Παράταση μέχρι 6 Απριλίου για την προθεσμία υποβολής συμμετοχής στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Ταινίας Μικρού Μήκους για Παιδιά και Νεαρά Άτομα

Δημοσιεύθηκε 03.04.2026 17:00

Εντυπωσιακή ανταπόκριση στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Ταινίας Μικρού Μήκους για Παιδιά και Νεαρά Άτομα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος 2026

Με ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση από μαθητές και νέους δημιουργούς σε ολόκληρη την Κύπρο συνεχίζεται ο Παγκύπριος Διαγωνισμός Ταινίας Μικρού Μήκους για Παιδιά και Νεαρά Άτομα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος 2026.

Ήδη, έχουν κατατεθεί δεκάδες συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο θεσμός τα τελευταία χρόνια και τον ενθουσιασμό με τον οποίο η νέα γενιά αγκαλιάζει την κινηματογραφική δημιουργία. Μαθητές και νεαρά άτομα από όλη την Κύπρο αξιοποιούν τη δύναμη της εικόνας και της αφήγησης για να μιλήσουν για όσα τους απασχολούν, να εκφραστούν και να μοιραστούν τις δικές τους «γενναίες ιστορίες της καθημερινής ζωής».

Το φετινό θέμα του διαγωνισμού δίνει χώρο σε ιστορίες που αναδεικνύουν τη δύναμη της έκφρασης, της δράσης και της ανάδειξης της ταυτότητας, φωτίζοντας μικρές και μεγάλες πράξεις θάρρους που διαμορφώνουν την καθημερινότητα.

Η έντονη δυναμική που καταγράφεται ήδη οδηγεί στην παράταση της προθεσμίας υποβολής έως τις 6 Απριλίου 2026, ώστε να δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο για ακόμη περισσότερες συμμετοχές.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού (Β’ κύκλος), γυμνασίου και λυκείου, καθώς και σε νέους έως 24 ετών, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν ατομικά ή ομαδικά, δημιουργώντας τη δική τους ταινία μικρού μήκους.

Οι ταινίες θα αξιολογηθούν από 7μελή κριτική επιτροπή επαγγελματιών, με πρόεδρο τον casting director Σταύρο Ράπτη και μέλη τους Μίνω Παπά, Άννα Φωτιάδου, Άθω Αντωνίου, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Ανδρέα Τσέλεπο και Γιάννη Aντώνα. Οι βραβευμένες συμμετοχές θα προβληθούν στο πλαίσιο του φεστιβάλ.

Οι νικητές θα λάβουν έπαθλα που περιλαμβάνουν υποτροφίες στο UCLan Cyprus και το Πανεπιστήμιο Frederick, φωτογραφικό εξοπλισμό και διαμονή σε ξενοδοχείο, ενώ οι βραβευμένες ταινίες θα προβληθούν στους κινηματογράφους K Cineplex Prime και στο Θέατρο Ριάλτο πριν από τις προβολές ταινιών του φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος για Παιδιά και Νεαρά Άτομα 2026.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το διεθνές φεστιβάλ εκπαιδευτικού κινηματογράφου FIFE, οι τέσσερις πρώτες ταινίες θα παρουσιαστούν στο Εβρέ της Γαλλίας.

Ο Παγκύπριος Διαγωνισμός Ταινίας Μικρού Μήκους για Παιδιά και Νεαρά Άτομα συνεχίζει να εξελίσσεται σ’ έναν ζωντανό χώρο έκφρασης, δημιουργίας και ανταλλαγής ιδεών, ενισχύοντας τη σχέση των νέων με το σινεμά και καλλιεργώντας την κινηματογραφική παιδεία στη χώρα.

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι η 6η Απριλίου, ενώ η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στον κινηματογράφο K Cineplex Prime στον Στρόβολο την Κυριακή 19 Απριλίου 2026, στις 18:00, στην παρουσία επισήμων και συμμετεχόντων.

Πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής:

cyprusfilmdays.com

facebook.com/CFDchildren

instagram.com/cyprusfilmdaysyouth

cyprusfilmdaysyouth@gmail.com

Το Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρου θα πραγματοποιηθεί στις 17-25 Απριλίου με προβολές στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και στον κινηματογράφο Ζήνα Πάλας στη Λευκωσία.