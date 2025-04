Προβολή του δημιουργικού ντοκιμαντέρ «Το Συμβούλιο Όλων των Υπάρξεων»

Το ντοκιμαντέρ μεσαίου μήκους του Γιάννη Χρηστίδη στηλιτεύει την νόρμα της ανθρώπινης συμπεριφοράς απέναντι στα μη-ανθρώπινα όντα

Η Auralab Films και το EMPACT παρουσιάζουν το δημιουργικό ντοκιμαντέρ «Το Συμβούλιο Όλων των Υπάρξεων». Η νέα ταινία μεσαίου μήκους του Γιάννη Χρηστίδη, χρησιμοποιώντας κυπριακά τοπία, τεχνητή νοημοσύνη, και στοιχεία μυθοπλασίας, παρουσιάζει μια δυστοπική, σκωπτική ματιά στις ύστατες προσπάθειες ανθρώπων, ζώων και φυτών, να μάθουν να «σκέφτονται σαν βουνό», για να σωθεί ο πλανήτης, έστω και την τελευταία στιγμή. Μέσω μιας ποιητικής μορφής παρατήρησης, η ταινία στηλιτεύει την νόρμα της ανθρώπινης συμπεριφοράς απέναντι στα μη-ανθρώπινα όντα, ενώ επιχειρεί ένα σχόλιο και για την ευθύνη των καλλιτεχνών.

Βασικοί Συντελεστές Ταινίας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νικόλας Καρατζάς | Μοντάζ: Ιωάννα Πογιαντζή | AI Artist: Κυριάκος Κουσουλίδης | Line Producer: Άντρια Ζαχαρίου | Set Design: Μικαέλλα Σωκράτους | Μίξη ήχου & Sound Design: Χρίστος Κυριακούλλης | Μουσική: Μάνος Μαθιουδάκης | Μίξη Μουσικής: Ανδρέας Ροδοσθένους | Color Grading: Μάριος Στυλιανού | Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιάννης Χρηστίδης

Το ντοκιμαντέρ θα προλογίσει η Αν. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Τέχνης Έφη Κυπριανίδου, συντονίστρια του προγράμματος EMPACT. Θα ακολουθήσει ζωντανή πειραματική συναυλία, με επεξεργασμένο οπτικό υλικό από τα γυρίσματα της ταινίας.

20:30 Προβολή Ντοκιμαντέρ: The Council of All Beings

(Παρουσία του σκηνοθέτη & σύντομο Q&A)

21:30 The Council of AI Beings: Live Concert + Interactive Visuals

Θοδωρής Κούρος - τύμπανα

Κυριάκος Κουσουλίδης - video/programming

Μάνος Μαθιουδάκης - κιθάρα

Δημήτρης Σάββα - objects & electronics

Γιάννης Χρηστίδης - μπάσο & electronics

**Τετάρτη 2 Απριλίου, Θέατρο Συνεργείο, Λεμεσός, Πέμπτη 3 Απριλίου, Θέατρο Πόλης NiMAC, Λευκωσία.Είσοδος Ελεύθερη - Κράτηση θέσεων εδώ

Η ταινία γυρίστηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου "EMPACT", που συντόνισε το Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, την περίοδο 2022-2024.

Υποστηρικτές: +εργείο, Κέντρο Αριστείας CYENS