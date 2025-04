CFD 2025 | Φεστιβαλικό ξεκίνημα με ανατροπές, ποπ κορν και «Βαθκειά Αγάπη»

Με μια ανατρεπτική τελετή που μάς καλεί να γίνουμε μάρτυρες της δικής μας ενδυνάμωσης ξεκινά το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος 2025.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Βαθκειά Αγάπη, η περσόνα της πολυσχιδούς καλλιτέχνιδας Κοραλλίας Στεργίδου, που εισάγει το κοινό σε μια εμπειρία όπου η ποπ αισθητική συναντά τη βαθύτερη αναζήτηση του παιδιού μέσα μας.

Την έναρξη θα κηρύξει την Παρασκευή 4 Απριλίου στις 8μ.μ. στο Θέατρο Ριάλτο η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου.

Με το δρώμενο υπό τον τίτλο «Deep Love Sales: Pops Of Time» η Κοραλλία Στεργίδου αναλαμβάνει να μας ταξιδέψει μέσα από τον χρόνο και τη φαντασία, ώστε να γιορτάσουμε το ίδιο το ταξίδι της δημιουργίας.

Συνδυάζοντας στοιχεία από την ποπ κουλτούρα, τη μυθοπλασία και τη μαρτυρία, το φετινό εναρκτήριο τελετουργικό ανατρέπει τις συμβάσεις και φωτίζει με χιούμορ και ευαισθησία τις αγωνίες της σύγχρονης εποχής. Υπόσχεται να παρασύρει το κοινό σε μια εμπειρία γεμάτη ρυθμό και ανατροπές, προτείνοντας έναν νέο τρόπο να βλέπουμε τον εαυτό μας: ως πρωταγωνιστές μιας ιστορίας ενδυνάμωσης και μεταμόρφωσης.

Τη διεύθυνση και υλοποίηση της παραγωγής υπογράφει η Sofia Zlata Shestakovskaya, τη δραματουργία και την επιμέλεια των κειμένων ο Ευαγόρας Bανέζης, τη μεταπαραγωγή ήχου η Αντωνία Κάττου, τις τρισδιάστατες εικόνες ο Κλεάνθης Ρούσσος και την οπτικογράφηση ο Νικόλας Καρατζάς.

Της τελετής έναρξης θα ακολουθήσει η προβολή του επίκαιρου φιλμ του Κύπριου σκηνοθέτη Αιμίλιου Αβραάμ «Σμαράγδα» με θέμα την αυτογνωσία, τη συντροφικότητα και τις κοινωνικές προσδοκίες, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tallinn Black Nights.

Μετά και την προβολή της πρώτης ταινίας της φετινής διοργάνωσης, ακολουθεί σε εορταστικό κλίμα το καθιερωμένο πάρτι (στο πάρκινγκ ΣΕΚ, πίσω από το Ριάλτο) με τους Dj Matox & Memo. Το παρών θα δώσουν επίσημοι προσκεκλημένοι, τα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής, μέλη της κινηματογραφικής κοινότητας, εκπρόσωποι των διοργανωτών (του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Θεάτρου Ριάλτο), των χορηγών και φυσικά το πιστό κοινό του φεστιβάλ.

Στο Ζήνα Πάλας, η κινηματογραφική πανδαισία ξεκινά το Σάββατο 5 Απριλίου στις 4μ.μ. με το ατίθασο και ωμό road movie «Wild at Heart», στο πλαίσιο του αφιερώματος στον David Lynch. Ακολουθεί το γαλλικό κοινωνικό δράμα του Boris Lojkine «Souleymane‘s Story», για να πάρει σειρά η προβολή της ταινίας «Σμαράγδα» του Αιμίλιου Αβραάμ στην πρωτεύουσα. Το σαββατόβραδο, μετά τις προβολές, λαμβάνει χώρα στον προαύλιο χώρο του Ζήνα το πάρτι έναρξης με δρώμενο από τη γνώριμη κολεκτίβα From Berlin With Love, που είχε εντυπωσιάσει πέρσι το κοινό με την πρότασή της.

Μόνο για το πρώτο σαββατοκύριακο, το πρόγραμμα προβολών περιλαμβάνει συνολικά έντεκα (11) ταινίες στη Λεμεσό - ανάμεσα στις οποίες και πέντε (5) του Τμήματος του Φεστιβάλ που απευθύνεται σε Παιδιά και Νεαρά Άτομα - και άλλες εννιά (9) στη Λευκωσία.

* Το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα cyprusfilmdays.com.

Γενικές πληροφορίες Φεστιβάλ:

€5 ανά προβολή | €30 κάρτα διαρκείας (για όλες τις προβολές του Φεστιβάλ)

Δωρεάν για φοιτητές με την παρουσίαση της φοιτητικής κάρτας

Δωρεάν για μαθητές, στο παιδικό πρόγραμμα

Δωρεάν για κατόχους κάρτας ΑΜΕΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ: 25343919 (για το Θέατρο Ριάλτο) και 99517910 (για το Ζήνα Πάλας)

Όλες οι προβολές, πέραν του παιδικού προγράμματος, είναι για άτομα άνω των 18.

Όλες οι ταινίες θα προβάλλονται στους πρωτότυπους διαλόγους με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Το κυπριακό διαγωνιστικό θα προβάλλεται και με τουρκικούς υπότιτλους.

Για περισσότερες πληροφορίες: Θέατρο Ριάλτο 77 77 77 45

www.cyprusfilmdays.com