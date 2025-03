«Nine Little Indians»: Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ σε παραγωγή Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται στο φως και αποκαλύπτει τις κακοποιήσεις που υπέστησαν παιδιά ιθαγενών Αμερικανών σε ένα οικοτροφείο στις ΗΠΑ. Η παραγωγή του «Nine Little Indians», ωστόσο, ενισχύεται με τη συμμετοχή του διάσημου ηθοποιού Λεονάρντο Ντι Κάπριο και της εταιρείας του, Appian Way.

Η πλοκή

Το πρότζεκτ της Σάνον Κρινγκ αφηγείται τη συγκλονιστική ιστορία των εννέα αδελφών Charbonneau και των συμμαθητών τους οι οποίοι υπέστησαν κακοποίηση στο σχολείο της ινδιάνικης ιεραποστολής του Αγίου Παύλου, στο Marty της Νότιας Ντακότα καθώς και την πολύχρονη νομική μάχη τους κατά της Καθολικής Εκκλησίας.

Οι αποκαλύψεις είναι σοκαριστικές: βιασμοί, σωματική και ψυχολογική βία ακόμη και θάνατοι παιδιών. Η ταινία καταγράφει μαρτυρίες επιζώντων και συνεντεύξεις με πρώην καλόγριες και τον ηγούμενο του σχολείου, σύμφωνα με το Deadline.

Η κινηματογραφίστρια γνωστή κυρίως για το ντοκιμαντέρ «End Of The Line: The Women Of Standing Rock», στράφηκε για πρώτη φορά στην ιστορία το 2016, όταν μέλη της κοινότητας την κάλεσαν να καταγράψει τον εντοπισμό λειψάνων αγνοούμενων παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών στο χώρο του σχολείου.

Οι συντελεστές

Ο συγγραφέας Τόνι Ρόμπινς συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τον Ντι Κάπριο, την Τζένιφερ Ντέιβισον και τον Βόλφγκανγκ Νόπφλερ, μεταξύ άλλων. Η πρόεδρος του τμήματος παραγωγών της Appian Way, Τζένιφερ Ντέιβισον δήλωσε:

«Ελπίζουμε το ντοκιμαντέρ αυτό να είναι ένας φόρος τιμής στα παιδιά που επέζησαν και σε εκείνους που τραγικά έχασαν τη ζωή τους στα χέρια των ανθρώπων που υποτίθεται ότι έπρεπε να τους προστατεύουν».