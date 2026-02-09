Η αφίσα του Cyprus Film Days 2026:«Elegant gaze» μέσα από τον κόσμο των Χατζηαδάμου και Χαρίτου

Δημοσιεύθηκε 09.02.2026 09:00

Από το έργο του εικαστικού καλλιτέχνη Σέργη Χατζηαδάμου, αντλεί έμπνευση η φετινή αφίσα του Cyprus Film Days [CFD], η οποία φιλοτεχνήθηκε από τον Φίλιππο Βασιλειάδη. Το έργο, «Elegant Gaze», δηλαδή η αφίσα του φεστιβάλ, προκύπτει από τον εύθραυστο κόσμο γυάλινων αρνητικών ηλικίας ενός αιώνα και το αρχείο του Κύπριου φωτογράφου Σπύρου Χαρίτου.

Μέσα από αυτό το αρχείο αναδύεται το πορτρέτο μιας νεαρής γυναίκας: ένα και μόνο μάτι, σωζόμενο, φέρει ολόκληρο το βάρος της παρουσίας. Το στόμα της καλύπτεται απαλά από ένα απροσδόκητο χέρι, ενώ πίσω της η αχνή σιλουέτα ενός άνδρα με κοστούμι εμφανίζεται και χάνεται στα όρια της αναγνώρισης.

Κάπως έτσι, η εικόνα ξεδιπλώνεται σαν καρέ από μια άγραφη ταινία - οικεία, ονειρική, μετέωρη ανάμεσα στη διαύγεια και τη διάλυση. Ό,τι έχει διαγράψει ο χρόνος μετατρέπεται σε πεδίο φαντασίας, προσκαλώντας τον θεατή να διαβάσει το συναίσθημα μέσα από τα αποσπάσματα.

Στο «Elegant Gaze», η μνήμη γίνεται κινηματογραφική. Η εικόνα αιωρείται, επιμένει, αναζητά, όπως ακριβώς και ο κινηματογράφος, που συλλαμβάνει πρόσωπα, χειρονομίες και στιγμές προτού χαθούν. Είναι μια ήσυχη πρόσκληση να κοιτάξουμε πιο βαθιά, να αναγνωρίσουμε την ανθρωπιά στο ανολοκλήρωτο και να τιμήσουμε ιστορίες που επιβιώνουν όχι μέσα από την τελειότητα, αλλά μέσα από τα εύθραυστα ίχνη που ο χρόνος επέτρεψε να παραμείνουν.

Το Cyprus Film Days 2026, λοιπόν, γιορτάζει την αντίσταση που επιδεικνύει κάθε ζωντανό ον. Σε μια εποχή όπου οι προσομοιώσεις απειλούν να υποκαταστήσουν την πραγματικότητα και οι μηχανές μιμούνται τη νοημοσύνη, το φεστιβάλ στρέφει το βλέμμα του στο σώμα και την ψυχή, στο συναίσθημα και τη συνείδηση, στα στοιχεία δηλαδή που συγκροτούν τη ζωή. Εκεί ακριβώς όπου ο κινηματογράφος, στην πιο ουσιαστική του μορφή, επιτυγχάνει μια μοναδική ένταση.

Αν το φετινό πρόγραμμα υμνεί την επιμονή της ζωής απέναντι στη διαγραφή, η νέα οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ δίνει σε αυτή την ιδέα απτή και ορατή μορφή.

[Η 24η διοργάνωση του Cyprus Film Days θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 25 Απριλίου 2026 στο Θέατρο Ριάλτο και στο Zena Palace. Για περισσότερες πληροφορίες: Θέατρο Ριάλτο 77 77 77 45 / www.cyprusfilmdays.com / Facebook & Instagram: Cyprus Film Days International Festival].