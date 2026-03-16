Η ταινία «Sentimental Value» ξανά στον κινηματογράφο ΠΑΝΘΕΟΝ
Δημοσιεύθηκε 16.03.2026 15:00
Για τρεις ακόμα προβολές 21, 24 και 25 Μαρτίου

Η ταινία «Sentimental Value» έλαβε τον αριθμό ρεκόρ των εννέα υποψηφιοτήτων: Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, Α' Γυναικείου Ρόλου (Renate Reinsve), Καλύτερης Σκηνοθεσίας (Joachim Trier), Β' Γυναικείου Ρόλου (Elle Fanning και Inga Ibsdotter Lilleaas), Β' Ανδρικού Ρόλου (Stellan Skarsgård), Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου (Eskil Vogt και Joachim Trier) και Καλύτερου Μοντάζ (Olivier Bugge Coutté). «Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή. Ποτέ άλλοτε μια νορβηγική ταινία δεν είχε λάβει τόσες πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ», δήλωσε η Kjersti Mo, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Νορβηγικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου.

Δύο αδερφές, η Νόρα και η Άγκνες, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, θα πρέπει παράλληλα να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, Γκούσταβ. Εκείνος έχει γράψει ένα σενάριο και προσφέρει τον βασικό ρόλο στη Νόρα, αλλά εκείνη αρνείται. Η ταινία είναι μια οικεία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης.

Σκηνοθεσία: Joachim Trier

Σενάριο: Eskil Vogt

Ηθοποιοί: Renate Reinsve,Stellan Skarsgård,Inga Ibsdotter Lilleaas

Διάρκεια: 133'

Έτος παραγωγής: 2025

Γλώσσα: Νορβηγικά/Αγγλικά με Ελληνικούς Υπότιτλους

Η προηγούμενη ταινία του Νορβηγού βραβευμένου σκηνοθέτη, The Worst Person in The World, έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών του 2021, ενώ προτάθηκε για δύο Βραβεία Όσκαρ, καθώς και για BAFTA Γυναικείου Ρόλου και Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

21 Μαρτίου στις 5μμ

24 και 25 Μαρτίου στις 8.30pm

 

