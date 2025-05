Κυπροφωνία 4: Συναυλία γκαλά νέων μαέστρων στο θέατρο Παλλάς

Δημοσιεύθηκε 25.04.2025

Η συναυλία γκαλά νέων μαέστρων - Κυπροφωνία 4 αποτελεί το αποκορύφωμα του Διεθνούς Σεμιναρίου Διεύθυνσης Ορχήστρας με τον μαέστρο Charles Olivieri-Munroe, που διοργανώνει η Fortepiano Ltd με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.

Στη συναυλία, επτά νεαροί φιλόδοξοι μαέστροι από όλον τον κόσμο θα διευθύνουν την Ορχήστρα σε μερικά από τα πιο εμπνευσμένα συμφωνικά έργα που γράφτηκαν ποτέ! Ζήστε τις ερμηνείες τους και γιορτάστε το ταλέντο της νέας γενιάς μαέστρων σε ένα ελκυστικό πρόγραμμα με έργα Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Rossini και Prokofiev!

Για πέντε μέρες πριν από τη συναυλία, οι νεαροί μαέστροι θα λάβουν καθοδήγηση στη διεύθυνση των έργων αυτών στο πλαίσιο του Διεθνούς Σεμιναρίου Διεύθυνσης από τον διεθνώς καταξιωμένο μαέστρο και εκπαιδευτή διεύθυνσης ορχήστρας Charles Olivieri-Munroe. O μαέστρος Olivieri-Munroe προσκαλείται συχνά ως εκπαιδευτής σεμιναρίων ορχηστρικής διεύθυνσης στην Τσεχία.

Ludwig van Beethoven: Συμφωνία αρ. 3 σε Μι ύφεση μείζονα, έργο 55 «Ηρωική»

Sergei Prokofiev: Συμφωνία αρ. 1 σε Ρε μείζονα, έργο 25 «Κλασσική»

Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo, K. 366: Εισαγωγή

Felix Mendelssohn: Εισαγωγή Εβρίδες, έργο 26

Gioachino Rossini: Il signor Bruschino: Εισαγωγή

Διευθύνουν οι νεαροί μαέστροι – συμμετέχοντες στο σεμινάριο:

Sebastián Jiménez (Koλομβία)

Ana Belen Herrezuelo (Iσπανία)

Karim Said (Ιορδανία/ Ηνωμένο Βασίλειο)

Iverson Eliopoulos (ΗΠΑ)

Vera Volchansky (ΗΠΑ)

Michel Galante (ΗΠΑ)

Matteo Roversi (Γαλλία/ Ιταλία))

Charles Olivieri-Munroe Εκπαιδευτής Σεμιναρίου

Συνδιοργάνωση: Fortepiano Ltd & Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

SEBASTIAN JIMENEZ (Κολομβία)

Ο Κολομβιανός μαέστρος Sebastián Jiménez εργάζεται ως βοηθός μαέστρος στη Συμφωνική Ορχήστρα του Πανεπιστημίου του Ουσκόνσιν-Μάντισον ενώ παράλληλα κάνει διδακτορικό στη Διεύθυνση Ορχήστρας. Κατείχε σημαντικές θέσεις στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Φλώριδας και σπούδασε διεύθυνση και πιάνο στην Μπογκοτά της Κολομβίας.

Τακτικός συνεργάτης του Andrés Orozco-Estrada, ο Jiménez εργάστηκε σε πρότζεκτ σημαντικών ορχηστρών όπως οι Συμφωνικές Ορχήστρες του Σικάγκο και της Βοστώνης. Έχει διευθύνει σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Λατινική Αμερική και υπήρξε συνεργάτης μαέστρος της Ορχήστρας Δωματίου του Ουισκόνσιν για το 2024. Η δραστηριότητα του στον τομέα της όπερας περιλαμβάνει παραγωγές στις ΗΠΑ, Κολομβία και Ολλανδία.

Κέρδισε Τρίτο Βραβείο στον Πρώτο Εθνικό Διαγωνισμό Διεύθυνσης Ορχήστρας της Κολομβίας και έχει πάθος για τη μουσική εκπαίδευση, ενώ αυτή την περίοδο συνεργάζεται με τη Συμφωνική του Μάντισον και διδάσκει Ιταλικά στο Πανεπιστήμιο του Ουσκόνσιν-Μάντισον.

ANA BELEN HERREZUELO (Iσπανία)

H Anna Belen Herrezuel είναι κάτοχος MMA στη Μουσική Διεύθυνση (UNIR) και Πτυχίου και Μεταπτυχιακού στο Πιάνο και Μουσική Δωματίου (ConservatorioSuperior de Musica del Liceo της Βαρκελώνης και ´Ecole Normale de MusiqueAlfred Cortot του Παρισιού). Έχει επίσης ολοκληρώσει το Extension course στη Μουσική Διεύθυνση του Juilliard School of Music.

Έχει διευθύνει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Μαδρίτης, την Ορχήστρα Costa Atlanticaτου Πόρτο, τη Sinfonietta της Σόφιας, την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα Λιθουανίας, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ντουμπρόβνικ, τη Sinfonia του Τόκυο και την Ορχήστρα Μετροπόλιταν του Ελσίνκι.

KARIM SAID (Ιορδανία / Ηνωμένο Βασίλειο)

Βραβευμένος πιανίστας, μαέστρος και συνθέτης, ο Karim είναι γνωστός για την ερευνητική και δημιουργική του προσέγγιση στα προγράμματα που παρουσιάζει. Το πάθος του για ποικιλομορφία αντικατοπτρίζεται στις ηχογραφήσεις 'Echoes from an Empire’, ‘Legacy’ και την πρόσφατη ‘Beethoven, Webern, Schoenberg, Mozart’ (2024, Rubicon Classics), που έχουν λάβει πολύ καλές κριτικές.

Έχει παρουσιαστεί σε μερικές από τις πιο φημισμένες αίθουσες στον κόσμο δίνοντας ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου. Αυτή η πορεία κατέστη δυνατή σε μεγάλο βαθμό χάριν στη σχέση του με τον Daniel Barenboim, ο οποίος όταν πρωτοάκουσε τον Karim στην ηλικία των δέκα ετών είπε για αυτόν: «αυτά που δεν μαθαίνονται, τα γνωρίζει ήδη».

Είναι ιδρυτής και κύριος μαέστρος της Ορχήστρας Δωματίου του Αμμάν, ενώ έχει διοριστεί επίσης Διευθυντής Μουσικής στο νέο Ινστιτούτο Παραστατικών Τεχνών του Αμμάν στην Ιορδανία - και τα δύο πρωτοβουλίες του Bank al Etihad Foundation.

O Karim Said είναι Associate της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής του Λονδίνου.

IVERSON ELIOPOULOS (ΗΠΑ)

Ο Iverson Eliopoulos είναι μαέστρος και βιολοντσελίστας από τη Βοστώνη της Μασαχουσέτης. Έχει πάθος με την ορχηστρική μουσική και έχει παρουσιαστεί ως βιολοντσελίστας με διάφορες ορχήστρες, σύνολα μουσικής δωματίου, καθώς και σε καλοκαιρινά φεστιβάλ.

Δραστηριοποιείται επίσης ως αντζέντης ορχηστρών και έχει εργαστεί σε διοικητικά καθήκοντα για τη Φιλαρμονική της Βοστώνης, το New England Conservatory και το Φεστιβάλ Μουσικής του Άσπεν, ανάμεσα σε άλλα.

Αυτή τη στιγμή είναι ο Διευθυντής Προγράμματος του Round Top Festival Instituteστο Τέξας, όπου είναι υπεύθυνος για όλο τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό και τη διοργάνωση. Ο Iverson είναι κάτοχος Masters στη Διεύθυνση από το New England Conservatory of Music.

VERA VOLCHANSKY (ΗΠΑ)

Λαμβάνοντας επαίνους για το «άψογο της γούστο» ως μαέστρος, η Vera Volchansky είναι Μαέστρος στο Πανεπιστήμιο της Μίλλερσβιλ. Έχει διευθύνει σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Ασία και Ρωσία, και επιλέγηκε για το πρόγραμμα του Hart Institute for Women Conductors όπου είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με την Όπερα του Ντάλλας.

Σημαντικές εμφανίσεις περιλαμβάνουν το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου του Μεξικού και συναυλίες σε Βουλγαρία και Βιέννη. Έχει συνεργαστεί με τον βραβευμένο με Grammy οργανίστα Paul Jacobs και φημισμένους σολίστ όπως Zuill Bailey και AwadaginPratt.

H Volchansky σπούδασε στο Eastman και εκπαιδεύτηκε από τον David Zinman στο Φεστιβάλ του Άσπεν, ενώ είναι υπότροφος Fulbright και φιναλίστ του American Prize.

Παρουσιάζεται επίσης ως βιολίστρια, όπως ως σολίστ στο Διπλό Κοντσέρτο του Bach με τον πατέρα της. Είναι Αμερικανίδα υπήκοος και παραμένει δραστήρια τόσο ως εκτελεστής όσο και ως παιδαγωγός.

MICHEL GALANTE (ΗΠΑ)

Συνθέτης και μαέστρος, ο Michel Galante είναι ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής τουArgento New Music Project. Προωθώντας τη σύγχρονη μουσική, πρόσφατα έχει επεκταθεί στο σύγχρονο ορχηστρικό ρεπερτόριο, διευθύνοντας σύνολα όπως η Συμφωνική Fort Worth, Φιλαρμονική Janáček και Συμφωνική της Αγίας Πετρούπολης. Έχει διευθύνει πάνω από 100 παγκόσμιες πρεμιέρες, περιλαμβανομένων έργων Boulez, Haas, Lachenmann, και Murail, η ηχογράφηση του οποίου κέρδισε το Geijutsu Record Academy Award.

Πέραν από τις εξαιρετικές κριτικές που λαμβάνει σε The Financial Times και New YorkTimes για το ερμηνευτικό βάθος και την ακρίβεια του ως μαέστρος, ο Galante συνθέτει ακατάπαυστα. Είναι κάτοχος DMA από το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια και παραλήπτης Fulbright, Mellon, και Hertz fellowships. Είναι ιδρυτικό μέλος του Moving Sounds Festival, το οποίο γεφυρώνει τη σύγχρονη μουσική με άλλα είδη τέχνης, και παρουσιάζει συνθέτες από όλο τον κόσμο στο Αμερικανικό κοινό.

MATTEO ROVERSI (Γαλλία/ Iταλία)

Γεννημένος στο Παρίσι το 1994, ο Matteo Roversi ξεκίνησε μαθήματα πιάνου και κιθάρας από μικρή ηλικία αλλά αφοσιώθηκε σε μουσικές σπουδές αρκετά αργότερα. Αφού απέκτησε το απολυτήριό του στην επιστήμη και τα μαθηματικά το 2012, στη συνέχεια σπούδασε φιλοσοφία και ποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αμερική.

Επιστρέφοντας στη Γαλλία με σκοπό να επικεντρωθεί στην αρχαία λογοτεχνία, ανακάλυψε ξανά τη μουσική και ξεκίνησε μαθήματα σύνθεσης στην Schola Cantorum του Παρισιού και μαθήματα πιάνου με την Alenskaïa του Κονσερβατορίου της Μόσχας. Κατόπιν προτροπής να ξεκινήσει μαθήματα διεύθυνσης, μελέτησε πλάι στον A. McDonnell και τώρα φοιτά στην τάξη του P.-M. Durand στο Κονσερβατόριο του Παρισιού. Ο Rovesi έχει συμμετάσχει σε διεθνή σεμινάρια με τους Johannes Wildner, LuisClemente, Ricardo Frizza, και Colin Metters.

CHARLES OLIVIERI-MUNROE, Εκπαιδευτής Σεμιναρίου Διεύθυνσης

Ο Charles Olivieri-Munroe συγκαταλέγεται σήμερα ανάμεσα στους πιο διακεκριμένους και πολυταξιδεμένους μαέστρους. Έχει διευθύνει σπουδαίες ορχήστρες σε όλο τον κόσμο όπως: Φιλαρμονική του Ισραήλ, Συμφωνική του Μοντρεάλ, Συμφωνική του Τορόντο, Συμφωνική του Σίδνεϋ, Ορχήστρα DSO Βερολίνου, Συμφωνική του Μονάχου, Συμφωνική της Ραδιοφωνίας της Δανίας, Φιλαρμονική της Τσεχίας, Φιλαρμονική Αγ. Πετρούπολης, Φιλαρμονική της Βαρσοβίας, Εθνική Φιλαρμονική της Ουγγαρίας και πολλές άλλες. Δραστηριοποιείται επίσης στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, όπου διευθύνει συχνά συναυλίες σε Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα, Βιετνάμ και Ταïλάνδη.

Ο Charles Olivieri-Munroe έχει συνεργαστεί με διεθνούς εμβέλειας καλλιτέχνες όπως οι Angela Gheorghiu, Krystian Zimerman, Joshua Bell, Maxim Vengerov, Sol Gabetta, JosephSuk, Mischa Maisky, Shlomo Mintz, Ivan Moravec, Gabriela Beňačková και Joseph Calleja, Ramon Vargas, ανάμεσα σε άλλους.

Εξίσου περιζήτητος και στον τομέα της όπερας, έκανε το ντεμπούτο του το 2001 διευθύνοντας Falstaff στην όπερα του Βερολίνου. Από τότε, έχει διευθύνει παραγωγές όπως Don Giovanni στο Μιλάνο, Evgeny Onegin στην Alte-Oper Φρανκφούρτης, Aida στο Φεστιβάλ Lago di Como, The Rake’s Progress στη Βαρσοβία, Il barbieri di Siviglia στο Θέατρο Όπερας του Πόζναν, καθώς και παραγωγές στην Όπερα του Σίδνεï, το Teatro Fenice στη Βενετία και στο Άμστερνταμ. Το 2023 διηύθυνε την Όπερα του Χονγκ Κόνγκ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 20-χρονά της. Σημαντική συνεισφορά του αποτελεί η δημιουργία της πρώτης οπερατικής σουίτας της όπερας του Robert Schumann Genoveva μετά από παραστάσεις της όπερας στο Εθνικό Θέατρο Πράγας.

Γεννημένος στη Μάλτα, ο Charles Olivieri Munroe μεγάλωσε στον Καναδά όπου σπούδασε πιάνο στο Βασιλικό Κονσερβατόριο Μουσικής και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Μετά την αποφοίτησή του το 1992, κέρδισε τρεις κρατικές υποτροφίες του Οντάριο για να σπουδάσει με τον Otakar Trhlik στη Ακαδημία Μουσικής Janáček στο Μπρνο. Έχει επίσης μελετήσει με σπουδαίους μαέστρους όπως οι Jiří Bělohlávek και James DePriest, καθώς και με τους YuriTemirkanov, Myung Whun Chung και Ilja Musin στο πλαίσιο δύο καλοκαιρινών σεμιναρίων στην Accademia MusicaleChigiana της Σιένα.

Η διεθνής του καριέρα ξεκίνησε μετά από σειρά βραβείων σε διεθνείς διαγωνισμούς, με αποκορύφωμα το Πρώτο Βραβείο στον Διαγωνισμό Διεύθυνσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής «Άνοιξη» Πράγας το 2000.

Ο Charles Olivieri-Munroe είναι Επίτιμος Κύριος Μαέστρος της Φιλαρμονικής της Βορείου Τσεχίας, της οποίας υπήρξε Κύριος Μαέστρος από το 1997 μέχρι το 2014. Ταυτόχρονα, είναι Κύριος Φιλοξενούμενος Μαέστρος της Φιλαρμονικής της Θουριγγίας στη Γερμανία και Resident Conductor του Round Top Festival Institute του Τέξας, το φεστιβάλ με τη μακρύτερη ιστορία στο είδος του στις ΗΠΑ. Από το 2015 που έκανε το ντεμπούτο του στην Μπανγκόκ με τον φημισμένο πιανίστα Krystian Zimerman, είναι τακτικός φιλοξενούμενος μαέστρος της Βασιλικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Μπανγκόκ.

Διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κρακοβίας στο διάστημα 2015-2021, Κύριος Μαέστρος της Φιλαρμονικής Südwestfalen στη Γερμανία (2011-2018) καθώς και Κύριος Μαέστρος του Φεστιβάλ ‘Crested Butte’ του Κολοράντο (2008), Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Inter-Regionales στη Γερμανία (2008) και Κύριος Μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας στην Μπρατισλάβα (2001-2004).

Ο Charles Olivieri Munroe χαίρει αναγνώρισης ως ειδικός στην ερμηνεία έργων Dvořák, Smetana, Janáček, Martinů καθώς και του ευρύτερου σλαβικού ρεπερτορίου. Έχει ηχογραφήσει για τις Sony, RCA Red Seal, Naxos, SMS Classicalκαι Naïve Records.

Από το 2022 ο Charles διαμένει στην Κύπρο, όπου προωθεί με πάθος τη μουσική ζωή και πολιτισμό τόσο στο νησί όσο και στο εξωτερικό, μέσω των συνεργασιών του με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

The New York Times - «Ένας φυσικά χαρισματούχος μαέστρος»

Toronto Star – «Υπό τη διεύθυνσή του, οι μουσικοί της Συμφωνικής του Τορόντο επέδειξαν τέτοιο επίπεδο ενέργειας που, προσωπικά, ελπίζω να τον προσκαλέσουν ξανά και ξανά. »

Πληροφορίες

Κυπροφωνία 4 | Συναυλία γκαλά νέων μαέστρων

Ημερομηνία: Παρασκευή 9 Μαΐου 2025

Ώρα: 20:30

Θέατρο: Παλλάς, Πύλη Πάφου,Λευκωσία

Τιμές εισιτηρίων:

Ζώνη Α: €18 / €14 (μειωμένο)

Ζώνη Β: €13 / €10 (μειωμένο)

Προπώληση εισιτηρίων:

Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου (Γωνία Ρηγαίνης και Αρσινόης, 1010 Λευκωσία, 22 410181):

Aπό την ιστοσελίδα cyso.interticket.com και 1,5 ώρα πριν την έναρξη.

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνες και πενταμελείς οικογένειες με παρουσίαση ταυτότητας. Δωρέαν είσοδος σε άτομα με αναπηρίες.

