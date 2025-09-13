Πέθανε ο συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου Τάσος Γουδέλης - Το πλούσιο έργο και η Αντίσταση

«Ήταν ένας από τους Έλληνες κριτικούς που έκαναν το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη, δηλαδή στη σκηνοθεσία».

Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου, Τάσος Γουδέλης την Παρασκευή (12/9) αφήνοντας πίσω του μία σημαντική θεωρητική παρακαταθήκη στον κόσμο των γραμμάτων και των τεχνών.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν με αναρτήσεις του στο Facebook ο στενός του συνεργάτης και ποιητής Κώστας Μαυρουδής και ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος.

Ο Κώστας Μαυρουδής ανάρτησε μία φωτογραφία του Τάσου Γουδέλη, συνοδεύοντάς την με την ημερομηνία γέννησής του και του θανάτου του.

«Από τους Έλληνες κριτικούς που έκαναν το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη»

Στην ανάρτησή του, ο Άκης Καπράνος γράφει πως ο Τάσος Γουδέλης «αφήνει πίσω του μια διόλου ευκαταφρόνητη συνεισφορά στην γραμματική του μεταπολιτευτικού κριτικού λόγου (οι μελέτες του για τους Ταβιάνι, τον Γουέλς, τον Κουροσάβα και άλλους), αλλά και ένα πλούσιο συγγραφικό έργο με πολλές συλλογές διηγημάτων (αναμεσά τους: Αρπακτικά - 1990, Πρωινή επίσκεψη - 1993, Σκιές γυναικών - 1996), και ένα μυθιστόρημα (Οικογενειακές ιστορίες - 2006)».

«Ήταν ένας από τους Έλληνες κριτικούς που έκαναν το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη, δηλαδή στη σκηνοθεσία» γράφει.

«Το 2007 γύρισε μαζί με τον γιο του Βασίλη τη μικρού μήκους ταινία 'Ο δολοφόνος της λεωφόρου' ενώ μια χρονιά αργότερα σκηνοθέτησε τη 'Συνάντηση', βασισμένος πάντα σε δικά του διηγήματα. Η τελευταία είχε αποσπάσει τιμητική διάκριση στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, για «την πρωτότυπη και σύγχρονη κινηματογράφηση και τη νέα ματιά στην κινηματογραφική γλώσσα».

«Πριν απ' όλα όμως, είχε διακριθεί για την αντιστασιακή του δράση την περίοδο της επταετίας» όπως σημειώνει, για να συμπληρώσει πως «θα μου λείψουν οι συναντήσεις στον Καπετάν Μιχάλη, Τάσο».

Τα θεωρητικά βιβλία για τον κινηματογράφο και η παραγωγή εκπομπών

Ο Τάσος Γουδέλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Από το 1982 συνεργαζόταν με τον Κώστα Μαυρουδή στην έκδοση του λογοτεχνικού περιοδικού «Το δέντρο».

Είχε γράψει θεωρητικά βιβλία για τον κινηματογράφο και είχε διδάξει Ιστορία Κινηματογράφου και τεχνική σεναρίου σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπήρξε παραγωγός και συνεργάτης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών για τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία, ενώ συνεργάστηκε με το ένθετο «Βιβλιοθήκη» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» ως κριτικός ξένης, κυρίως, λογοτεχνίας.

