7ο Dot.on.the.Map Industry Days: Τα κινηματογραφικών σχεδίων μυθοπλασίας που επιλέχθηκαν για το Dot.on.the.Map Meeting Point

Δημοσιεύθηκε 07.04.2026 17:00

Στο πλαίσιο του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ «Κινηματογραφικές Μέρες - ΚΥΠΡΟΣ 2026», η πλατφόρμα συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δικτύωσης Dot.on.the.Map Industry Days επιστρέφει για έβδομη συνεχή χρονιά στο Θέατρο Ριάλτο (23–25 Απριλίου 2026) και ανακοινώνει τα κινηματογραφικά σχέδια ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο φετινό φόρουμ συμπαραγωγής Dot.on.the.Map Meeting Point.

Ομάδες παραγωγών και σκηνοθετών από χώρες της Μεσογείου θα παρουσιάσουν τα σχέδιά τους μέσω διαδικασίας pitching, με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών με παραγωγούς, χρηματοδότες, sales agents, διανομείς, εκπροσώπους φεστιβάλ και φορείς χρηματοδότησης. Η συμμετοχή προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης και διασύνδεσης με επαγγελματίες της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Επιλεγμένα κινηματογραφικά σχέδια (αλφαβητικά):

A Young Man In Trouble – Σκηνοθέτης: Ahmed Sobhy, Παραγωγός: Perihan Mousa, Hand Print Films (Αίγυπτος)

– Σκηνοθέτης: Φαίδωνας Γκρέτσικος, Παραγωγός: Τάσος Κορωνάκης, Laika Productions (Ελλάδα) Hand – Σκηνοθέτης: Alexander David, Παραγωγός: André Gil Mata, Rua Escura, so-cle, Pilgrim (Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία)

– Σκηνοθέτης: Jernej Kastelec, Παραγωγός: Ida Weiss, Bela Film (Σλοβενία) Inner Sea – Σκηνοθέτρια: Mariangela Ciccarello, Παραγωγός: Γιάννης Καρπούζης, Empty Square, Stayblack Productions (Ελλάδα, Ιταλία)

– Σκηνοθέτης: Walid Mattar, Παραγωγός: Ikbel Tlili, Fakroun Prod. (Τυνησία) Pikolo – Σκηνοθέτης: Filip Heraković, Παραγωγοί: Tamara Babun Zovko, Matija Drniković, Wolfgang & Dolly (Κροατία)

– Σκηνοθέτης: Gojko Berkuljan, Παραγωγοί: Sehad Čekić, Veliša Popović, Cut-Up Production (Μαυροβούνιο) Until We Find Your Name (Μέχρι να βρούμε το όνομά σου) – Σκηνοθέτρια: Βαγγελιώ Σουμέλη, Παραγωγοί: Janine Teerling, Μάριος Πιπερίδης, AMP FILMWORKS, Graal S.A. (Κύπρος, Ελλάδα)

Διεθνής Κριτική Επιτροπή

Carlo Cresto-Dina (Ιταλία/Η.Β.), Anamaria Antoci (Ρουμανία), Hugo Rosák (Τσεχία)

Η διαδικασία pitching στο Θέατρο Ριάλτο θα παρακολουθηθεί από επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Βραβεία

Cyprus Film Commission – Invest Cyprus : €2.000

: €2.000 P.S. Movies and Stories : Εξοπλισμός αξίας €4.000

Coprocity Development Award: €3.500

Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, στις 10:30 π.μ. στο Θέατρο Ριάλτο. Η συμμετοχή στη διαδικασία pitching είναι αποκλειστικά για διαπιστευμένους επαγγελματίες.

Προθεσμία αιτήσεων διαπίστευσης: 15 Απριλίου 2026

Αιτήσεις: http://access.cyprusfilmdays.com

Πληροφορίες: https://www.cyprusfilmdays.com/industry/dot-accreditations/

Επικοινωνία: dotonthemap@cyprusfilmdays.com

Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.