma Zapata, Παραγωγοί: Paloma Zapata, Mila Luengo, Συμπαραγωγός: Siniša Juričić, Εταιρεία Παραγωγής: La Fábrica Naranja, Ισπανία

Tη διεθνή κριτική επιτροπή απαρτίζουν φέτος οι:

Miloš Lochman, (Παραγωγός, moloko film, Τσεχία), Katya Trichkova (Παραγωγός, Contrast Films, Boυλγαρία) και Denis Vaslin, (Παραγωγός, VOLYA Films, Oλλανδία).

Τη διαδικασία pitching που θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Ριάλτο, θα παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία παραγωγοί, εκπρόσωποι εταιρειών διανομής, φεστιβάλ κινηματογράφου και άλλοι επαγγελματίες με έντονη δραστηριότητα στην κινηματογραφική σκηνή της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Τα βραβεία που θα απονεμηθούν είναι:

Βραβείο Cyprus Film Commission – Invest Cyprus: χρηματικό βραβείο

€2,000, μια προσφορά της Επιτροπής Οπτικοακουστικής Κύπρου

Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ : χρηματικό βραβείο €2,000 – μια προσφορά του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (EΚΚΟΜΕΔ)

: χρηματικό βραβείο €2,000 – μια προσφορά του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (EΚΚΟΜΕΔ) Βραβείο P.S. Movies and Stories , συνοδεύεται από ενοικίαση εξοπλισμού €4,000*, μια προσφορά της εταιρείας P.S. Movies and Stories Cinema Equipment Rental Ltd. (*ισχύουν όροι και προϋποθέσεις)

, συνοδεύεται από ενοικίαση εξοπλισμού €4,000*, μια προσφορά της εταιρείας P.S. Movies and Stories Cinema Equipment Rental Ltd. (*ισχύουν όροι και προϋποθέσεις) Βραβείο Agora Networking, μια προσφορά της ΑΓΟΡΑΣ του 65ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (31/10 – 10/11/2024).

Το βραβείο απονέμεται στον / στην παραγωγό ενός έργου, και περιλαμβάνει δωρεάν διαπίστευση Αγοράς και 4 διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη.

Φέτος, το Dot.on.the.Map Industry Days επεκτείνει τη συνεργασία του με την πλατφόρμα Coprocity. Ως αποτέλεσμα, όλα τα κινηματογραφικά σχέδια που θα παρουσιαστούν στο φόρουμ συμπαραγωγής, διεκδικούν το βραβείο Coprocity Development Award χρηματικής αξίας €3,500 που προσφέρεται ετησίως σε συνεργασία με το Cineuropa.

Η διοργάνωση θα ανοίξει επίσημα την Παρασκευή, 11 Απριλίου, 2025 στις 10:30π.μ., με τη διαδικασία pitching στο Θέατρο Ριάλτο και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν αποκλειστικά οι διαπιστευμένοι επαγγελματίες του κινηματογράφου. Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες επαγγελματίες μπορούν να αιτηθούν για διαπίστευση μέχρι την Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025.

Αιτήσεις για διαπιστεύσεις από επαγγελματίες του κινηματογράφου γίνονται δεκτές στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://access.cyprusfilmdays.com

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.cyprusfilmdays.com/industry/dot-accreditations/

Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Dot.on.the.Map Industry Days βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα: dot.cyprusfilmdays.com

Για πληροφορίες επικοινωνείτε στο dotonthemap@cyprusfilmdays.com

Η δράση Dot.on.the.Map Industry Days αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για δικτύωση των Κυπρίων παραγωγών και σκηνοθετών και διασύνδεσή τους με σημαντικούς διεθνείς επαγγελματίες του κινηματογράφου.