Οι νικητές των βραβείων Όσκαρ 2026 - Αναλυτικά η λίστα (βίντεο)

Δημοσιεύθηκε 16.03.2026 06:30

Η φετινή απονομή των Όσκαρ ανέδειξε το "Sentimental Value" και το "One Battle After Another" ως τους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς, με την Renate Reinsve να κερδίζει το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου και την ταινία να κατακτά την κορυφαία διάκριση της Καλύτερης Ταινίας.

Το θρίλερ «One Battle After Another» κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ταινίας στα Όσκαρ 2026, θριαμβεύοντας στη λαμπερή βραδιά που οργάνωσε η αμερικανική ακαδημία κινηματογράφου, με συνολικά έξι αγαλματίδια, ανάμεσά τους αυτό για την καλύτερη σκηνοθεσία, που έλαβε ο Πολ Τόμας Άντερσον.

Επικράτησε του φιλμ «Αμαρτωλοί» - της κυριότερης αντίπαλης υποψηφιότητας, που... περιορίστηκε σε τέσσερα βραβεία Όσκαρ -, καθώς και άλλων τριών που εξήρε η κριτική, των Marty Supreme, «Άμνετ» και «Μυστικός πράκτορας».

Στην Τζέσι Μπάκλεϊ το βραβείου α' γυναικείου ρόλου

Η Ιρλανδή Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε το βραβείο Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, για την ενσάρκωση της μητέρας την οποία στοιχειώνει ο θάνατός του γιου της στην ταινία «Άμνετ».

Στην τραγωδία αυτή, εμπνευσμένη από τη ζωή του Ουίλιαμ Σέξπιρ, ενσαρκώνει τη σύζυγο του Άγγλου δραματουργού, την οποία τσακίζει η αρρώστια που της παίρνει το παιδί, προτού βρει κάθαρση στο θέατρο του άνδρα της. Επικράτησε των Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I’d Kick You), Έμα Στόουν («Bugonia»), Ρενάτε Ράινσβε («Συναισθηματική αξία») και Κέιτ Χάντσον (Song Sang Blue).

Στον Μάικλ Μπι Τζόρνταν το βραβείου α' ανδρικού ρόλου

Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν έλαβε το βραβείο Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, για την ενσάρκωση δυο δίδυμων γκάγκστερ που εξεγείρονται εναντίον της Αμερικής του φυλετικού διαχωρισμού και υποχθόνιων δυνάμεων στο φιλμ «Αμαρτωλοί» (Sinners). Ο 39χρονος Αμερικανός μπαίνει έτσι στο αξιοσημείωτα ολιγομελές κλαμπ των μαύρων πρωταγωνιστών που εξασφαλίζουν την κορυφαία αυτή διάκριση της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου, μετά τους Σίντνεϊ Πουατιέ, Ντένζελ Ουάσιγκτον, Φόρεστ Γουίτακερ και Γουίλ Σμιθ.

Επικράτησε των Τιμοτέ Σαλαμέ (Marty Supreme), Λεονάρντο ΝτιΚάπριο («Μια μάχη μετά την άλλη»), Ίθαν Χοκ (Blue Moon) και του βραζιλιάνου Βάγκνερ Μόουρα («Μυστικός Πράκτορας»).

Στον Πολ Τόμας Άντερσον το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας

Ο Πολ Τόμας Άντερσον έλαβε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για το φιλμ «One Battle After Another».

Υποψήφιος επανειλημμένα («Μανόλια», «Θα χυθεί αίμα» κ.λπ.), ο Πολ Τόμας Άντερσον, μορφή του λεγόμενου ανεξάρτητου αμερικανικού κινηματογράφου, εντέλει βραβεύτηκε για μια απρόβλεπτη ταινία που παρακολουθεί πρώην επαναστάτες της άκρας αριστεράς, πολιτικούς κληρονόμους της «Black Power», και την καταδίωξή τους από οπαδό της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής. Επικράτησε των Ράιαν Κούγκλερ («Αμαρτωλοί») και Κλόι Τζάο («Άμνετ»).

Δείτε αναλυτικά τους νικητές σε όλα τα βραβεία

Καλύτερη ταινία

Bugonia F1 Frankenstein Hamnet Marty Supreme One Battle After Another The Secret Agent Sentimental Value Sinners Train Dreams

Σκηνοθεσία

Zhao, Hamnet Josh Safdie, Marty Supreme Paul Thomas Anderson, One Battle After Another Joachim Trier, Sentimental Value Ryan Co

Α’ γυναικείος ρόλος

Jessie Buckley (“Hamnet”) Rose Byrne (“If I Had Legs, I’d Kick You”) Kate Hudson (“Song Sung Blue”) Renate Reinsve (Sentimental Value) Emma Stone (Bugonia)

Α’ ανδρικός ρόλος

Timothée Chalamet ("Marty Supreme") Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another") Ethan Hawke ("Blue Moon") Michael B. Jordan ("Sinners") Wagner Moura ("The Secret Agent")

Β’ γυναικείος ρόλος

Teyana Taylor – One Battle After Another Amy Madigan – Weapons IngaIbsdotter Lilleaas – Sentimental Value Wunmi Mosaku – Sinners Elle Fanning – Sentimental

Β’ αντρικός ρόλος

Stellan Skarsgard – Sentimental Value Benicio del Toro – One Battle After Another Sean Penn – One Battle After Another Jacob Elordi – Frankenstein Delroy Lindo – Sinners

Πρωτότυπο σενάριο

Sinners Marty Supreme Sentimental Value It Was Just an Accident Blue Moon

Διασκευασμένο σενάριο

One Battle After Another Hamnet Train Dreams Bugonia Frankenstein

Διεθνής ταινία

It Was Just an Accident Sentimental Value Sirāt The Secret Agent The Voice of Hind Rajab

Ντοκιμαντέρ

The Alabama Solution Come See Me in the Good Light Cutting Through Rocks Mr. Nobody Against Putin The Perfect Neighbor

Animation μεγάλου μήκους

Arco Elio KPOP: Demon Hunters Little Amélie or the Character of Rain Zootopia 2

Διεύθυνση φωτογραφίας

F1 Frankenstein Hamnet Marty Supreme One Battle After Another The Secret Agent Sentimental Value Sinners Train Dreams

Κοστούμια

Avatar: Fire and Ash Frankenstein Hamnet Marty Supreme Sinners

Μοντάζ

F1, Stephen Mirrione Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie One Battle After Another, Andy Jurgensen Sentimental Value, Olivier Bugge Coutté Sinners, Michael Shawver

Μακιγιάζ & κομμώσεις

Frankenstein Kokuho Sinners The Smashing Machine The Ugly Stepsister

Πρωτότυπη μουσική

Bugonia Frankenstein Hamnet One Battle After Another Sinners

Πρωτότυπο τραγούδι

«Dear Me» από Diane Warren: Relentless «Golden» από KPop Demon Hunters «Highest 2 Lowest» από Highest 2 Lowest «I Lied To You» από Sinners «Sweet Dreams of Joy» από Viva Verdi! «Train Dreams» από Train Dreams

Σκηνογραφία

Frankenstein Marty Supreme One Battle After Another Sinners Hamnet

Ήχος

F1 Frankenstein One Battle After Another Sinners Sirāt

Ειδικά εφέ

F1 The lost bus Sinners Avatar: Fire and Ash Jurassic World Rebirth

Μυθοπλασία μικρού μήκους

Butcher’s Stain A Friend of Dorothy Jane Austen’s Period Drama The Singers Two People Exchanging Saliva

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

All the Empty Rooms Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud Children No More: “Were and Are Gone The Devil is Busy Perfectly a Strangeness

Animation μικρού μήκους

Butterfly Forevergreen The Girl Who Cried Pearls Retirement Plan The Three Sisters

Κάστινγκ